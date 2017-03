Weidhausen erwartet Duell auf Augenhöhe

Nach dem direkten Duell vor einer Woche laufen an diesem Wochenende wieder die Fernduelle zwischen den Meisterschaftsanwärtern in der Handball-Bezirksoberliga, der HG Kunstadt und dem HSV Hochfranken. Während der Tabellenerste vom HSV noch eine Woche Zeit hat, um sich auf die schwere Auswärtspartie beim HC 03 Bamberg vorzubereiten, müssen die Kunstadter bereits an diesem Sonntag wieder ran. Dabei erwartet die Truppe von HGK-Trainer Kostja Zelenov um 14 Uhr eine ähnlich hohe Auswärtshürde: In der Sporthalle Ost ist die spielstarke Reserve von HaSpo Bayreuth Gastgeber der HGK.

Die Männer des TV Weidhausen genießen am Sonntag (16.30 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle Heimvorteil gegen den Tabellennachbarn SG Marktleuthen/Niederlamitz.



HaSpo Bayreuth II - HG Kunstadt

Für Oester & Co. bleibt keine Zeit, um dem in letzter Sekunde vergebenen Sieg über den HSV Hochfranken nachzutrauern. Stattdessen muss man am Sonntag alles in die Waagschale werfen, um sich für das zweite "Meisterschaftsendspiel" am 1. April in Selb weiterhin alle Chancen offen zu halten. Beim Gipfeltreffen in der Obermainhalle zwischen HGK und HSV saß auch HaSpo-Vorstand und Herren-II-Betreuer Andreas Berghammer auf der Zuschauertribüne. Er wird seinen Spielern sicherlich seine Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Eine Erkenntnis war dabei sicherlich auch, dass man den Kunstadter Angriffsmotor ins Stocken bringen kann. Hochfranken schaffte dies in der zweiten Halbzeit mit einer 5-1-Abwehrformation und einer intensiven Deckungsarbeit gegen Kunstadts Rückraumschützen Sergey Trotsenko.

Spannend wird es demnach aus Sicht der HGK sein, welche Rückschlüsse das Team vom Obermain aus dem 23:23-Unentschieden der Vorwoche gezogen hat, um nicht erneut dem Gegner das Heft des Handelns zu überlassen. HG-Coach Zelenov wird dabei sicherlich das Spiel über die Flügel ansprechen, das gegen Hochfranken nicht zur Geltung kam. "Wir müssen außerdem unser Tempo im Angriff hoch halten", erläuterte Oliver Oester nach dem Spitzenspiel, als man über weite Strecken recht behäbig ans Werk ging. Selbstvertrauen darf die HGK für Sonntag vor allem aus dem Hinspielergebnis ziehen. Hier hatte man HaSpos Angreifer gut im Griff und gewann ungefährdet mit 31:25. Die zuletzt magere Ausbeute von 3:3 Punkten aus den letzten drei Partien der Bayreuther mag den Kun-stadtern zusätzlich Zuversicht für die Aufgabe am Sonntag verleihen. Allerdings ist Bayreuth sehr heimstark und hat in eigener Halle bisher erst einmal verloren - eben gegen Hochfranken. Jedoch muss HaSpo bis zum Saisonende auf seinen gefährlichen Linkshänder Toni Lauterbach verzichten, der sich schwer verletzt hat. Das werden die jungen Bayreuther aber eher als Motivation sehen, noch enger zusammenzurücken. Die HGK muss sich also am Sonntag hellwach präsentieren. mts



TV Weidhausen - SG Marktleuthen/Nied.

Die Tabellensituation verrät, dass die Weidhausener Fans ein Spiel auf Augenhöhe erwarten dürfen, dessen Ausgang völlig offen ist. In dieser Saison sind beide Teams noch nicht aufeinander getroffen. Das Rückspiel steht am 8. April an. Dennoch kennen sich beide Teams recht gut, zumal die Aufstellung bei beiden Klubs im Grunde unverändert geblieben ist. Lediglich der Trainer hat bei den Gästen gewechselt. Die SG wird nun von Siggi Roch betreut.

Im Falle eines Weidhausener Sieges würde sich zwar an der Reihenfolge in der Tabelle nichts ändern, dennoch würde Weidhausen seine Position im Mittelfeld der Liga weiter festigen. Im Fall einer Niederlage könnte der HSC Coburg III zum TVW aufschließen. Vor diesem Hintergrund ist TVW-Trainer Frank Steinberger froh, dass wohl alle Spieler eingesetzt werden können. Lediglich Timo Goller wird noch länger ausfallen. Mit einem Trainingsrückstand geht Fabian Querfeld in die Partie, doch auch er wird auf jeden Fall auf der Bank Platz nehmen.

Ihr letztes Heimspiel gegen die SG haben die Männer des TVW übrigens klar mit 34:22 gewonnen. Bester Torschütze war Florian Büttner mit elf Treffern. Doch am Sonntag werden die Karten neu gemischt. kag