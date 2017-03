Verdientes 1:1 in Unterzahl für den FC Lichtenfels

Trotz 70 Minuten in Unterzahl haben sich die Landesliga-Fußballer des FC Lichtenfels im Aufsteigerduell gegen den TuS Röllbach beim 1:1 einen Punkt redlich verdient. Nach dem Rückstand sorgte Lukasz Jankowiak vier Minuten vor dem Abpfiff für den Ausgleich. Damit behauptet sich das Team des Trainergespanns Grau/Goller im Mittelfeld der Tabelle.



Beide Trainer zufrieden

Am Ende waren beide Trainer zufrieden mit dem Ergebnis. Der Röllbacher Albano Carneiro sagte: "Wir wollten hier etwas mitnehmen und haben gut begonnen. Die Rote Karte für Lichtenfels hat uns aber nicht gut getan. Nach dem Platzverweis und der Führung waren wir nicht mehr im Spiel. Wenn wir das 2:0 machen, ist die Partie entschieden. Mein Kompliment an Lichtenfels. Große Leidenschaft und Laufarbeit. Das 1:1 geht in Ordnung. Es hat heute Spaß gemacht bei einem tollen Verein auf einem tollen Platz. Beide Mannschaften werden noch die nötigen Punkte einfahren und dann sehen wir uns in der nächsten Saison wieder. "

FCL-Coach Alexander Grau wollte nach der mageren Leistung in Fuchsstadt eine Wiedergutmachung seines Teams sehen: "Wir waren aber in den ersten 20 Minuten ganz schlecht. Erst nach dem 0:1 haben wir die Wende geschafft, uns auf die Grundtugenden wie Aggressivität und Laufbereitschaft besonnen und in Unterzahl sehr gut agiert. Da war dann wieder alles da, was es braucht, um in der Landesliga zu bestehen. Am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen. Der Punkt war aber hochverdient."



270 Zuschauer

Bei bestem Fußballwetter verschliefen die Hausherren vor 270 Zuschauern die Anfangsphase. Röllbach war wacher, aggressiver, lauf- und zweikampfstärker und zudem auch noch spielfreudiger. Bereits in der 1. Min. kam der Gast erstmals gefährlich vors Tor des FCL. Nach einer Viertelstunde setzte Kuhn einen Fallrückzieher knapp am Pfosten vorbei. Fünf Minuten später wurde der starke Grimm auf die Reise geschickt, lief aufs Lichtenfelser Tor zu und wurde von Hellmuth gelegt. Der Referee entschied auf Notbremse und zeigte die Rote Karte - eine durchaus vertretbare Entscheidung. Zu allem Überfluss für den FCL verwandelte Grimm den Freistoß auch noch wunderschön über die Mauer hinweg in den Winkel- 0:1.



Nach Doppelschock wachgerüttelt

Der Doppelschock schien die Korbstädter jedoch wachzurütteln. Plötzlich waren sie bissiger, und es ergaben sich einige Chancen auf den Ausgleich durch Jankowiak, Hönninger und Oppel.

Die zweite Hälfte war dann fast ein offener Schlagabtausch. Die größten Möglichkeiten der Hausherren auf den Ausgleich hatten zunächst Scholz, der Giesbrecht schon umkurvt hatte, aber dann doch noch von einem langen Röllbacher Verteidigerbein am Abschluss gehindert werden konnte, Jankowiak, der frei stehend über das Tor köpfte, sowie Hönninger, der in Giesbrecht seinen Meister fand.

Doch auch Röllbach zeigte sich in den zweiten 45 Minuten wieder gefährlicher. Link scheiterte zweimal per Fuß an Köster und einmal per Kopf an Scholz, der, auf der Torlinie stehend, klärte. Zudem setzte Grimm einen 16-Meter-Schuss an die Latte.



Einwurf fällt vor die Füße

Der FCL gab aber nicht klein bei und wollte trotz Unterzahl mit aller Macht den Ausgleich. Und der fiel auch in der 86. Min.: Ein langer Einwurf von Lulei in den Strafraum fiel Jankowiak vor die Füße, der zog aus der Drehung ab und das Leder, wohl leicht abgefälscht, trudelte unter den Beinen von Giesbrecht hindurch über die Linie.

Kurz vor dem Ende versuchte Zollnhofer noch einmal sein Glück aus 25 m, aber sein Schuss ging vorbei. Vorbei war dann auch die Partie und beide Teams konnten wieder einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt auf der Habenseite verbuchen.



Die Statistik

FC Lichtenfels: Köster - Mex, Schardt, Hellmuth, Mahr (58. Lulei N.), Aumüller, Scholz, Dietz L. (30. Wige, 85. Zollnhofer), Hönninger, Oppel, Jankowiak / TuS Röllbach: Giesbrecht, Erhart, Schreck (77. Rohmann), Kalweit, Diwersi (73. Pascual), Hagendorf, Ackermann, Kuhn, Wolf, Grimm A., Link (87. Dörig) / SR: Andreas Wörtmann (Breitbrunn) / Zuschauer: 270 / Tore: 0:1 Grimm A. (22.), 1:1 Jankowiak (86.) / Rote Karte: Hellmuth (21.) / -