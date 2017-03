Unterleiterbacher düpieren die Ebensfelder im Derby

Der TSV Ebensfeld hat sich vorerst aus dem Kampf um Platz 2 in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West verabschiedet. Die Mannen von Trainer Klaus Gunreben verloren das Lokalderby beim abstiegsbedrohten FSV Unterleiterbach vor 270 Zuschauern mit 0:2. Beste Aussichten auf die Vizemeisterschaft hat sich die SpVgg Ebing verschafft, die Schlusslicht Ebern mit 3:1 nach Hause schickte. Einen Punkt holte im Abstiegskampf der TSV Marktzeuln gegen den TSV Mönchröden.



SpVgg Ebing - TV Ebern 3:1

Auch gegen die Eberner setzten die Ebinger ihre Erfolgsserie im Seestadion fort. Nach zwölf Minuten spielte Dippold Altenfeld herrlich frei, der aus sieben Metern zur Hausherrenführung traf. Die Ebinger bestimmten in der Folgezeit klar das Geschehen, hatten aber einige Male kein Glück bei ihren Offensivaktionen. So kam es in der 36. Min. zum Ausgleich, als der Eberner Spielertrainer Johannes Fischer platziert aus sieben Metern einköpfte.

Mit zwingenden Aktionen starteten die Dumpert-Schützlinge in die zweite Hälfte. Bereits in der 48. Min. nickte der aufgerückte Landgraf nach einem Eckball zur erneuten Führung ein. Ebing kontrollierte zwar die Begegnung, vergab aber einige klare Torchancen. Die einzige nennenswerte Möglichkeit zum Ausgleich hatte Gästestürmer Simon Fischer, doch sein Schuss aus acht Metern entschärfte Torwart Endres. Die Hausherren nutzten zunächst die herausgespielten Konterchancen nicht. Erst in der 87. Min. verwandelte Skalischus einen Foulelfmeter und stellte damit den Sieg sicher.

SpVgg Ebing: Endres - Landgraf, Fuch, Funk, Lorz (88. Zebunke), Derra (88. Bergmann), Büttner, Motschenbacher, Skalischus, Altenfeld, Dippold (88. Merzbacher) / TV Ebern: Elflein - Zürl (70. Köhler), Steinert, Aumüller, Ammon, Graß, J. Fischer, S. Fischer, Zettelmeier, Kraft (70. Scharting), Hümmer / SR: Haas (Kulmbach) / Zuschauer: 200 / Tore: 1:0 Altenfeld (11.), 1:1 Ammon (36.), 2:1 Landgraf (48.), Skalischus (87., Foulelfmeter) / Gelb-Rote Karte: - / Steinert (90.)



FSV Unterleiterbach - TSV Ebensfeld 2:0

Nach ausgeglichenem Beginn nahm das Derby allmählich Fahrt auf. Während die Ebensfelder bemüht waren, das Spiel unter ihre Kontrolle zu bekommen, beschränkten sich die Unterleiterbacher zunächst auf die Defensive. So kam es zunächst zu keinen aussichtsreichen Tormöglichkeiten. In der Folge erhöhten die Gäste den Druck, und der FSV konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte der Ebensfelder Alt, doch dessen Schuss nach einem Eckball klärten zwei Unterleiterbacher auf der Linie.

Auch nach der Pause erspielten sich die Ebensfelder gute Möglichkeiten durch Häublein, Dietz und Gründel. Doch nach einer Stunde stellten die Unterleiterbacher den Spielverlauf auf den Kopf, als Ambros aus drei Metern unbedrängt zum 1:0 einschieben konnte. Die Partie wurde nun hektischer, da Ebensfeld mit der Einwechslung von Benedikt und Christian Quinger vehement auf den Ausgleich drängte. Die große Chance zum 1:1 ließ Dietz in der 87. Min. liegen. Zwei Minuten später sorgte Schneider mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung.

FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - F. Bayer, Walter, Epp, Barth, Ambros, Schneider, Meli, Ebitsch, F. Schmuck, T. Bayer / TSV Ebensfeld: Reschke - Scheler (81. C. Quinger), Stölzel, Alt, Schug, Popp, Eideloth, Häublein, Gründel (58. B. Quinger), Amon, Dietz / SR: Becher (Schwarzenbach/Saale) / Zuschauer: 270 / Tore: 1:0 Ambros (59.), 2:0 Schneider (89.)



TSV Marktzeuln - TSV Mönchröden 1:1

Auf dem gut bespielbaren Ausweichplatz in Horb erwischten die Mönchrödener den besseren Start. Mit Forechecking, Zweikampfstärke und schnellem Umschaltspiel brachten sie die Zeulner Abwehr in der Anfangsphase immer wieder in die Bredouille. So besaß etwa J. Späth in der 10. Min. per Schrägschuss eine Großchance. Nach 15 Minuten stand er im Fünfmeter-Raum goldrichtig und vollendete eine Flanke von F. Cannone. Die Gäste setzten nach und hatten in der 20. und 30. Min. mit Kopfbällen von R. Greiner beste Möglichkeiten. In der 37. Min. rutschte N. Christian an einer Flanke vorbei, so dass er den Ausgleich verpasste.

In der zweiten Halbzeit stellte Trainer Kellner um und beorderte U. Backert in den Sturm. Marktzeuln drückte nun die Mönchrödener in deren Hälfte zurück. Als in der 62. Min. Gästespieler A. Wittmann mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, konnte sich Mönchröden nur noch auf Konterchancen konzentrieren. Der Zeulner Druck nahm zu, selbst Trainer Kellner versuchte durch seine Einwechslung seinen Schützlingen zu helfen. In der 75. Min. wurden die Gastgeber mit dem 1:1 belohnt. Nach schöner Flanke von Bergmann erzielte Yesurajah per Kopf den Ausgleich. Der Siegtreffer blieb den Zeulnern aber verwehrt, da Bergmann in der Nachspielzeit einen Kopfball völlig frei neben das Tor setzte. Die Zeulner Anhänger hatten bereits den Jubelschrei auf den Lippen. MaS

TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel, Yesurajah, F. Rauch, Endres-Backert, Bergmann, J. Rauch, U. Backert, Jahn, N. Christian, Schöps (76. O. Kellner) / TSV Mönchröden: Schulz - Wittmann, Wicht, K. Greiner, Cannone, Schmidt, K. Müller (56. Treubel), Walter (86. S. Hübner), R. Greiner, Spätz, Mu. Kirtay / SR: S. Burkard / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 J. Späth (14), 1:1 Yesurajah (77.) / Gelb-Rote Karte: - / Wittmann (63.)