TSL-Jugend räumt gleich zweimal ab

Doppelten Grund zum Feiern gab es bei der Handballabteilung der TS Lichtenfels: Am vergangenen Spieltag bejubelten sowohl die B-Junioren von Alexander John als auch die männliche C-Jugend von Luggi Scherer die Meisterschaft.

Im entscheidenden Spiel um den Titel lieferten sich die B-Junioren vor einer Rekordkulisse im Lichtenfelser Sportzentrum einen wahren Krimi mit der HG Hut/Ahorn, den die Korbstädter äußerst knapp für sich entschieden. Spannender konnte die Saison nicht enden, die die TS-Jungs mit 29:3 Punkten abschlossen. Sie durchlebten darin Höhen und Tiefen. Aber die Mannschaft von Alexander John zeigte in den wichtigen Momenten, was sie kann. Für die männliche C-Jugend steht die Meisterschaft schon vor Ablauf der Spielrunde fest. Ihren bisher einzigen Verlustpunkt musste sie im Derby gegen den TV Michelau einstecken. Souverän steht das Team von Luggi Scherer mit 25:1 Punkten auf Platz 1.



Ü-Bezirksliga Nord, ml. B-Jgd.

TS Lichtenfels -

HG Hut/Ahorn 17:16

Trotz des Ausfalls von Johannes Neder legte die TSL los wie die Feuerwehr. Konsequentes Abwehrverhalten und ein motiviertes Abwehrspiel ließ die "Turner" schnell auf 4:1 davonziehen. Vor allem Christopher Böhm und Moritz Tremel bildeten ein torgefährliches Duo. Lichtenfels verpasste es aber, den Vorsprung auszubauen. Die Gäste kamen meist über Linksaußen und vom Kreis zum Torabschluss. Die TS legte vor und Ahorn zog nach, so dass man sich mit einem 10:8 in die Pause verabschiedete.

Der Wiederbeginn lief optimal für die TS. Nach einem Gegentor legten Lukas Will und der sichere Siebenmeterschütze Jonathan Rießner einen 4:0-Lauf hin, der zum 14:9 führte. Die Angriffsmaschinerie der TS geriet dann aber ins Stocken, und die HG glich aus. Moritz Tremel brachte die Gastgeber erneut in Front, allerdings musste man postwendend den Ausgleich hinnehmen (16:16/58.). Zehn Sekunden vor Schluss erzielte die TS das 17:16.

TS Lichtenfels: Tom Freiburg - Jon. Rießner (4), A. Fiedler (3), L. Will (2), M. Tremel (3), J. Neder (1), N. Fiedler (1), M. Voelckel (1), Chr. Böhm (1), Y. Kroder (1)



Ü-Bezirksliga Nord, ml. C-Jugend

TS Lichtenfels -

TV Michelau 27:27

Von Anfang an war das Derby umkämpft. Die ersten Minuten verliefen ausgeglichen (4:4), ehe sich der Gast von Trainer Manuel Fiedler eine Zwei-Tore-Führung herauswarf. Die TS kämpfte sich allerdings wieder zum Gleichstand heran und lag ihrerseits zur Pause mit 14:12 in Front.

Auch in der zweiten Hälfte ging es hin und her. Lichtenfels verspielte den 17:15-Vorsprung. Die agilen Gäste wähnten sich beim 24:20 schon fast als Sieger. Kurz vor Schluss führten sie noch mit 27:25. Doch die TSler bewiesen Charakter. Nach einer Auszeit gelang der Scherer-Truppe noch der verdiente Ausgleich. gü

TS Lichtenfels: Biesenecker - N. Birkner (4), Luis Henzler (13), Schlegel (1), Schnapp (2), Kraus (2), Laatz (4), Schmidt, Pilin, Leise (1), Kübrich, P. Henzler / TV Michelau: Schultheiß - Hübner (15), Tschran (2), Hartung, Kopp, Bätz, Horn (1/1), Müller (1), Wohlmuth (7/1), Trunk (1), Aumüller



Bezirksliga West, ml. D-Jugend

TS Lichtenfels -

TV Marktleugast II 17:18

Das Spiel verlief von Anfang an ausgeglichen. Aufgrund guter Paraden des Lichtenfelser Torwarts Marcel Spath wurden einige Gegentore verhindert. Fehlpässe und eine löchrige TS-Abwehr führten dazu, dass Marktleugast nach der Pause (5:6) mit 18:12 in Führung ging. Eine Abwehrumstellung der Lichtenfelser fruchtete. In den letzten zehn Minuten wurde kein Gegentreffer mehr kassiert. Doch dann versagten den Gastgebern die Nerven, so dass viele Fehler passierten. Zwar gelang es der TSL, auf 17:18 aufzuschließen, der der verdiente Ausgleich blieb dem Team verwehrt.

TS Lichtenfels: M. Spath - P. Henzler, T. Kliebe, M. Schmidt (4), L. Will, M. Böhm (3), H. Mahler (9), E. Dogan (1), C. Schnapp, T. Kolb

TV Helmbrechts -

TS Lichtenfels 23:16

Auch im zweiten Spiel des Wochenendes verlief der Start ausgeglichen. Erkim Dogan sorgte dafür, dass die Helmbrechtser einige Male an seinen tollen Reflexen verzweifelten. Nach der Pause (11:10) folgte ein Rückschlag auf den nächsten. Zuerst wurde eine Zeitstrafe gegen Hannes Mahler ausgesprochen. In Überzahl schafften es die Gastgeber, einige Tore zu erzielen. Als sich Torwart Erkim Dogan verletzte, musste wieder in Unterzahl gespielt werden. Dieser rappelte sich nochmals auf, als eine erneute Zeitstrafe gegen Lichtenfels ausgesprochen wurde. Eine weitere Verletzung sorgte dafür, dass Helmbrechts nun uneinholbar mit 19:12 in Führung. gü

TS Lichtenfels: E. Dogan - F. Schütz (3), C. Schnapp, M. Schmidt (2), P. Henzler (1), H. Mahler (8), T. Kliebe (2)