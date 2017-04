Staffelstein weiß doch noch, wie man gewinnt

Kreisliga Coburg

Spvg Ahorn -

TSV Staffelstein 2:3

Der 24. September 2016 ist der Tag, an dem die Gäste aus Bad Staffelstein ihren letzten Sieg in der Kreisliga feiern konnten. Kein Wunder also, dass die Dämme bei den Gästen am Freitag kurz vor 20 Uhr brachen, als der eingewechselte Christoph Heublein den Ahorner Torhüter Kevin Christ in der 93. Minute mit einer Täuschung zum Fallen brachte, und anschließend gekonnt mit rechts zum 3:2 ins lange Ecke einschob. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten genügend. Das 0:1 fiel in der 25. Minute nach einem Freistoß der Staffelsteiner auf Höhe der Mittellinie, den Lukas Wich per Kopf verwertete. Ebenfalls mit einem mustergültigen Kopfball nach einer Ecke von der rechten Seite glich Christian Heintze vier Minuten später aus. Ahorn erhöhte nach der Pause weiter die Schlagzahl und wurde mit dem 2:1 durch Marcel Stegner (50.) belohnt. In der 57. Minute dann die kalte Dusche für die Gastgeber: Nachdem Kapitän Florian Nausch den Ball im Mittelfeld verstolpert hatte, machten die Gäste das Spiel schnell. Jonas Hagen vollendete mit einem platzierten Rechtsschuss aus 15 Metern. Aufgrund einer längeren Verletzungsphase fiel die Nachspielzeit üppig aus und wurde den Ahornern zum Verhängnis. mg



TSV Staffelstein -

TSV Bad Rodach 3:2

Den Staffelsteinern merkte man an, dass sie hier unbedingt drei Punkte holen wollten. Pohlein vergab eine erste Chance (3.), doch nur eine Minute später macht es Demirel besser und netzte unten links zum 1:0 ein. Nach zehn Minuten hatten auch die Gäste eine Chance, doch Torhüter Titze war zur Stelle. Die Staffelsteiner veloren im Anschluss etwas den Faden, wodurch die Gäste besser ins Spiel kamen. Sie nutzten ihre Möglichkeiten aber nicht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte sich Hagen durch und passte auf Schunke, der das 2:0 per Hacke erzielte. Die Rodacher kamen mit viel Elan aus der Kabine und konnten in der 51. Minute durch einen platzierten Freistoß den Anschlusstreffer durch Thiem erzielen. Gute Einschussmöglichkeiten gab es im Anschluss auf beiden Seiten, diese blieben aber ungenutzt. In der Schlussphase klärte der Rodacher Torhüter weit vor seinem Gehäuse, doch der Ball landete bei Christoph Heublein, der die Kugel im leeren Tor unterbrachte. Dennis Schunke wurde mit Gelb-Rot wegen Meckerns vom Platz gestellt (85.). Rodach steckte nicht auf und kam durch einen Kopfball von Bauernsachs zum Anschlusstreffer (89.).



Schwabtaler SV -

SC Sylvia Ebersdorf 2:3

Die Gäste waren vor 160 Zuschauern von Beginn an das spielbestimmende Team. Nach 29 Minuten fiel das 0:1 durch Scheler, der aus abseitsverdächtiger Position das Leder einschob. Nach einem Eckball gelang den Gästen durch Meyer per Kopf in der 35. Minute das 0:2. Bei einem schnellen Angriff der Heimelf passte Spörl auf Zurek, der mit einem Schuss aus 14 Metern den Anschlusstreffer erzielte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der eingewechselte Bulat zwei gute Möglichkeiten, doch es blieb bei der knappen Gästeführung. In der 74. Minute erzielte Dahlke das 1:3. Er hatte eine Ecke von Engelmann eingeköpft. Hoffnung keimte beim SSV auf, als Reinhardt zum 2:3 einschoss (79.). Kurz vor Schluss hatte Heidenreich noch eine Möglichkeit, doch es blieb beim Sieg der Ebersdorfer.



Kreisliga Bamberg

SpVgg Rattelsdorf -

SV Zapfendorf 1:1

Die Zapfendorfer hatten in der zerfahrenen ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel und gingen durch einen Foulelfmeter, den Hennemann in der 25. Min. verwandelte, in Führung. Die Rattelsdorfer kamen besser aus der Kabine. Imhof erzielte nach gut einer Stunde den Ausgleich. In der Folge kam aufgrund vieler Fehlpässe beiderseits Hektik auf. Kurz vor Schluss hatten die Zapfendorfer, die die letzten zehn Minuten nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agierten, den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch der Rattelsdorfer Torwart Neundorfer reagierte glänzend. hakl/red