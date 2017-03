Staffelstein kassiert Auswärtspleite

Die Staffelsteiner Basketballer verloren am 16. Spieltag mit 71:83 (28:42) beim BSC Saas Bayreuth, halten aber weiterhin den dritten Rang in der Bezirksoberliga. Bei noch vier ausstehenden Partien für Staffelstein sollten sich die Adam-Riese-Städter auf ihre Aufgaben gegen den Post-SV Bamberg und BBC Bayreuth III konzentrieren, um diese bis dato so erfolgreiche Saison auf dem aktuellen Tabellenplatz abzuschließen.



Bezirksoberliga, Männer

BSC Saas Bayreuth -

TSV Staffelstein 83:71 (42:28)

TSV-Coach Reitz konnte erstmals in diesem Jahr auf alle Spieler zurückgreifen und schickte mit Gärtner, Saulich, Albert und den beiden Feulner-Brüdern eine erfahrene Starting-Five auf das Parkett. Staffelstein begann unkonzentriert, vergab zunächst einige einfache Möglichkeiten zum Korberfolg und gab auf der anderen Seite den Bayreuthern die Chance zu punkten. Reitz reagierte frühzeitig und forderte von seiner Mannschaft mehr Teamwork ein. Dennoch ging das erste Viertel mit 14:19 verloren.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Wieder wurde offensiv überhastet gespielt und der schnelle Abschluss gesucht. Die Staffelsteiner blieben ein ums andere Mal in der Bayreuther Abwehr hängen und produzierten so Ballverluste, die die Wagnerstädter dankbar annahmen und in Punkte umwandelten. Auch defensiv handelten sich die Staffelsteiner bereits zur Pause 16 Fouls (insgesamt 31) ein. Lediglich Jonas Espach hielt dagegen und erzielte acht seiner 19 Punkte im zweiten Viertel. Beim Stand von 28:42 gegen Staffelstein ging es in die Kabine. Reitz war mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als unzufrieden und machte seinen Spielern klar, dass Sie in dieser Partie nur dann eine Chance auf ein Comeback bekommen, wenn in der zweiten Halbzeit die Systeme konsequent gelaufen werden.



Staffelsteiner melden sich zurück

Nach dieser Kabinenansprache kamen die Staffelsteiner motiviert aufs Feld zurück und zeigten den Gastgebern phasenweise, warum man zu den besten drei Teams der Liga gehört. Das Team um Kapitän André Feulner holte Punkt um Punkt auf, arbeitete und kämpfte sich bis zum Ende des dritten Viertels bis auf fünf Punkte an Bayreuth heran.

Von den Gastgebern war in diesen zehn Minuten wenig zu sehen. Das Trio A. Feulner, Espach und Popp nahm das Heft in die Hand, und beim Stand von 50:55 aus Sicht der Staffelsteiner ging es in den Schlussabschnitt.

Trotz hoher Foulbelastung gingen die TSV-Basketballer aufs Ganze und hielten das Spiel bis zur 35. Minute offen, ehe Bayreuth aufdrehte und die Begegnung von der Freiwurflinie entschied. Auch ein gut aufgelegter A. Feulner, der drei Dreier in den letzten Spielminuten traf, konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. So ertönte beim Stand vom 71:83 die Schlusssirene - und Staffelstein musste mit einer unerwarteten Auswärtsniederlage die Heimreise antreten.

"Wir haben in dieser Woche gut trainiert und uns auf unser Spiel und unsere Systeme fokussiert. Davon war aber in der ersten Hälfte der Partie fast nichts zu sehen. Wir haben entweder offensiv den Ball verloren oder versucht, unsere Angriffe überhastet abzuschließen. Meine Mannschaft hat dann im dritten Viertel eine richtige Reaktion gezeigt, konnte aber gegen gut aufgelegte Bayreuther nichts mehr holen."

Am Samstag, 11. März, 18 Uhr, steht für die Staffelsteiner Basketballer der letzte Heimspieltag gegen den Post-SV Bamberg in der Adam-Riese-Halle an. mbo

TSV Staffelstein: Espach (19), A. Feulner (17), Gärtner (14), Popp (6), Schoger (4), Albert (3), Saulich (2), Schuberth (2), M. Feulner (2), Heidenreich (2), Förner