Spielertrainer treffen im Topspiel

Mit dem 4:1-Sieg über den Tabellendritten DJK Lichtenfels ist der FC Burgkunstadt in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels auf die Zielgerade Richtung Meisterschaft eingebogen. Der Verfolger FC Baiersdorf (5:2 gegen Küps) hat bei acht ausstehenden Spielen 14 Zähler Rückstand auf den FCB und auf die DJK Lichtenfels nun ein Vier-Punkte-Polster. Der FC Lichtenfels I gab mit dem 2:2 gegen den Drittletzten Obersdorf zwei Punkte im Rennen um Platz 2 ab.



FC Lichtenfels II - SpVgg Obersdorf 2:2

In einer munteren Kreisklassenbegegnung trennte man sich nach 98 Minuten mit einem gerechten Unentschieden. Die Lichtenfelser bestimmten zwar das Spiel, die Gäste waren aber durch ihr schnelles schnörkelloses Spiel auf ihren Sturmführer Mayer stets gefährlich. Als Mayer nach 20 Minuten gerade noch vor dem Strafraum durch ein Foul gestoppt werden konnte, verwandelte er selbst den Freistoß zum 0:1. Nicht minder spektakulär war dann der Ausgleich, als Mohr aus 25 m den Ball in den Winkel drosch (38.). In Hälfte 2 legten die Lichtenfelser noch einen Zahn zu. Rauchhaus scheiterte aus zehn Metern an Gästekeeper Reuther. Bei den sporadischen Kontern der Gäste mussten die Lichtenfelser aber höllisch aufpassen, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Schiedsrichter Redel aus Lisberg sorgte dann für eine turbulente Schlussphase. In der 94. Min. bekamen die FCler noch einen unberechtigten Eckball zugesprochen, den Mohr zum 2:1 einköpfte. Nach einer seltsamen Freistoßentscheidung für die Gäste, wurde Panzer auf der Torlinie angeschossen und der Unparteiische entschied auf Handelfmeter. Den nutzt Kalb in der 98. Minute zum 2:2. neck



FC Michelau - SSV Ober-/U'langenstadt 1:2

Michelau verlor sehr unglücklich und belohnte sich für eine engagierte Leistung nicht. Ein Manko war wieder die Chancenverwertung. In der 29. Min. gelang B. Zimmer das 1:0, als er den Ball am herausstürzenden Torwart vorbei ins Tor spitzelte. Bereits zwei Minuten später kamen die Gäste zum Ausgleich, als der völlig freistehende Nickel einen Eckball ins Tor köpfte. Der FCM wollte den Heimsieg und kämpfte sich nach der Pause verbissen in die Gästehälfte, doch bis auf eine Chance von M. Zimmer (75.) spielte die Heimelf zu ungenau. Die bestrafte der SSV, als Nickel einen Abpraller zum 1:2 verwertet (84.). In der Schlussminute scheiterte Bergmann mit einem Drehschuss an SSV-Torwart Mahmud. gebe



FC Burgkunstadt - DJK Lichtenfels 4:1

In der ersten Halbzeit bekamen die 150 Zuschauer ein verhaltenes Spiel geboten, in dem kein Team Fehler machen wollte. Vier Minuten vor der Pause brachte Spielertrainer Marco Dießenbacher die Burgkunstater per Kopf in Führung. DJK-Spielertrainer antwortete drei Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem 1:1. Der Ausgleich weckte den Ehrgeiz der FCler. Nur vier Minuten später hatte Geldner die Chance zur erneuten Führung, die ihm in der 56. Min. per Freistoß auch gelang. Geldner leitete wenig später das 3:1 ein, indem er quer auf Baier legte, der sicher zum 3:1 einnetzte (60.). In der 74. Min. machte Portner mti dem 4:1 den Sack zu. tadü



SV Fischbach -SpVgg Isling 3:1

Die Fischbacher besaßen die größeren Spielanteile und hätten Mitte der ersten Hälfte schon mit 2:0 führen können, doch fehlte vor dem Tor die nötige Konsequenz. In der 42. Min. erzielten die Islinger mit ihrem ersten Angriff aus vermeintlicher Abseitsposition das 0:1 durch Weinmann. Im direkten Gegenzug gelang dem stärksten Fischbacher, Gassama, nach einer super Einzelleistung der Ausgleich. Nach der Pause konnten sich beide Mannschaften keine wirklichen Torchancen erarbeiten. Nach gut einer Stunde traf Meindlschmidt aus 16 m nur die Latte des Gästetores. Christopher Schedel, der im Hinspiel den Siegtreffer erzielt hatte, traf auch im Rückspiel und ließ die Fischbacher mit dem 2:1 jubeln. Kurz darauf markierte Gassama nach starker Vorarbeit von Gloystein den 3:1-Endstand.



FC Baiersdorf - TSV Küps 5:2

Die Heimelf begann die Partie mit vielen Fehlpässen.Küps agierte mit langen Bällen, woraufhin auch das 0:1 durch Markus Schneider resultierte (20.). Baiersdorf drehte den Rückstand durch Doppelschlag von Hendric Marzog (38., 40.). Die FCler agierten nach dem Seitenwechsel druckvoll und erzielte durch Matthias Reh kurz nach Wiederanpfiff das 3:1 (48.). Nur zwei Minuten später das 4:1 durch Steffen Hetzelt nach Vorarbeit von Fabian Göhl. Christian Gampert bediente Nico Hahner aus dem Mittelfeld, der nahm den Ball mit der Brust auf, ehe er ihn direkt ins Tor bugsierte - 5:1 (70.). Johannes Glier verkürzte per Konter noch für dne TSV (83.).



SV Bor. Siedl. Lichtenfels - FV Mistelfeld 2:0

Zumindest in der ersten Halbzeit konnte das Stadtderby die Erwartungen der 200 Zuschauer nicht erfüllen. Torraumszenen sah man kaum. Nach der Pause wurde es dann doch noch ein Derby. Die Siedler spielten nun groß auf und bekamen Chancen im Minutentakt. B. Karch, Ri. Rammler und M. Fischer vergaben Möglichkeiten, ehe Mi. Karch den Ball per Kopf über die Torlinie drückte (63.). Die Mistelfelder vergaben in der 80. Min. eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich leichtfertig. Nach guter Vorlage von Aguilar gelang in der letzten Minute Funk noch das 2:0. In der Nachspielzeit sah der Borusse B. Karch noch Gelb-Rot.



FC Weidhausen - FC Altenkunst./Woffend. 2:1

Aus einem munteren Spiel ging der FC Adler als Sieger hervor. Nach einem Foul an Weihermüller im Gästestrafraum, verwandelte der Gefoulte selbst sicher zum 1:0 (20.). In der Folge weiter Chancen auf beiden Seiten, doch sowohl Pechauf (34.) als auch Nezaj und Schultheiß von den Gästen (36.) vergaben. In der 40. Min. köpfte Stumpe eine Canonne-Hereingabe an die Latte. Nach 70 Minuten setzte Regen ein. Einen flach getretenen 30-Meter-Freistoß von Weihermüller wehrte Gästekeeper Oppel noch ab, doch Adler-Kapitän Merz staubte reaktionsschnell zum 2:0 ab (75.). Im weiteren Spielverlauf drückten erneut die Altenkunstadter und kamen kurz nach der Gelb-Roten Karte gegen Natterte in Unterzahl zum 1:2 durch Wachter (86.). Die Gäste besaßen noch etliche Chancen. Allerdings stand die Adler-Abwehr sattelfest. red



FC Fortuna Roth - TSV Staffelstein II 3:1

Der FCR bestimmte das Spiel und verzeichnete zunächst noch einen Lattentreffer. R. Blank brachte die Heimelf schließlich in Führung. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Allerdings fiel es durch ein Eigentor der Staffelsteiner. In der zweiten Hälfte ging die Fortuna mit der Führung zu lässig um. Der Gast steigerte sich. Zur richtigen Zeit fiel das 3:0 durch Krapp, dem postwendend das 3:1 durch Schnapp folgte. gü