SpVgg Lettenreuth steuert auf Meisterkurs

Die SpVgg Lettenreuth marschiert weiter Richtung Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Kronach. Den SV Friesen besiegten die Lettenreuther mit 6:0. Verfolger Weißenbrunn strauchelte beim Vorletzten Johannisthal mit 0:1. So zog der SCW Obermain mit dem 5:1 gegen Kronach mit dem Zweiten nach Punkten gleich. Auch noch dick im Rennen um Platz 2 ist der FC Marktgraitz, der in Rothenkirchen mit 2:1 die Oberhand behielt. Auf den vorletzten Platz rutschte der FC Schwürbitz durch die 1:4-Heimniederlage gegen den SC Jura Arnstein.



SpVgg Lettenreuth - SV Friesen II 6:0

Die Heimelf kontrollierte vor 80 Zuschauern das Geschehen und ging bereits nach sieben Minuten durch D. Fischer, der unbedrängt vom Fünf-Meter-Raum-Eck traf, mit 1:0 in Führung. Lettenreuth drückte weiter aufs Tempo. Der Gegner kam kaum zu Entlastungsangriffen, geschweige denn zu Tormöglichkeiten. Aber auch die Lettenreuther waren im Abschluss zu unkonzentriert. Die Gäste tauchten nun öfters vor dem Tor der SpVgg auf. Aber nach einem Eckball erzielte M. Jankowiak aus kurzer Distanz das 2:0 (28.). In der 34. Min. sah der Lettenreuther M. Jankowiak nach einer unnötigen Aktion die Rote Karte. In Unterzahl stellte fünf Minuten später M. Catlakcan aus kurzer Distanz mit dem 3:0 die Weichen auf Sieg. Die zweite Hälfte begann, wie die erste Hälfte aufgehört hatte. Lettenreuth war am Drücker. K. Pfaff scheiterte aber am Friesener Torwart Hopf. In der 55. Min. prüfte Gästestürmer T. Schumann SpVgg-Schlussmann V. Surenthiran aus zehn Metern. Der leitete mit einem weiten Abschlag das 4:0 ein. M. Lins erlief sich den Ball und traf (58.). Einen Eckball von M. Catlakcan wuchtete F. Eberth aus zehn Metern direkt über Hopf zum 5:0 ins Friesener Tor (65.). Das 6:0 erzielte M. Lins, als er einen Pass von N. Günther gekonnt mitnahm und den Ball ins lange Eck schob. ReWa



SG Rothenkirchen/Pressig - FC Marktgraitz 1:2

Zunächst waren die Gäste die stärkere Mannschaft und drängten die Heimelf zurück. Einen Freistoß setzte Bülling an die Latte (4.); den anschließenden Kopfball lenkte Heimtorwart Roland Müller über das Gebälk. Als die SG-Abwehr einen Ball nicht wegbekam, legte ein Graatzer quer auf Schlaf, der zum 0:1 einschob. (14.) Im Gegenzug zog Sebastian Müller ab. Der geblockte Ball wurde zur Bogenlampe. Maximilian Dauer ersprintete sich den Ball und lupfte ihn über den herausgeeilten Torwart zum Ausgleich ins Gehäuse. (18.) Dnach verflachte die Partie zusehends. Nach der Pause prüfte zunächst Felix Müller nach einer Ecke FC-Torwart Lauterbach. Auf der Gegenseite zeichnete sich Roland Müller aus. Als nach einem Konter Dauer im Strafraum zu Fall gebracht wurde, gab es Elfmeter, doch Stefan Böhnlein scheiterte vom Punkt am gut reagierenden FC-Keeper (53.). Besser machten es die Gäste, als Fischer-Mahr nach einer Ecke zum 1:2 einköpfte. Im weiteren Spielverlauf hatten beide Mannschaften noch Chancen, doch wollte kein Tor mehr fallen.



SCW Obermain - FC Kronach 5:1

Eine abgeklärte Vorstellung brachte den Jurastädtern vor 120 Zuschauern den vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres. Die Elf von Coach Schreppel übernahm ab der 10. Min. die Kontrolle, wobei die starke Defensive im ganzen Spiel nur eine Chance der Gäste zuließ. Das 1:0 erzielte Will, der von J. Halbhuber gut in Szene gesetzt ins lange Eck abschloss (19.). Danach machte die Heimelf gegen zwar engagierte, aber harmlose Kronacher nicht mehr als nötig. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Heimelf energischer in den Zweikämpfen und bog endgültig auf die Siegerstraße ein. Nachdem Pülz zweimal aussichtsreich vergeben hatte (47./52.), sorgte Will für die Vorentscheidung (55.), indem er eine hohe Kopfballabwehr direkt ins lange Eck drosch. In der 68. Min. gewann Ciolka erneut sein Privatduell gegen Pülz. Der SCW-Sturmführer ließ einige gute Chancen liegen, zeigte sich aber als perfekter Passgeber für N. Halbhuber, der vor Ciolka eiskalt blieb - 3:0 (70.). Wie aus dem Nichts dann das Tor für Kronach, als Kraus nach doppeltem Querschläger zum Abschluss kam (75.). Im direkten Gegenzug das 4:1. Dinkel legte zurück, und Pülz traf aus kurzer Distanz doch noch. Danach vergaben Pülz und Dauer weitere Chancen, ehe J. Halbhuber nach einer Ecke trocken ins linke Eck den Schlusspunkt zum 5:1 setzte (84.). asch



FC Schwürbitz - SC Jura Arnstein 1:4

Die elanvollen Arnsteiner legten vor 230 Zuschauern stürmisch los und scheiterten in den Anfangsminuten zweimal an Torhüter Michael Reiter. Der SC Jura drückte mächtig aufs Tempo und ließ Schwürbitz nicht zur Entfaltung kommen. Schwürbitz befreite sich allmählich vom Gästedruck. Lukas Engelmann gelang in der 16. Min. das 1:0. Das Spiel war nun gleich verteilt. Schließlich gelang Sebastian Hopfenmüller in der 25. Min. per Foulelfmeter das 1:1. Arnstein ließ bei schnellen Konterangriffen die ganze Gefährlichkeit aufblitzen. So gelang dem cleveren Sebastian Hopfenmüller nach einem Konterangriff das 1:2 (36.). Für eine Vorentscheidung sorgte bereits in der 38. Min. Johannes Freitag nach einem weiteren Konter mit dem 1:3. Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Schwürbitz um eine Resultatverbesserung. Doch die schnellen SC-Stürmer tauchten immer wieder gefährlich vor dem FC-Tor auf. Die Gastgeber besaßen hatten gute Gelegenheiten, zu verkürzen. In der 73. Min. scheiterte der Schwürbitzer Mittelstürmer Andreas Kremer mit einem Foulelfmeter am Gästetorhüter. Buchstäblich in der 90. Min. erhöhten die Gäste durch Patrick Schütz auf 1:4. ha



FC Stockheim - SG Roth-Main 1:0

Die Gäste begannen sehr druckvoll und kamen bis zur 30. Min. zu zehn Torschüssen, darunter zwei Alu-Treffer und eine "Hundertprozentige" für Hofmann, der das leere Tor verfehlte. Auch der erneut starke TW Andi Scherbel sorgte dafür, dass Stockheim nicht früh in Rückstand geriet. Im zweiten Durchgang steigerten sich beide Abwehrreihen. Zwingende Torchancen gab es nur noch vereinzelt. Roth-Main bekam zahlreiche Standards zugesprochen. Es schien in Richtung eines 0:0 hinzusteuern. Dann erlief sich Tögel einem Steilpass und wurde vom SG-Torhüter von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oliver Schubart sicher zum 1:0 (77.).