Serientäter im direkten Duell in Lichtenfels

Wer hätte das gedacht? Wenn der FC Lichtenfels am Samstag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga Nordwest den FC Schweinfurt II empfängt, kommt es zum Duell zweier Serientäter. Denn nicht nur der Spitzenreiter aus Schweinfurt sticht mit der Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage heraus, auch der Aufsteiger aus Lichtenfels (6.) ließ mit zuletzt zehn Partien ohne Pleite aufhorchen.



Schweinfurter unangefochten Erster

Während die Regionalliga-Reserve aus Unterfranken jedoch satte zehn Siege aus diesen zwölf Partien erzielte und somit aktuell unangefochten an der Tabellenspitze der Landesliga Nordwest liegt, musste sich die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau/Christian Goller auch immer wieder mit Unentschieden begnügen und feierte lediglich vier Siege. Auch zuletzt schlugen die Lichtenfelser Remiskönige (insgesamt schon neun Unentschieden) wieder zu. Gegen den TSV Unterpleichfeld (10.) brachte Lukasz Jankowiak seine Mannschaft gleich dreimal (21., 61., 86.) in Führung und dennoch sprang nur ein 3:3 heraus.



Grau: Zwei verlorene Punkte

"Das waren auf jeden Fall zwei verlorene Punkte", ärgert sich FCL-Trainer Alexander Grau noch immer und begründet: "Wir waren in der ersten Halbzeit und den letzten 20 Minuten sehr überlegen, haben uns immer wieder tolle Chancen erspielt und kommen dennoch nur zu einem Punkt."

Der Gast aus Unterpleichfeld war schlichtweg effektiver. Genau diese Effektivität fehlt den Korbstädtern noch, um eine bessere Rolle in der Landesliga Nordwest zu spielen. Es ist zwar Meckern auf sehr hohem Niveau, aber der Tabellensechste ließ zahlreiche Punkte liegen. "Es ist ja nicht so, dass wir in jedem Spiel die dominierende Mannschaft sind", hält Alexander Grau dagegen und fügt an: "Wir müssen jedes Mal unser Limit gehen und beinahe jedes Spiel steht auf des Messers Schneide. Genau das zeigen uns ja auch die neun Unentschieden."

Sollte die Lichtenfelser auch gegen den Spitzenreiter ein Spiel auf Augenhöhe abliefern können, wäre das wohl als Erfolg einzustufen.



Schweinfurt mit bester Ligaabwehr

Während der FCL als Aufsteiger freilich noch keine Dominanz vorweisen kann, tritt Schweinfurt mit dieser Selbstverständlichkeit auf und ließ zuletzt auch Schlusslicht FC Eintracht Bamberg beim 4:0-Heimsieg nicht den Hauch einer Chance. Basis bei den "Nullfünfern" ist die Defensive. Erst 20 Gegentreffer sind Ligabestwert, und auch die bereits 50 erzielten Tore werden nur noch vom Tabellenzweiten Forchheim (66) übertroffen. Hauptverantwortlich für die Schweinfurter Torfabrik sind dabei vor Christoph Schmidt mit 16 Treffern und Christopher Lehmann (12). Lehmann war es auch, der den knappen 1:0-Hinspielsieg gegen den FCL ermöglichte. Genau dieses Ergebnis sollte den Lichtenfelsern dann auch Mut machen. "Wir haben definitiv nichts zu verlieren, da wir wohl auf das spielerische Nonplusultra der Liga treffen. Aber wir werden versuchen, mit unseren Mitteln dagegenzuhalten", verspricht Grau.



Das Aufgebot

FC Lichtenfels: Köster, Hetzel; F. Goller, Schardt, L. Dietz, S. Dietz, Aumüller, Hönninger, Scholz, Jankowiak, Oppel, Wige, S. Fischer, N. Lulei, Graf, Hellmuth, Mahr, Zollnhofer, Mex



Pfadenhauer zur nächsten Saison zum FCL

Die Verantwortlichen des Nordwest-Landesligisten FC Lichtenfels basteln weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Nach Torhüter René Schulz und Offensivkraft Adrian Kremer wechselt mit dem defensiven Allrounder Maximilian Pfadenhauer ein weiterer Neuer an den Maindamm. Einer, der genau in das Konzept des Aufsteigers passt: jung, talentiert und aus der Region! Das Anforderungsprofil, dem die potenziellen Neuzugänge des FCL entsprechen sollten, ist klar umrissen. Mit Maximilian Pfadenhauer gelang den Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Christopher Fischer nun die Verpflichtung eines defensiv ausgerichteten Alleskönners.

In der JFG Rodachgrund sportlich groß geworden, gab Pfadenhauer als 18-Jähriger im März 2013 sein Debüt in der Bezirksliga für den FC Redwitz. Mit Redwitz stieg Pfadenhauer in der Saison 2013/14 als Meister in die Landesliga auf, wo es der nun 22-Jährige auf 19 Einsätze für den FCR brachte. Der Youngster schloss sich eine weitere Spielzeit später dem VfL Frohnlach an, wo er bis jetzt fünfmal in der "Zweiten" in der Landesliga und 22-mal in der Bayernliga auflief. red