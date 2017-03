Schwürbitzer lassen Lettenreuth im Gemeindederby mit 3:2 stolpern

. Dem souveränen Spitzenreiter SpVgg Lettenreuth schlug das "Göritzenteam" vor 270 Zuschauern mit 3:2. Der Schwürbitz ist mit seinem 2:1-Erfolg gegen Stockheim mit dem Tabellenzweiten Weißenbrunn (1:1 in Theisenort) nach Punkten gleichgezogen. Gut im Rennen um Rang 2 ist auch der SCW Obermain, der beim SV Friesen II mit 3:0 gewann und bei fünf Punkten Rückstand ein Spiel weniger ausgetragen hat. Von den Relegationsrängen hat sich der SC Jura Arnstein mit dem 2:0-Sieg über Schlusslicht Rothenkirchen/Pressig distanziert. Leer ging die SG Roth-Main beim 2:3 in Kronach aus.





SV Friesen II - SCW Obermain 0:3

Spielerische Glanzpunkte waren aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse auf dem Friesener Nebenplatz Mangelware. Die Heimelf begann gut und hatte durch Tim Zwosta nach einer Ecke die Chance zur Führung (1.). Die Weismainer gestalteten in der Folgezeit das Spiel ausgeglichen. Nach einem Fehler im Mittelfeld lief Torjäger Pülz in der 12. Min. alleine auf Torwart Schuberth zu und brachte die Gäste per Flachschuss ins lange Eck in Führung. Bis zum Seitenwechsel erarbeitete sich kein Team mehr eine zwingende Torchance. Kurz nach der Pause hätte der Gast das 2:0 erzielen müssen, scheiterte jedoch im Nachschuss am gut reagierenden Heimtorwart. Es dauerte bis zur 71. Min., ehe Pülz mit einem harmlosen Distanzschuss den Friesener Schlussmann überwand. Die Heimelf war während der gesamten Partie bemüht, zum Torerfolg zu kommen, hatte aber kein Schussglück oder stand sich teilweise selbst im Weg. Den Schlusspunkt setzte wiederum Pülz per Kopf nach einem Abpraller aus kurzer Distanz.



FC 08 Kronach - SG Roth-Main 3:2

Die SG Roth-Main erwischte den besseren Start an der Kronacher Hammermühle. Bereits nach sechs Minuten hätten die Gäste in Führung gehen müssen, aber der freistehende Hormuth schob den Ball in die Arme des FCK-Torwart. Roth-Main machte auch in der Folgezeit den wacheren Eindruck. Nachdem Atik in der 20. Min. die nächste Großchance vergeben hatte, nutzte vier Minuten später Thomas Bock eine präzise Freistoßflanke zum verdienten 0:1. Lange durften sich die Gäste-Fans allerdings nicht freuen, denn mit der ersten Torchance gelang dem FCK durch Michael Hoderlein der Ausgleich. Als der Gast noch über seine vergebenen Möglichkeiten lamentierte, zog Hoderlein nach einem Eckball direkt ab und stellte die schmeichelhafte Führung für seine Farben her (33.). Danach zeigten sich die Kronacher aber wie ausgewechselt. Etliche schöne Spielzüge trugen sie über Sünkel, Kraus und Schulz vor. Die SG wurde vor der Pause förmlich eingeschnürt. Direkt nach Wiederbeginn erzielte der FCK die vermeintliche Vorentscheidung. Beierwaltes bediente Lukas Kraus, der den Ball über den SG-Schlussmann ins Tor hob (47.). Bis Mitte der Hälfte verwaltete die Heimelf geschickt ihre Führung. Dann wurden die Gäste wieder gefährlicher und kamen zum Anschlusstreffer durch Atik (60.). Nur Minuten später hatten die mitgereisten Gäste-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, aber ein Stürmer bugsierte das Leder aus drei Metern über das Gehäuse. Kronach musste bis zum Schlusspfiff um die drei Punkte zittern. Für die Gäste wäre bei besserer Chancenverwertung sicherlich mehr drin gewesen.



FC Marktgraitz - FC Stockheim 2:1

Die Marktgraitzer besaßen in der 5. Min. die erste Gelegenheit, als A. Koy zum Abschluss kam. Den ersten Stockheimer Torabschluss hatte Tögel nach einem missglückten Klärungsversuch durch Welsch (10.). In der 30. Min. setzte sich Jungkunz auf Außen durch. Seine scharfe Hereingabe führte fast zu einem Eigentor durch Fischer-Mahr. Im direkten Gegenzug war es jedoch der Stockheimer Dominic Welscher, der ins eigene Netz traf. Die Führung währte allerdings nur fünf Minuten, denn nach einem nicht geklärten Freistoß überwand der Marktgraitzer Richard Gesslein ungewollt den eigenen Torwart zum 1:1. Noch vor der Pause brachte Daniel Herz die Marktgraitzer durch einen Flachschuss wieder in Front (44.). Die Chance zum Ausgleich vergab Tögel, als sein Schuss nur die Querlatte touchierte. In der zweiten Hälfte legten beide Teams eine härtere Gangart an den Tag, so dass einige Gelbe Karten auf beiden Seiten die Folge waren. Die erste Gelegenheit hatte der Marktgraitzer Schmidt, dessen Schuss jedoch nur am Pfosten landete. Auf der Gegenseite verhinderte nach einem abgefälschten Schuss von Tögel die Latte den Stockheimer Ausgleich. Nach einer Stunde entwickelte sich eine Drangphase der Stockheimer, deren Höhepunkt eine Doppelchance in der 64. Min. war, als Jungkunz zuerst an den Pfosten köpfte und Tögel den Nachschuss in die Arme des Marktgraitzer Torwart Lauterbach schoss. In der 80. Min. wurde der Stockheimer Schubart mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Den anschließenden Freistoß setzte Bülling wiederum nur an den Pfosten.



FC Schwürbitz - SpVgg Lettenreuth 3:2

Die Schwürbitzer gewannen das Michelauer Gemeindederby nach spannenden 90 Minuten nicht unverdient. So erkämpften sich die Gastgeber drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Lettenreuth hatte von Anfang an mehr Spielanteile und trug schnelle Angriffe vor. Immer wieder schnürten die Gäste die Göritzenelf ein. Schwürbitz konnte kaum Entlastungsangriffe starten. Schließlich gelang David Beloch bereits in der 5. Min. das 0:1. Schwürbitz stemmte sich mit Kampf und Einsatz dagegen, doch Lettenreuth war immer wieder im Spiel nach vorne gefährlicher. Über dem Kampf fand die Heimelf besser ins Spiel, hatte auch ordentliche Strafraumszenen durch Chr. Wich und A. Kremer. Doch die gut organisierte Lettenreuther Abwehr ließ nichts anbrennen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Spannung zwar zu, doch Tore waren zunächst Mangelware. Die Gastgeber fanden immer besser ins Spiel. Hüben und drüben gab es nun immer wieder spannende Strafraumszenen. In der Schlussphase sah es nach einem Lettenreuther Erfolg aus. Nachdem Andreas Kremer in der 78. Min. das 1:1 erzielt hatte, war das Spiel vollkommen offen. Bereits in der 85. Min. gelang Lukas Engelmann durch einen Freistoß das 2:1. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch Andreas Kremer erhöhte in der 88. Min. auf 3:1. Postwendend verkürzte Daniel Fischer in der 90. Min. auf 3:2. In der Nachspielzeit stieg die Spannung an, doch schließlich kam Schwürbitz zu einem nicht unverdienten Heimerfolg. ha



SC Jura Arnstein - SG Rothenkirchen/Pressig 2:0

Die Arnsteiner machten gegen das Schlusslicht Rothenkirchen/Pressig vor 125 Zuschauern bereits vor der Pause alles klar. Peter Tremel sorgte in der 38. Min. für den Führungstreffer des SC Jura. Eine Minute vor der Pause verwandelte Sebastian Hopfenmüller einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand, das zwölfte Saisontor für den Arnsteiner. red