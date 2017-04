Schwürbitz überrollt Marktgraitz

Die SpVgg Lettenreuth bezwang in der Fußball-Kreisliga Kronach den FC Kronach mit 5:1. Die SG Roth-Main feierte an diesem Wochenende gleich zwei Siege: Nach dem 4:0 in Ludwigsstadt behielt die Mannschaft auch gegen den Tabellenletzten mit 4:1 die Oberhand.



Kreisliga Kronach

FC Kronach -

SpVgg Lettenreuth 1:5

Beim FC Kronach machte sich die Verletztenmisere bemerkbar. Die SpVgg Lettenreuth präsentierte sich als spielstarke, kompakte Mannschaft. Der FCK begann gut, aber ein Patzer in der Abwehr brachte durch Catlakcan das 0:1 (11). Immer wieder kamen die Gäste zu guten Möglichkeiten: Beloch traf aber nur die Latte (20.), Pfaff verpasste knapp (21.). Nach einer weiten Flanke spielte Catlakcan in den Lauf von Eberth, der zum 0:2 einschoss (39.). Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Eberth auf Zuspiel von Jankowiak auf 0:3 (49.). Lettenreuth war in den entscheidenden Situationen einfach schneller. Pfaff setzte wenig später Jankowiak in Szene, der zum 0:4 vollendete (57.). Mit einer überragenden Einzelleistung setzte sich Lukas Kraus gegen mehrere Gegner durch und markierte das 1:4 (58.). Der überragende Jankowiak setzte den Schlusspunkt zum 1:5 (75.).



FC Marktgraitz -

FC Schwürbitz 1:6

Der FCM hatte dem FC Schwürbitz nichts entgegenzusetzen. Herausragender Akteur war Andreas Kremer, der vier der sechs Treffer seiner Mannschaft erzielte. Die Gäste begannen energisch und kamen zu ersten Möglichkeiten durch Kraus und Kremer. Dieser ließ nach einer knappen halben Stunde drei Gegner stehen, und passte auf Kraus, der zum 0:1 einschoss. Kurz vor der Pause zog Oder aus 25 Metern ab und versenkte das Leder zum 0:2-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zu einer ihrer wenigen Möglichkeiten durch Schmidt, der jedoch verzog (54.). Mit einem Foulelfmeter erzielte R. Geßlein den Anschluss (60.). Kurz darauf erhielten auch die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Kremer, der Gefoulte, trat selbst an und erhöhte auf 1:3 (63.). Zwei Minuten später nutzte er eine Vorlage von Kraus und erzielte das 1:4. In der 73. Minute legte Kraus nach einem Konter erneut für Kremer auf, der mit seinem dritten Treffer in Halbzeit zwei das 1:5 markierte. Mit dem 1:6 krönte der Schwürbitzer Goalgetter seine Ausnahmeleistung (79.).



TSV Ludwigsstadt -

SG Roth-Main 4:0

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart, und Frunske erzielte mit dem ersten Angriff der Gastgeber die 1:0-Führung. Die Gäste spielten in der Folge munter mit. Die Chancen hatten allerdings die Hausherren: Wäcker scheiterte zwei Mal knapp. Erneut war es Frunske, der einen Angriff über die linke Seite zum 2:0 abschloss (35.). Nur vier Minuten später erhöhte Wäcker auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Sieber verhinderte mit einer Parade gegen einen Freistoß von Homuth den Anschluss. Auch Wuttkes gefährlichen Schuss entschärfte der TSV-Keeper. In der 76. Minute wurde der starke Frunske im Strafraum gefoult, und Wäcker verwandelte den fälligen "Elfer" zum 4:0-Endstand.



SV Friesen II -

SC Jura Arnstein 4:1

Einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt gelang der Friesener Reserve zur Kirchweih. In einem guten Kreisligaspiel gehörte die Anfangsviertelstunde der Heimmannschaft, die aber zweimal aus aussichtsreicher Position vergab. Besser machten es die Gäste und erzielten durch Freitag nach einer unglücklichen Abwehraktion mit der ersten Gelegenheit das 0:1 (23.).

In der Folgezeit war der Gast optisch überlegen, blieb jedoch ohne zwingende Torgelegenheiten. Ein Freistoß, den Frank Fugmann zentral vor das Tor geschlagen hatte, fand nach einer unglücklichen Abwehraktion des Gästetorhüters, nach der er verletzt ausgewechselt werden musste, den Weg ins Tor (33.). Im weiteren Verlauf kam keine der beiden Mannschaften zu einer erwähnenswerten Aktion. In Halbzeit 2 nutzte Torjäger Kraus ein starkes Zuspiel vom Neuzugang Niklas Wiebach zum Führungstreffer (63.). In der 73. Minute stellte Kraus per Foulelfmeter auf 3:1. Den Endstand zum 4:1 erzielte André Münch (88.).



SG Roth-Main -

SG Rothenk./Pressig 4:1

Die Roth-Mainer erwischten den besseren Start und gingen in der 13. Minute in Führung. Kleuderlein setzte sich über rechts durch und flankte mustergültig auf Zimmermann, der per Kopf einnetzte. Kurz vor der Pause hätten Hofmann und Kern erhöhen können, ihre Chancen blieben jedoch ungenutzt.

Direkt nach Wiederanpfiff glich der Gast aus: Nach einem Eckball stand Kapitän Sebastian Müller völlig frei und köpfte das 1:1. Es dauerte etwas, bis die Heimelf sich wieder gesammelt hatte. Ein schnell vorgetragener Angriff über Hofmann und Zimmermann wurde vom Gast mit einem Foul unterbunden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Zimmermann souverän zum 2:1. In der 70. Minute erhöhte Atik aus kurzer Distanz auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Hofmann in der 90. Minute nach Zuspiel von Daniel Vonbrunn.



FC Stockheim -

SCW Obermain 1:2

Der FC Stockheim setzte die Gäste von Beginn an unter Druck und wurde nach 23 Minuten für seine Mühen belohnt. Robin Tögel brachte den FCS nach einer Vorlage von Christopher Ramming in Führung. Für Tögel war es der 13. Saisontreffer. Die Weismainer gaben sich jedoch nicht geschlagen und hielten weiter dagegen. Kurz vor der Pause glich Marcus Will zum 1:1 aus (42.), nachdem er kurz zuvor bereits eine gute Chance liegengelassen hatte. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabine. In Durchgang 2 wogte das Spiel hin und her. Für den FCS hatten Tögel und Schubart Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. Beim SCWO hätte Fischer für die Entscheidung sorgen können, überließ dies aber Marcus Will, der in der 69. Minute zum 2:1-Endstand für die Gäste traf. red