Schwabthaler wehren sich gegen den Abstieg und holen vier Punkte

Grund ist das 0:0 von Verfolger Ketschendorf in Niederfüllbach.

Trotz vier Punkten am Wochenende blieb der Schwabthaler SV auf dem vorletzten Platz. Nach dem 2:1 über Neustadt-Wildenheid am Freitag holte der SSV mit dem 2:2 in Pfarrweisach einen weiteren Punkt, hat aber, da Konkurrent Heilgersdorf punktete (5:0 gegen Schlusslicht Fürth a. B.) vier Punkte auf den Relegationplatzinhaber. Der Staffelstein kletterte nach der 1:2-Niederlage in Einberg mit dem 3:0-Sieg am Sonntag in Großgarnstadt auf einen Nichtabstiegsplatz.



Freitag



Schwabthaler SV - TBVfL Neustadt-Wildenh. 2:1

Das Spiel begann mit einem Lattenknaller für Neustadt durch Jallow (2.). In der 5. Min. fiel das 1:0 für Schwabthal durch Spörl per Kopf, nach einer Flanke durch Gierlich. Im Anschluss sahen die 65 Zuschauer eine zerfahrene Phase mit vielen Abspielfehlern. In der 16. Min. hätte Zurek nach einem Fehler des Neustadter Torhüters quer auf den frei stehenden Schaller legen müssen, doch er schoss selbst - und daneben. Einen Abspielfehler im Spielaufbau der Gäste bestrafte Zurek mit einem Direktschuss in den Winkel zum 2:0 (27.). Im Gegenzug überspielte Holland vier Schwabthaler, legte quer zu Jallow, der per Kopf auf 1:2 verkürzte. Von da an drückte Neustadt auf den Ausgleich, der aber weder bis zur Pause noch in Hälfte 2 gelang. Die Schwabthaler verstärkten ihre Defensive und beschränkten sich auf Konter, die sie aber schlecht zu Ende spielten.



VfB Einberg - TSV Staffelstein 2:1

Philipp Schindler erzielte nach Vorarbeit von Friedrich den verdienten Führungstreffer für die Einberger. In der zweiten Halbzeit war weiterhin der VfB spielbestimmend, doch kam der TSV besser ins Spiel. Nach einer guten Ecke von Schindler war es Innenverteidiger Ambrassat, der auf 2:0 erhöhte. Kurz nachdem Lukas Wich (66.) den Anschluss für Staffelstein hergestellt hatte, sah der TSVler Kaufmann die Rote Karte, als er unbedacht den Schiedsrichter beleidigte. Mit einem Mann weniger kam Staffelstein besser ins Spiel. Der VfB verpasste trotz guter Chancen die Entscheidung. mc



Sonntag



SV Großgarnstadt - TSV Staffelstein 0:3

Nicht wiederzuerkennen gegenüber dem Freitagsspiel war der SV. Saft- und kraftlos gab die Heimelf vor 120 Zuschauern die Punkte gegen kampfstarke Staffelsteiner ab, die zu günstigen Zeitpunkten ihre Treffer erzielten. Mohar nutzte ein Missverständnis zwischen den Lauer-Brüdern zum 0:1 aus. Und Wich nutzte einen Abwehrfehler der Heimelf zum 0:2 (45.). Als wiederum Wich in der 57. Min. einen erneuten Abwehrfehler zum 0:3 bestrafte, war die Vorentscheidung gefallen. Zwar gab sich der SV noch nicht geschlagen, nutzte aber beste Chancen nicht. A. Carl, J. Neumann & Co. fanden im starken Gästetorwart Titze ihren Meister.



TSV Pfarrweisach - Schwabthaler SV 2:2

In der ersten Hälfte kombinierten die Gastgeber gut, doch der letzte Pass blieb in der Schwabthaler Defensive hängen. Den 1:0-Pausenstand erzielte Schneidawind per Direktabnahme, nachdem Cholewa den Ball mustergültig abgelegt hatte (14.). In Hälfte 2 konnten sich die Schwabthaler kaum befreien. Folgerichtig fiel dann auch das 2:0 durch F. Pecht (70.). Der SSV verkürzte durch einen strammen Schuss von C. Schaller auf 2:1 (84.). In der Nachspielzeit bekam die TSV-Abwehr einen Freistoß nicht weg, so dass Sven Stöckert noch zum Ausgleich einnetzte.