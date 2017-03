Schwabthal gewinnt das Kellerduell gegen Heilgersdorf

Der SSV gewann das Kellerduell gegen den SV Heilgersdorf mit 2:0. Das 0:0 des TSV Staffelstein gegen den den bisherigen Dritten SC Ebersdorf kann für die Bad-Städter als Erfolg gewertet werden.

In der Kreisliga Bamberg kassierte der TSV Hirschaid gegen den SV Zapfendorf eine überraschende 1:2-Heimniederlage. Ebenso unerwartet verlor der TSV Burgebrach bei der SpVgg Rattelsdorf mit 1:2.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein -

SC Sylvia Ebersdorf 0:0

Trotz erheblicher personeller Probleme trotzten die Mannen um TSV-Interimstrainer Erbil Demirel dem Aufstiegsaspiranten Ebersdorf ein Remis ab. In einer mäßigen Partie besaßen die Bad-Städter mehrere klare Torchancen. Bei etwas mehr Konzentration wäre für die Staffelsteiner sogar ein Sieg möglich gewesen. Von der Sylvia-Offensive war überhaupt nichts Produktives zu sehen. In der 34. Min. lief Szilard Molnar alleine aufs Ebersdorfer Tor zu, versuchte es aber, statt den besser postierten Mitspieler anzupassen, selbst erfolglos. Neun Minuten nach der Pause enteilte der pfeilschnelle Molnar erneut seinem Gegenspieler, legte sich aber 20 m vor dem Tor den Ball zu weit vor, so dass der Sylvia-Torwart Uwe Knauer klären konnte. Nur drei Minuten später zögerte TSV-Spieler Jan Wagner in aussichtsreicher Position zu lange. Die Gäste mussten in der 73. Min. nochmals eine brenzlige Situation überstehen. Wagner passte flach in den Gästestrafraum zum freistehenden Molnar, der aber das Leder aus neun Metern neben das Tor schob. Neun Minuten vor Schluss sah der Ebersdorfer Meyer Gelb-Rot. bepo

Schwabthaler SV -

SV Heilgersdorf 2:0

Schon in der 1. Minute hatte Schaller eine Möglichkeit, den SSV in Führung zu bringen, doch wurde sein Schuss zur Ecke geklärt. Danach sahen die 140 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Schaller hatte noch zwei weitere Chancen, ehe der SVH den SSV-Torwart zweimal prüfte. Kurz vor der Pause, als die Heimelf verletzungsbedingt in Unterzahl war, vergab Schramm für die Gäste. In Hälfte 2 drückten die Heilgersdorfer die Heimelf in deren Hälfte zurück, doch die SSV-Abwehr stand gut. In der 68. Min. erlief sich Chris Zurek einen weiten Ball von Johannes Kraus und schob zum 1:0 ein. Den endgültigen K.o. versetzte Chris Schaller den Gästen, als er die Abwehr überlief und zum 2:0 vollendete (83.). dill



Kreisliga Bamberg

SpVgg Rattelsdorf -

TSV Burgebrach 2:1

Die Rattelsdorfer hatten mehr Spielanteile und gewannen daher verdient. Allerdings gingen die Gäste in der chancenarmen ersten Halbzeit mit ihrer einzigen Möglichkeit in Führung. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass schnappte sich Stefan Kreck den Ball und schob zum 0:1 ein (8.). Nach dem Seitenwechsel trafen die Burgebracher mit einem Freistoß den Pfosten. Dann scheiterten zunächst zwei Rattelsdorfer am Gästetorwart. Doch nach einer schönen Kombination erzielte Torjäger Jeffry Stade den Ausgleich (80.). Nur zwei Minuten später wehrte der TSV-Torwart einen Schuss ab, aber den Abpraller schoss Daniel Leimbach zum 2:1 ein.

TSV Hirschaid -

SV Zapfendorf 1:2

In der 28. Min. gab es nach einem Foul an Herzog einen Freistoß aus 20 m, den Jentsch in den Winkel drosch - 1:0. Sekunden nach dem Seitenwechsel verwaltete die Heimelf ihre Führung zu sehr, die Zapfendorfer kamen dadurch stärker ins Spiel. Durch einen Doppelschlag durch Heger (72.) und T. Hennemann (76.) drehte der SVZ das Spiel. Bis zum Schluss versuchten die Hirschaider alles, doch Pech und fehlende Zielstrebigkeit in den Angriffen führten zur Heimniederlage. red