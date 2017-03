SKC-Kegler in Straubing gefordert

In der Kegler-Bundesliga gastiert der SKC Staffelstein im niederbayerischen Straubing. Jahrelang mussten die Badstädter dort um jeden Punkt und jeden Kegel hart kämpfen. Doch durch Personalprobleme bei der "Donauperle" könnte es diesmal um einiges leichter werden.



Bundesliga 120 Wurf

Donauperle Straubing -

SKC Staffelstein

Auf die leichte Schulter dürfen die Adam-Riese-Städter diese Begegnung aber nicht nehmen. Denn die ein oder andere Überraschung ist bei diesem 120-Wurf-Spiel immer möglich, was der SKC in dieser Saison schon bitter erfahren musste.

Der Startschuss für die Partie fällt am morgigen Samstag um 13 Uhr auf der Kegelanlage in Straubing. Die Staffelsteiner werden nebenbei ein Auge auf das Spitzenduell Victoria Bamberg gegen Titelverteidiger Zerbst haben - denn sollte die Victoria diesmal sowie am letzten Spieltag in Schwabsberg unterliegen, könnte der SKC Staffelstein in der Tabelle an den Bambergern vorbeiziehen. Das Treppchen ist für die Kegler vom Obermain somit theoretisch noch erreichbar.

Die Partie in Straubing werden für den SKC Torsten Reiser und Jürgen Zeitler eröffnen. Einer von beiden wird auf Topscorer Marcus Gerdau treffen, den die Straubinger gerne in den Startduellen bringen, um die Gegner zu verunsichern. Sein Heimschnitt von 649 Holz muss erst einmal geschlagen werden. Neben ihm tritt in der Regel Rupert Atzberger an. Aufgrund der Personalprobleme ist eine Einschätzung schwierig. Sicher dürften die Einsätze von Armin Hofmann, Michal Jirous und Jan Bina sein. Das Team der Staffelsteiner muss auch an diesem Spieltag auf Florian Bischoff verzichten. Aber das dürfte kein Problem darstellen, da die restlichen Akteure, Cosmin Craciun, Zoltan Hergeth, Jiri Vicha, Jaroslav Hazva und Bernd Schwarz fit sind und eingesetzt werden können. Wer letztlich in der Startaufstellung stehen wird, zeigt sich erst vor Spielbeginn.

Das Schwabsberg in Erlangen-Bruck Punkte liegen lässt, ist eher unwahrscheinlich, da Erlangen einer der vorzeitigen Absteiger ist. Zudem sind sie in guter Form, was das vergangene Spiel gegen Zerbst gezeigt hat. In der Partie Kipfenberg gegen Lorsch geht es überwiegend um das Prestige, da beide in der Mitte der Tabelle festsitzen.

Auch bei Rudolstadt gegen Breitengüßbach kann sich die Tabellensituation nicht ändern. Rudolstadt ist neben Erlangen-Bruck das zweite Team, dessen Abstieg aus der Bundesliga feststeht. bs