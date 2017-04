SG holt vier Punkte aus zwei Partien

In der Fußball-Kreisliga Kronach fuhr die SG Roth-Main ein Unentschieden und einen knappen Sieg ein.



Kreisliga Kronach

SV Wolfers-/Neuengrün -

FC Marktgraitz 3:1

In der ersten halben Stunde spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Nachdem die Gäste eine gute Chance vergeben hatten, kamen die Einheimischen per Handelfmeter durch Bilek zum 1:0. Kurz vor der Pause wurden die "Wölfe" durch eine Rote Karte dezimiert. In Hälfte 2 gelang Marktzeuln nach kurzer Zeit das 1:1, ehe auch sie nach einer Ampelkarte nur noch zu zehnt waren. Nun spielte der SV groß auf, und Bilek traf zweimal zum 3:1-Endstand.



SG Roth-Main -

TSF Theisenort 0:0

Es dauerte bis zur 45. Spielminute, ehe die erste nennenswerte Möglichkeit entstand. Bornschlegel versenkte einen Abpraller per Kopf, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Auch in Durchgang 2 waren Torszenen Mangelware. Ihre stärkste Phase hatte die SG zwischen der 70. und 75. Minute: Dank dreier starker Paraden hielt TSF-Torwart Franz sein Team im Spiel. Nach einer Gelb-Roten Karte für Marek Tusinovschi spielte der Gast in Unterzahl, dennoch blieb es beim 0:0. mf



SCW Obermain -

FC Schwürbitz 1:0

Nach anfänglichem Abtasten hatte der Weismainer Will die erste Chance, schoss nach starker Vorarbeit von Püls jedoch knapp drüber (13.). In der 23. Minute die Riesenchance für die Gäste, als Kremer im Strafraum drei Verteidiger alt aussehen ließ, frei vor dem Tor jedoch vergab. Danach scheiterte Püls für den SCWO zweimal denkbar knapp (26./28.). Kurz vor der Pause dann die Gelb-Rote Karte gegen FCS-Akteur Kraus, der auf Höhe der Mittellinie ein grobes Foul beging. Nach der Pause war die Heimelf deutlich besser. Nach zahlreichen Chancen auf beiden Seiten brach N. Halbhuber den Bann mit dem 1:0. Der SCWO vergab weitere Chancen, fuhr aber schließlich einen verdienten Sieg ein. sä/asch



TSV Ludwigsstadt -

SpVgg Lettenreuth 2:0

Vor 150 Zuschauern übernahm Tabellenführer Lettenreuth das Kommando. Die Gastgeber hielten mit Kampfkraft dagegen. Frunske hatte die erste Chance. Bei einer Doppelchance des TSV wollten einige Zuschauer einen Elfmeterpfiff haben, doch die Pfeife des Referees blieb stumm. In der 42. Minute war Tröbs einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und erzielte die Pausenführung. In Hälfte 2 erhöhten die Gäste den Druck, doch Sieber verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich (48.). Die Hausherren waren fast nur noch mit Abwehraufgaben beschäftigt, verteidigten ihre Führung aber souverän. Stauch vollstreckte schließlich einen Konter zum 2:0.



TSF Theisenort -

SCW Obermain 0:0

Der Gast versuchte sofort, die Heimelf in die Defensive zu drängen, der hervorragende Pülz verbuchte zwei Chancen. Danach kamen die ersatzgeschwächten Gastgeber zu ersten Gelegenheiten. Doch auch diese blieben ungenutzt. In der Schlussphase der ersten Hälfte war Weismain überlegen, ohne zwingende Chancen herauszuspielen. Nach der Halbzeitpause spielten die Gäste druckvoller, scheiterten aber am starken TW Franz oder vergaben überhastet. Ab der 60. Minute verflachte das Spiel zunehmend. In der turbulenten Schlussphase erhielt Brendel (TSF) wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. Es blieb beim torlosen Remis.



SC Jura Arnstein -

VfR Johannisthal 3:0

Arnstein begann druckvoll und kombinationsfreudig. Bereits nach sechs Minuten bediente Hopfenmüller Freitag, der mit einem Flachschuss die Führung markierte. Will, Tremel und Hopfenmüller scheiterten im Anschluss jeweils aus zehn Metern am überragenden Gästekeeper Mayer. Der Gast steckte keineswegs zurück und hatte in der Folgezeit ebenfalls zwei Einschussmöglichkeiten. Kurz vor der Pause legte Tremel den Ball auf Hopfenmüller und dieser schlenzte die Kugel unhaltbar ins Tor zum 2:0. Im zweiten Abschnitt passierte wenig, ehe Hopfenmüller Reh am Fünfmeterraum anspielte, dieser den Ball über seinen Gegenspieler lupfte und das Leder zum 3:0-Endstand in die Maschen setzte (68.).



SG Roth-Main -

SV Wolfers-/Neuengrün 1:0

Die erste Gelegenheit verbuchten die Gäste, doch Torhüter Eideloth war auf dem Posten. In der 25. Minute zog Atik aus 40 Metern ab, und der Ball sprang von der Unterseite der Latte ins Tor. In Durchgang 2 gelang es der SG, die Gäste vom Strafraum fern zu halten. Hofmann und Atik hätten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.



SV Friesen II -

FC Schwürbitz 2:5

Während der gesamtem 90 Minuten war Schwürbitz überlegen und hätte bereits zu Pause deutlich führen müssen. Zwei Nachlässigkeiten der Gäste kurz vor der Pause führten aber zum 2:0-Halbzeitstand, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Erst erlief Fugmann einen Rückpass zum 1:0, dann stellte Peter mit dem Pausenpfiff das 2:0 her.

Der Gast zeigte sich durch den Rückstand im zweiten Spielabschnitt keineswegs geschockt und erzielte durch Oder den Anschlusstreffer (53.). Als Dominic Kraus die Möglichkeit zum 3:1 vergab, nahm das Spiel eine Wende. Torjäger Kremer erzielte mit einen Doppelpack die verdiente Gästeführung. In der Schlussphase schob Kraus alleine vor Torwart Fröba zum 4:2 ein. Den Schlusspunkt setzte wieder Kremer mit seinem dritten Treffer in Halbzeit 2 zum auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg der Gäste. rw



FC Marktgraitz -

TSV Steinberg 4:1

Die 200 Zuschauer sahen zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Während sich in Durchgang 1 wenig tat, klingelte es in der zweiten Hälfte im Minutentakt. Meusel eröffnete den Torreigen (1:0, 68.) für den FCM, Geßlein erhöhte sechs Minuten später auf 2:0, im Gegenzug traf Geiger zum 2:1. In der Schlussphase stellte Welsch den alten Abstand wieder her (84.). Für den Schlusspunkt sorgte Fischer-Mahr in der Nachspielzeit. red