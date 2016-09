SCW Obermain und FC Marktgraitz trennen sich remis

In der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels kam der TSV Staffelstein beim SC Sylvia Ebersdorf unter die Räder. In der Kreisliga Kronach trennten sich der SCWO und Marktgraitz mit einem 1:1. Der FC Schwürbitz unterlag in einer torreichen Partie zu Hause gegen Johannisthal mit 3:5.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Heilgersdorf -

Schwabthaler SV 1:1

Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, in dem der SV Heiligersdorf lange Zeit vorne lag. In der 25. Minute hatte Schramm den SVH in Führung gebracht. Doch der SSV gab sich damit nicht zufrieden und machte in Durchgang 2 mächtig Druck. Der Lohn für die Mühen war der Ausgleichstreffer in der 72. Minute durch Derra. Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 1:1.



SC Sylvia Ebersdorf -

TSV Staffelstein 5:0

Der TSV Staffelstein war heute chancenlos. Scheller sorgte schon nach knapp einer Viertelstunde für die Führung der Hausherren. Vor der Pause legten Meyer - per Elfmeter - sowie Pöche nach. Auch nach der Halbzeit tat sich nicht mehr viel. Dalke machte den Deckel auf die Partie (64.), Pöche sorgte für den 5:0-Endstand.



Kreisliga Kronach

SCW Obermain -

FC Marktgraitz 1:1

Das Kreisderby bot jede Menge Spannung und viele intensive Zweikämpfe, war fußballerisch jedoch zerfahren. Die erste Chance einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Will nach Flanke von Schütz (15.). Glück hatten die Gäste, dass ein von Al Lami in Richtung FCM-Tor prallender Ball auf der Linie geklärt wurde (29.). Die "Graatzer" selbst hätten bei zwei Alleingängen aufs Tor (Welsch/25. und Schmidt/31.) mehr draus machen können, vertändelten jedoch leichtfertig.

Kurz vor der Pause dann die große Chance für Weismain, als Püls einen an Al Lami verursachten Elfer schwach schoss, sodass TW Köstner hielt. Das 0:1 resultierte aus einer langen Freistoßflanke, bei der die Heimelf Schmidt, der unaufgeregt einschob, völlig frei im eigenen Strafraum stehen ließ (51.). Beim 1:1 rutschte Gäste-TW Köstner beim Versuch, einen Rückpass abzufangen, slapstickartig aus. Als er sein Malheur per Flugkopfball auf Grasnarbe ausbügeln wollte, landete die Kugel bei Will, der sie ins leere Tor schob (58.). In der Folge hatte Weismain mehr zuzusetzen. Will scheiterte jedoch an Köstner (80.) und zog einen Vollspann nach einem erneuten Köstner-Fehlgriff knapp vorbei (82.). Auf der Gegenseite scheiterte Schlaf an SCWO-TW Berthold (87.), sodass es beim gerechten Unentschieden blieb. In der hektischen Nachpielzeit sah Will wegen Beleidigung des Gegenspielers Rot, wobei es der allgemein gute Schiedsrichter unterließ, auch die vorhergehenden FCM-Provokationen zu ahnden.



TSV Weißenbrunn -

SG Roth-Main 2:0

Die Gäste hatten in der Anfangsphase etwas mehr vom Geschehen, konnten sich aber keine großen Torchancen herausspielen. Beim TSV lief es in den ersten 25 Minuten nicht wie gewohnt. Daher kam der Führungstreffer für den TSV etwas überraschend, als Bauer den Ball bei einem Freistoß per Kopf ins Tor wuchtete. Da sich der TSV auch nach diesem Tor nicht durchsetzen konnte, blieb es bis zum Pausenpfiff beim 1:0.

Im zweiten Abschnitt wurde der TSV stärker und drängte auf die Entscheidung. Spindler sorgte schließlich nach einem gut gespielten Angriff für das 2:0. Danach vergab Weißenbrunn einige Möglichkeiten. Die Angriffsbemühungen der Gäste in den Schlussminuten führten zu keinem Erfolg. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Hälfte war der Sieg des TSV hochverdient und hätte durchaus höher ausfallen können.



FC Schwürbitz -

VfR Johannisthal 3:5

Eine sehenswerte Partie lieferten sich der FCS und der VfR. Ludwig brachte die Gäste nach 25 Minuten in Front, Wittmann baute die Führung aus. vor dem Seitenwechsel gelang Kremer per Strafstoß der Anschlusstreffer. Schwürbitz stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Johannisthal war zu stark. Allerdings blieb es bis in die Schlussphase spannend, da auf das 3:1 durch Ludwig gleich das 3:2 durch Krappmann folgte. Durch Denegri und Ludwig zogen die Gäste aber auf 5:2 davon. Mehr als das 5:3 durch Kremer war für die Hausherren nicht mehr drin.



A-Klasse 2 Lichtenfels

SCW Obermain II -

FC Marktgraitz II 4:3

Die Weismainer dominierten am Donnerstagabend die ersten 20 Minuten, vergaben aber zwei Chancen. Statt die Partie frühzeitig in ihre Richtung zu gestalten, gab die Heimelf das Match aus der Hand. Die "Graatzer" gingen durch J. Partheymüller mit 0:1 in Führung gingen (31.). Der SCWO glich jedoch noch vor der Pause durch S. Will aus (40.). Nach dem Wechsel erwischten die Jurastädter erneut den besseren Start und setzten sich durch Treffer von Fleischmann (52.) und L. Friedlein (54.) auf 3:1 ab. Marktgraitz gab jedoch nicht auf und stellte per Strafstoß von Göhring den Anschluss her (64.). In der hektischen Schlussphase glichen die Gäste durch F. Partheymüller aus (89.), ehe mit der letzten Aktion T. Herold nach einer Ecke noch das 4:3 gelang (90.+1). asch