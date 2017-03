SCW Obermain siegt im Derby

Der SC Jura Arnstein lieferte sich mit dem Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Kronach, der SpVgg Lettenreuth, ein torreiches Duell, das 3:3 endete. Die SpVgg behauptete jedoch ihren Neun-Punkte-Vorsprung vor dem TSV Weißenbrunn, der bei der SG Roth-Main nicht über ein 0:0 hinauskam. Der SCW Obermain gewann das Derby beim FC Marktgraitz klar mit 4:0 und kann in seinem Nachholspiel mit dem Tabellenzweiten gleichziehen. Das Kellerduell in Johannisthal gewann der FC Schwürbitz mit 3:1 und verdrängte damit den VfR auf den Abstiegsplatz.



FC Marktgraitz -

SCW Obermain 0:4

Keine Chance hatte der gastgebende FC Marktgraitz vor 180 Zuschauern gegen den SCW Obermain. Vor allem Rene Pülz stach auf Seiten der Gäste hervor. Bereits in der 5. Min. bestrafte der Weismainer Goalgetter eine Abwehrschwäche der Graatzer Abwehr mit einem scharfen Flachschuss zum 0:1. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte engagierter zu Werke und ließen kaum Möglichkeiten der FCM-Offensive zu. Lediglich ein Lattenroller war für die Hausherren zu verzeichnen, die aber ansonsten viel zu harmlos agierten. Auch nach dem Seitenwechsel ergriffen die Gäste sofort die Initiative und erhöhten in der 49. Min. per Foulelfmeter, wiederum durch Pülz, auf 0:2. Nur kurz keimte bei den Graatzern Hoffnung auf, als Welsch aus 20 m abzog, der stramme Schuss aber vom Gästetorwart entschärft wurde. In der 60. Min. hatte Pülz die nächste Möglichkeit - Schlussmann Lauterbach vereitelte jedoch die Großchance. Vier Minuten später machte es Halbhuber besser und nutzte einen Abwehrschnitzer zur 0:3-Vorentscheidung. Mit dem 0:4 in der 82. Min. machte Halbhuberr den Sack endgültig zu und zog mit seinem Verein in der Tabelle mit einem Punkt am FC Marktgraitz vorbei. UHa

VfR Johannisthal -

FC Schwürbitz 1:3

Von Beginn an zeigten beide Teams viel Nervosität, wodurch kaum Spielfluss zustande kam. Mit einem Konter gingen die Schwürbitzer durch Wich in Führung (15.). In der zweiten Halbzeit war der VfR bemüht, eine Reaktion zu zeigen. So belohnte sich die Heimelf mit dem Ausgleich. M. Meier drosch einen direkten Freistoß aus 25 m in den Winkel (58.). Wer jetzt dachte, dass der VfR kam, wurde enttäuscht. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem Schuss aus der zweiten Reihe ging Schwürbitz durch Engelmann erneut in Führung. Beim tückischen Aufsetzer war der VfR-Torwart chancenlos. In der Schlussphase wachte die Heimelf auf, konnte jedoch nichts Zählbares erzielen. Als die Heimelf aufmachte, nutzte dies Kremer zum 1:3-Endstand (87.).

SG Roth-Main -

TSV Weißenbrunn 0:0

Bei herrlichen Fußballwetter fanden 190 Zuschauer den Weg nach Fassoldshof. Der Gast aus Weißenbrunn und die SG Roth-Main lieferten sich ein offenes und ausgeglichenes Spiel. Gästeakteur Mayr köpfte nach zwei Minuten aus kurzer Distanz Richtung Tor. Torwart Eideloth lenkte den Ball aber noch über die Latte. Danach gewann meist die SG die wichtigen Zweikämpfe in der Abwehr und ließ somit nur wenige Chancen zu. Mit guten Kombinationen überspielten die Roth-Mainer das Mittelfeld, spielten jedoch keine zwingenden Torchancen heraus. Kurz vor der Pause kam Weißenbrunn noch zu einer Möglichkeit, Schneider schoss aber knapp am Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel spielte Weißenbrunn etwas besser mit. Die SG gestaltete das Spiel aber jederzeit ausgeglichen. In der 74. Min. eroberte TSV-Stürmer Trawally im Mittelfeld den Ball und spielte schnell auf Schneider. Dieser leitete weiter auf den freistehenden Neubauer. SG-Torwart Eideloth behielte die Übersicht und klärte. In den Schlussminuten erspielten sich die Gäste noch ein paar bessere Möglichkeiten. Eideloth hielt seinen Kasten aber sauber. folt

SC Jura Arnstein -

SpVgg Lettenreuth 3:3

228 Zuschauer sahen eine spannende, kampfbetonte Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Der Spitzenreiter begann zweikampfstark und erfolgreich, denn nach zwei Minuten bediente Pfaff nach einem Solo präzise F. Eberth, der unbedrängt zum 0:1 einköpfte. Im Gegenzug rettete Torwart Surenthinam mit einem tollen Reflex gegen M.Will. Arnstein verlor viele Zweikämpfe und spielte zu langsam und ungenau in die Spitze. Lettenreuths Angriffsbemühungen waren effizient. Einen Kopfball nach einer Ecke wuchtete D. Fischer zum 0:2 in die Maschen, und nach einem Konter über Jankowiak und Catlakcan zog D. Fischer aus 18 m ab und erhöhte auf 0:3 (43.). Im zweiten Abschnitt besann sich Arnstein auf seine Kämpferqualitäten. Ein Strafstoß nach Foul an Reh führte über Hopfenmüller zum 1:3. Nachdem Arnstein zwei Kopfballchancen von Tremel ausgelassen hatte, vergab der Gast die Dreifachchance zum 1:4. Die Juraelf riskierte nun alles und beherrschte das Geschehen. In der 81. Min. wartete der Spitzenreiter auf den Abseitspfiff, als Hopfenmüller von Tremel freigespielt wurde und dem Gästeschlussmann aus zwölf Metern keine Chance ließ. Als Pfaff nach einem Entlastungsangriff in der letzten Spielminute an Libero Weidner scheiterte, legte Freitag im Gegenzug den Ball in den Lauf von J. Reinlein, der zum 3:3-Endstand einschob. were