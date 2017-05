Obersdorfer punkten im Abstiegskampf

Der FC Baiersdorf geht im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels mit einem Vorsprung von zwei bzw. drei Punkten auf die Verfolger FC Lichtenfels II und DJK Lichtenfels in die letzten drei Spieltage.

Im Abstiegskampf wird's für Staffelstein II und Michelau immer schwieriger, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die SpVgg Obersdorf ist mit zwei Unentschieden auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert.



Freitag

FV Mistelfeld - TSV Küps 6:1

Die Mistelfelder scheiterten immer wieder am starken Küpser Torwart Backert. Glier brachte die Gäste sogar in Führung (24.), die auch zur Pause noch Bestand hatte. Wie ausgewechselt kamen die Mistelfelder aus der Kabine und glichen bereits in der 46. Min. durch Wildner aus. Per Foulelfmeter zog der FVM durch R. Gnanapiragasam in Front (55.). Zwei Minuten später scheiterte Kolumbris an der Latte, doch Gieger verwandelte den Abpraller zum 3:1. Die weiteren Tore zum 6:1-Endstand erzielten Gnanapiragasam (2.) und Wildner.

FC Roth - SpVgg Obersdorf 1:1

In diesem vom Abstiegskampf geprägten Spiel dominierten die Rother in der ersten Halbzeit und die Obersdorfer nach der Pause. Die Heimelf ging in der 18. Min. durch M. Pülz in Führung und vergab Chancen, zu erhöhen. In Hälfte 2 setzte die SpVgg die Fortunen unter Druck. Kalb glich nach einer Ecke im Nachsetzen zum 1:1 aus (68.). Pech hatte der Gast mit einem Lattentreffer.

SV Bor. Siedl. Lichtenfels -

FC Altenkunst./Woffend. 2:0

Die Gäste machten in den ersten 20 Minuten das Spiel und hatten auch genügend Tormöglichkeiten. Dass es zu keinem Treffer reichte, lag an der sattelfesten Siedler-Abwehr und an der Abschlussschwäche der Fusionskicker. Das 0:0 zur Pause schmeichelte den Platzherren, die aber in der zweiten Hälfte dominierten. In der 59. Min. wurde der schnelle B. Karch im Strafraum regelwidrig gelegt. Den Elfmeter verwandelte Ma. Karch. Als in der 76. Min. Funk zum 2:0 abstaubte, war das Spiel für die Lichtenfelser gelaufen.

SSV Ober-/U'langenstadt -

TSV Staffelstein II 5:0

Die dezimierten Staffelsteiner gerieten erst in der zweiten Hälfte unter die Räder. Bis zur Pause gestattete die TSV-Abwehr lediglich W. Weliev (17.) ein Tor. Doch in Hälfte 2 schraubten die SSVler durch Tore von V. Fischer (48.), S. Alkeir (63.), Hoh (84.) und D. Kleinschmidt (87.) das Resultat auf 5:0 hoch.

FC Adler Weidhausen -

FC Lichtenfels II 0:3

Die Gäste hatten ein leichtes spielerisches Übergewicht. Die Adler-Abwehr hielt bis zur 23. Min. Hier verwandelte Bornschlegel einen Foulelfmeter zum 0:1. Die Gästeabwehr stand sicher und gewann vor allem die Kopfballduelle. In der 41. Min. schoss Weihermüller einen Foulelfmeter nur an den Pfosten des Gästetores. Und noch vor der Pause schoss Cannone vom Strafraumeck an die FCL-Latte. Nachdem Hess Gästetorwart Hetzel mit einem 30-Meter-Hammer geprüft hatte (53.), war Lichtenfels am Drücker. Wige verlängerte eine Flanke zum 0:2 ins Adler-Tor (62.). Sieben Minuten später das 0:3 durch Bornschlegel, der einen Flachpass aus kurzer Distanz einschob.



Sonntag

DJK Lichtenfels -

SV Fischbach 1:0

Aleksander Hurec hielt mit seinem Siegtreffer in der 55. Min. die DJK im Kampf um die Vizemeisterschaft. Gut 100 Zuschauer bejubelten den 30. Saisontreffer des DJK-Torjägers.

Spvgg Obersdorf -

FC Altenkunst./Woffend. 1:1

Einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf ergatterten die Obersdorfer. Die Führung der Heimelf durch Christian Krauss (35.) glich Johannes Schultheis vor 130 Zuschauern in der 67. Min. aus.

FC Baiersdorf -

SV Bor. Siedl. Lichtenfels 3:0

Mit dem Sieg warfen die Baiersdorfer die Siedlger endgültig aus dem Rennen um Platz 2. Vor 100 Zuschauern ging der FCB durch Hendric Marzog vor der Pause in Führung (29.). Nico Hahner (66.) und Fabian Göhl (88.) per Foulelfmeter zum 3:0 lassen die Baiersdorfer von der Vizemeisterschaft träumen.

FC Lichtenfels II -

TSV Staffelstein II ausgef.

Die Staffelsteiner mussten ihr Gastspiel am Sonntag wegen personeller Probleme absagen. Neben den vielen Verletzten fehlten einige Spieler wegen der Zehn-Tages-Frist durch den Einsatz in der ersten Mannschaft, aus beruflichen Gründen bzw. wegen ihres Studiums.

FC Burgkunstadt -

SSV Ober-/U'langenstadt 3:3

In der 22. Min. brachte Gick d en Meister in Führung. Die Gäste drückten ihrerseits immens aufs FC-Gehäuse, so dass die Burgkunstadter kaum zu Angriffen kamen. Nach dem Seitenwechsel traf Schütz zunächst den SSV-Pfosten, ehe Stammberger aus 20 m zum 2:0 abzog (56.). Mit einem Konter, abgeschlossen durch Nickel (62.), leitete der SSV die Wende ein. Zwar baute Hiller mit dem 3:1 (78.) die Führung aus, doch mit einem Doppelschlag durch Kleinschmidt (87.) und Nickel (88.) nahm Oberlangenstadt verdient einen Punkt mit. Der Platzverweis von Zipfel (SSV) in der 89. Min. änderte nichts mehr am Spielausgang. tadü

FC Adler Weidhausen -

FV Mistelfeld 1:2

In der ersten Halbzeit ließen die Weidhausener gute Torchancen liegen. Doch FVM-Torwart Erhardt war bei zwei Freistößen ebenso auf dem Posten wie sein Gegenüber Faber bei einer Gästegroßchance. Eine Freistoßflanke von Cannone lenkte in der 30. Min. ein Gästespieler ins eigene Tor ab - 1:0. Bis zur Pause hätten die Adler erhöhen können, doch mit der letzten Aktion kamen die Mistelfelder zum Ausgleich; wie auf der anderen Seite durch ein Eigentor nach einem Freistoß. Als Weidhausen in der 65. Min. einen langen Ball nicht klären konnte, bestrafte dies Gnanapiragasam mit dem 1:2. Die Heimelf hatte zwar noch Chancen, doch Erhardt ließ nichts mehr zu.

FC Roth - FC Michelau 2:1

Aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte 2 gewann Roth verdient und hat sich damit den Klassenerhalt gesichert. Die Michelauer traten mit enormen Siegeswillen auf. Die Heimelf konnte sich zunächst nicht befreien. Ein abgefälschter Freistoß bescherte dem FCM die verdiente Führung durch S. Schmitt (34.). Michelau setzte nach, konnte aber keinen Erfolg mehr für sich verbuchen. Die Fortuna trat nach der Pause nicht mehr so lasch auf. In der 47. Min. erzielte M. Pülz mit einem fulminanten Freistoß den Ausgleich. Die Rother rissen nun das Geschehen an sich. Michelau kam nur noch zu gelegentlichen Kontern. In der 77. Minute war es soweit, als K. Fiedler nach einer Ecke zum 2:1 einköpfte. Trotz größtem Bemühen gelang den Gästen der Ausgleich nicht mehr.

SpVgg Isling - TSV Küps 2:2

In einer abwechslungsreichen Partie erwischte die Heimelf einen Start nach Maß. Bereits in der 8. Min. führte ein schneller Angriff zur Führung, als Zolln-hofer in die Mitte flankte und Pieper einköpfte. Nach einer Ecke von Küps brachte die Heimabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, so dass Seelig ausglich. Pech für Isling, dass Knauer und Zollnhofer verletzt ausschieden. In der 40. Min. brachte Glier die Küpser nach einem schnellen Angriff sogar in Führung. Isling antwortete sofort und glich noch vor der Pause aus. Nach einem Freistoßtrick flankte Gnanapiragasam scharf in die Mitte, und Seelig köpfte in die eigenen Maschen. Nach dem Wechsel hatte Isling zwar leichte Vorteile, doch alle Angriffsbemühungen von Gouardri oder Weinmann brachten nichts ein. In der 78. Min. übersah der Schiri ein klares Handspiel der Gäste im Strafraum. KH