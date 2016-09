Nächstes Aufsteigerduell für FC Lichtenfels

Der FC Lichtenfels hat am vergangenen Wochenende nicht wie gewünscht in die Erfolgsspur zurückgefunden und wartet nunmehr schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Beim 1:1 (1:0) gegen den Mitaufsteiger Fuchsstadt war die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau/Christian Goller aber nah dran, den Bann zu brechen.

So erhöht sich am Sonntag um 15 Uhr beim Lichtenfelser Gastspiel gegen den Mitaufsteiger TuS Röllbach der Druck, nach nur zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen wieder für einen Dreier zu sorgen. Sonst droht, dass der FCL den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.



2:0 nicht gemacht

Im letzten Heimspiel gegen den FC Fuchsstadt lief eigentlich alles nach Plan. Ein Foulelfmeter, den Steffen Hönninger souverän einnetzte, bescherte die wichtige Führung und bei weiteren Chancen vor und nach dem Seitenwechsel wäre ein zweites, womöglich schon vorentscheidendes Tor drin gewesen. "Machen wir das 2:0, sind wir schon so gut wie durch", analysierte Trainer Alexander Grau, der aber auch zugibt: "Sieht man sich den gesamten Spielverlauf an, ist das Unentschieden gerecht, da wir in der Schlussphase auch Glück hatten, nicht noch zu verlieren."

Nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge fiel der FC Lichtenfels auf den drittletzten Platz zurück, da die direkten Konkurrenten punkteten. Ein Nichtabstiegsplatz ist aber nur einen Punkt entfernt. Kitzingen und der morgige Gegner Röllbach belegen diese Ränge.



Ungewohnte Situation

Dennoch ist die Situation für die aus den letzten Jahren so erfolgsverwöhnten Lichtenfelser ungewohnt. "Natürlich schielt man auch auf die Ergebnisse der direkten Konkurrenten", gibt Alexander Grau zu, ist sich aber sicher: "Wir müssen einfach wieder einen Sieg einfahren, dann platzt der Knoten."

Eine eigentlich ausgezeichnete Gelegenheit dürfte sich den Lichtenfelsern am Sonntag beim TuS Röllbach (13.) bieten. Der Mitaufsteiger musste zuletzt ebenfalls eine Negativserie von sechs sieglosen Spielen in Folge hinnehmen und hatte deshalb ebenfalls ein angekratztes Selbstbewusstsein. Ausgerechnet am vergangenen Wochenende stürzte der letztjährige Meister der Bezirksliga Unterfranken West Spitzenreiter TSV Unterpleichfeld mit einem 2:1.



Röllbach tankt Selbstvertrauen

Dieser Sieg dürfte dem Mitaufsteiger deutlich Aufwind geben, zumal die Kicker aus dem Landkreis Miltenberg mit dem Dreier auf einen Nichtabstiegsplatz sprangen. Ohnehin legte die Mannschaft von Trainer Albano Carneiro letzte Saison eine beeindruckende Runde hin. Ohne Niederlage und mit lediglich fünf Unentschieden errang der Turn- und Sportverein die Meisterschaft. Dafür blieb man in der Landesliga Nordwest bislang recht ungefährlich. Erst neun Saisontore belegen das Hauptproblem des Liganeulings, der bisher in Stürmer Till Link (drei Treffer) seinen auffälligsten Akteur hatte.



Zollnhofer wieder dabei

Alexander Grau, der in Röllbach zwar auf Stefan Fischer verzichten muss, dafür aber wieder auf Tobias Zollnhofer und womöglich auch auf den leicht angeschlagenen Stefan Dietz zurückgreifen kann, sieht sein Team jedenfalls auf Augenhöhe mit dem Gegner: "Die Situation in Röllbach ist mit unserer sehr gut vergleichbar. Der TuS war schon vor der Überraschung gut dabei und hatte immer knappe Ergebnisse."

FC Lichtenfels: Köster, Rossbach; F. Goller, Graf, Hellmuth, Schardt, Aumüller, Lulei, Henkel, Mex, Gutgesell, L. Dietz, S. Dietz (?), Hempfling, Hönninger, Scholz, Jankowiak, Zollnhofer, Oppel