Mistelfeld gegen FCB ohne Chance

In der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels gab es am vergangenen Spieltag einige torreiche Partien zu sehen. Die meisten Treffer vielen beim Spiel DJK Lichtenfels gegen SpVgg Obersdorf. Die "Franken" gewannen 7:1.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

FV Mistelfeld -

FC Baiersdorf 0:4

Die Gäste machten früh Druck und gingen bereits nach drei Minuten in Führung. Mistelfeld zeigte wenig Gegenwehr und kassierte noch vor der Pause das 0:2. Auch in Durchgang 2 war Baiersdorf die bessere Mannschaft und erhöhte mit zwei weiteren Toren auf 0:4. Danach spielten es die Gäste clever herunter. Mistelfeld hatte noch eine Chance, doch ein Baiersdorfer Spieler klärte auf der Linie. Die Torschützen waren Fabian Göhl (3.), Christian Gromm ( 20.), Hendric Marzog (60.) und Steffen Hetzelt (62.).



SSV O'-/U'langenstadt -

FC Adler Weidhausen 4:3

Schon nach zwei Minuten vollstreckte Rollmann nach Vorlage von Traudt zum 1:0. Im Gegenzug glich der Gast durch Stumpe aus. Nur Sekunden nach dem Anstoß schnappte sich Rollmann den Ball und marschierte auf der Außenbahn durch; seine Flanke köpfte Nickel zur erneuten Führung ins Gästetor. In der 22. Minute legte wieder der agile Rollmann nach einem Abspielfehler für den frei stehenden V. Fischer auf, und dieser knallte das Leder aus zehn Metern zum 3:1 in die Maschen. Kurz vor der Pause verkürzten die "Adler" per Foulelfmeter auf 3:2. Nach der Pause erhöhte der SSV durch Kleinschmidt auf 4:2 (46.). In der 65. Minute erzielte Weihermüller den 4:3-Endstand.



FC Altenkunstadt/Woff. -

SpVgg Isling 1:2

Die 100 Zuschauer sahen eine spannende Partie. Die SpVgg Isling war in Durchgang 1 die bessere Mannschaft und ging durch einen Treffer von Andreas Zollnhofer in der 26. Minute in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Halbzeitpause. Die Kicker aus Altenkunstadt und Woffendorf steckten aber nicht auf und wurden für ihre Mühen mit dem 1:1-Ausgleich durch Timo Sattler belohnt. Die Vorlage lieferte Tobias Natterer. Die Islinger ließen sich davon aber nicht schocken und blieben dran. In der 69. Minute erzielte Zollnhofer seinen zweiten Treffer und machte den Auswärtssieg der SpVgg perfekt. Der Altenkunstadter Münch hatte zunächst die Gelbe (78.), dann die Gelb-Rote Karte gesehen (89.).



DJK Lichtenfels -

SpVgg Obersdorf 7:1

Einen furiosen Start legten die Gastgeber hin. Nach wenigen Minuten erzielte Hurec die Führung. Bis zur 30. Minute hielt die SpVgg mit, D. Hanft erzielte den Ausgleich. M. Koch und Hurec sorgten vor der Pause mit einem Doppelschlag für das 3:1. Nach dem Wechsel spielte sich das Geschehen in der Hälfte der Gäste ab. Das Ergebnis schraubten M. Koch, Zipprich und Hurec (2) auf 7:1. Der gute Keeper Reuther verhinderte dabei Schlimmeres.



Siedlung Lichtenfels -

Fortuna Roth 3:0

Das Spiel der beiden Stadtvereine verlief äußerst fair. Die Platzherren bestimmten von Anfang an das Spielgeschehen. Die Gäste hatten in der Abwehr ihren stärksten Mannschaftsteil. Im Sturm dagegen war nicht viel los - der Siedler-Torhüter Würstlein hatte einen ruhigen Nachmittag. Bereits in der zwölften Minute erzielte Funk auf Flanke von Scherer per Kopf das 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Siedler das Spiel. Aguilar und Raab führten Regie im Mittelfeld, und Funk sowie die Gebrüder M. und B. Karch sorgten in der Offensive für stetige Gefahr. Als B. Karch in der 71. Minute im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde, verwandelte Funk den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0. Seine gute Leistung krönte Raab in der Schlussminute mit dem dritten Treffer für die Borussen.



FC Michelau -

SV Fischbach 1:1

Die Zuschauer sahen im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torraumszenen. Im zweiten Abschnitt musste der FCM dem Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen, und die Beine wurden schwerer. So waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, fanden aber immer noch kein Mittel gegen die sattelfeste Abwehr der Gastgeber. Als viele sich schon mit einem torlosen Remis angefreundet hatten, nutzte Gassama eine Lücke in der FCM-Abwehr zur Führung (81.). Michelau versuchte es nun mit langen Bällen. In der 92. Minute wurde Kohles im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Markus Gagel zum Ausgleich.



TSV Küps -

FC Lichtenfels II 0:2

Die favorisierten Gäste übernahmen sofort die Kontrolle. Backert im Küpser Tor und die Schussschwäche der Gäste verhinderten in der ersten Hälfte einen Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf besser ins Spiel und kämpfte um jeden Ball. Doch nach einem Ballverlust konterten die Lichtenfelser, und Rauchhaus erzielte das 0:1. Nun begann ein munteres Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss traf Haselmann zum entscheidenden 0:2. Aufgrund der guten zweiten Halbzeit hätte der TSV einen Punkt verdient gehabt.



TSV Staffelstein II -

FC Burgkunstadt ausg.



Kreisklasse 3 Itzgrund

SpVgg Wüstenahorn -

DJK/FC Seßlach 2:3

Die Gäste feierten einen Arbeitssieg gegen Wüstenahorn, das sich zu keiner Zeit geschlagen gab. Nach dem Seitenwechsel, als die SpVgg mit 1:3 zurück lag, bäumte sich das Team auf und kam auf 2:3 heran, doch zu mehr reichte es nicht, zumal die Gäste geschickt ihren knappen Vorsprung verteidigten. Die Torschützen für Seßlach waren Ois, Kraus und Gera.



TSV Meeder II -

TSVfB Krecktal 0:2

Der Tabellenführer hatte zwar über die gesamte Spielzeit ein deutliches spielerisches Übergewicht und auch mehr Möglichkeiten, wusste jedoch dies nicht in Tore umzumünzen. Meeder zeigte viel Einsatzbereitschaft. Nach der torlosen ersten Hälfte gelang Patrick Paul sechs Minuten nach Wiederbeginn der Führungstreffer. Es dauerte bis in die Schlussminute, ehe Bastian Dellert das 2:0 erzielte.



Kreisklasse 1 Bamberg

TSC Bamberg -

TSV Ebensfeld II 3:2

Zur Pause lagen die Gäste nach Toren von Markus Ziegelhöfer (1.) und Dominik Eideloth (26.) mit 2:0 vorn, doch nach dem Seitenwechsel brachen sie ein. Die Gastgeber hatten in Murat (60.), Fidan (66.) und Kaycei (81.) ihre Torschützen.



RSC Oberhaid -

VfL Mürsbach 3:0

Lange Zeit gestalteten die Gäste die Begegnung offen, kamen jedoch nur zu wenigen Möglichkeiten. In Durchgang 2 legte der RSC los: Innerhalb von acht Minuten schlug es dreimal im VfL-Gehäuse ein (68.). Die Torschützen waren Michael Kutzelmann (2) und Osuji Kingsley. Von diesem Rückstand erholten sich die Gäste nicht mehr. red/di