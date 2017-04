Michelau sichert sich einen Zähler

Der FC Burgkunstadt feierte in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels am Ostersamstag einen 6:1-Erfolg gegen den TSV Küps. Der FC Baiersdorf wurde seiner Favoritenrolle mit einem 3:1-Sieg gegen Oberlangenstadt gerecht.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

SV Fischbach - SpVgg Obersdorf 5:0

Tore: 1:0 C. Gloystein (6.), 2:0 O. Meindlschmitz (25.), 3:0 T. Müller (38.), 4:0 S. Schedel (60.), 5:0 C. Graf (63.)

FC Burgkunstadt -

TSV Küps 6:1

Kleuderlein brachte den FC Burgkunstadt per Kopf in Führung (9.). Die Gäste hatten in der Defensive alle Hände voll zu tun - Geldner schraubte das Ergebnis schon vor der Pause auf 3:0 (29./45.). In Hälfte 2 ließen es die Gastgeber ruhiger angehen, FC-Keeper Aumüller blieb allerdings arbeitslos. Das 4:0 für den FC Burgkunstadt fiel per Foulelfmeter durch Stammberger, nachdem zuvor Portner mit einer Notbremse zu Fall gebracht worden war (56.).

Wenig später war Portner nicht zu stoppen und erhöhte auf 5:0 (72.). In der Schlussphase wehrte FC-Keeper Aumüller einen Strafstoß von Schleicher ab (84.). Hiller machte nach Zuspiel von Franke das halbe Dutzend voll (89.). In der letzten Minute gelang Küps der Ehrentreffer durch Tasso.



Adler Weidhausen -

TSV Staffelstein II 5:2

In die erste Hälfte startete die Adler-Elf mit einem Rückschlag: Nach einem Freistoß (4.) landete der Ball beim Staffelsteiner Schnapp, der nur noch einschieben musste. Keine sechs Minuten später glichen die Adler aus. Torschütze war Gerardo Cannone. Die nächsten 20 Minuten war das Spiel ausgeglichen, bis G. Cannone eine Flanke auf Stumpe schlug, der das Leder mit dem Kopf im Tor versenkte.

Kurz nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste aus (2:2). In der Folge herrschte starke Verunsicherung bei den Adlern vor, woraufhin die Staffelsteiner zu vielen sehenswerten Chancen kamen, die sie jedoch nicht nutzen konnten.In der 71. Minute kam ein flacher Ball von Hess aus der Tiefe auf Stumpe, der das 3:2 erzielte. Nur drei Minuten spielte Weihermüller den Ball zu Spielertrainer Cannone, der auf 4:2 erhöhte. Stumpe wurde kurz vor Schluss im Strafraum gefoult und verwandelte persönlich zum 5:2-Endstand.



FC Baiersdorf -

SSV O'-/U'langenstadt 3:1

Nach einer Viertelstunde brachte SSV-Keeper Murad Mahmud Baiersdorfs Angreifer Steffen Hetzelt im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Göhl eiskalt zur Führung des FCB. Luis Janorschke schickte wenig später Christian Gampert auf die Reise. Dieser entschied sich vor dem Tor für einen Querpass auf Steffen Hetzelt, der nur noch einschieben musste. Nach der Pause begann der FC Baiersdorf forsch und erhöhte durch Göhl auf 3:0. Die Hausherren schalteten einen Gang zurück und konnten sich bei Torwart Michael Will bedanken, dass die Gäste nicht noch einmal ins Spiel kamen. Daniel Kleinschmidt brachte seine Farben nach einem Freistoß per Kopf heran, allerdings ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen.



Fortuna Roth -

FV Mistelfeld 1:1

Roth setzte die ersten Akzente, doch nach und nach kam der Gast besser ins Spiel und stellte den Rother Torhüter auf die Probe. In der 37. Minute verlängerte M. Dembowski einen Freistoß mit den Kopf zum 1:0 ins lange Eck. Die Chancen auf beiden Seiten brachten nichts Zählbares mehr ein.

Mit dem starken Wind im Rücken wurde der Gast in der zweiten Hälfte besser. Bereits in der 50. Minute brachte C. Pülz einen Abpraller zum 1:1 im heimischen Tor unter. Mistelfeld hatte jetzt mehr vom Spiel und setzte seine Stürmer gut in Szene. Die Entlastungsangriffe der Heimelf brachten genauso wenig ein wie die Fernschüsse. Der FVM drängte auf den Sieg, doch die Fortuna brachte das Remis über die Zeit.



FC Michelau -

Siedlung Lichtenfels 1:1

Auf Höhe der Mittellinie hatten zwei Akteure das Leder fest im Visier und prallten mit hoher Geschwindigkeit heftig zusammen. Für den beteiligten Michelauer Rux war die Partie nach nur zwölf Minuten wegen einer schweren Schlüsselbeinverletzung beendet. Die Torgelegenheiten in Durchgang 1 blieben ungenutzt. Nach dem Wiederanpfiff fand Weber keine Anspielstation, zog kurzerhand selbst ab und traf (60.). Es dauerte nicht lange, da lag der Ausgleich in der Luft. Ein Versuch von Raab strich knapp am Pfosten vorbei, doch wenig später wurde ein von ihm getretener Freistoß ins Michelauer Tor abgefälscht. Im Anschluss hatten die "Siedler" noch gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Dem FCM mangelte es an Ideen im Spiel nach vorne.



SpVgg Isling -

DJK Lichtenfels 0:3

Von Beginn an übernahm die DJK Lichtenfels die Kontrolle über das Spiel und schnürte die Heimelf in ihrer eigenen Hälfte ein. Die Überlegenheit machte sich bezahlt, als der Lichtenfelser Hurec aus kurzer Distanz zum 0:1 einnetzte (8.). Isling hatte gute Kontermöglichkeiten, die jedoch zu unsauber gespielt wurden. In der 37. Minute schob der DJKler Koch nach Doppelpass mit Hurec alleine vor dem Tor zum 0:2 ein. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff war es wieder Koch, der nach Vorarbeit von Hurec das 0:3 erzielte. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichener. Isling hatte durch Knauer und Zollnhofer Torchancen, doch der Anschlusstreffer gelang nicht. Die Gäste verwalteten das Spiel, und so blieb es beim verdienten 3:0.



FC Altenkunst./Woff. -

FC Lichtenfels II 2:3

Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Lichtenfels hatte durch Gutgesell seine erste Chance. Mit einem herrlichen Schuss besorgte Schultheis das 1:0 für die Platzherren (9.). Mitte der ersten Halbzeit hätte Schultheis mit einem Heber erhöhen können, kam aber nicht am Gästeschlussmann vorbei. In der zweiten Halbzeit machten die Gäste Druck und glichen durch ein Freistoßtor von Bornschlegel aus. Innerhalb weniger Minuten gelang den Kreisstädtern durch Rauchhaus und Gutgesell eine 3:1-Führung. Nun wachten die Einheimischen wieder auf und belagerten das Gästetor. Leipi gelang das Anschlusstor zum 2:3 (76.). Die letzte Chance hatte Höfner - doch er hatte kein Glück.



Kreisklasse 3 Itzgrund

DJK/FC Seßlach -

TSV Heldritt 0:2

Mit den Gästen stellte sich eine läuferisch starke Mannschaft vor, die durch Daniel Lesch früh in Führung ging (12.). Die Hausherren bemühten sich zwar, doch nach vorne ging nicht viel. Wenn sich doch einmal eine Möglichkeit ergab, wurde diese leichtfertig vergeben. Vier Minuten nach Wiederbeginn fiel die Entscheidung durch einen Treffer von Patrick Moser.



TSVfB Krecktal -

TSV Scherneck 0:1

Die Hausherren hatten im Feld Vorteile und im Angriff die größere Anzahl von Möglichkeiten, die sie jedoch nicht nutzten. Das Tor des Tages erzielte Marc Reinmüller nach knapp einer Viertelstunde. Danach versuchten die Krecktaler alles, doch fanden sie kein Mittel, um zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten.



Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

FC Rentweinsdorf 0:2

Die Gäste zeigten mehr Biss und Durchschlagskraft. Nach gut einer halben Stunde fiel die Pausenführung durch Dennis Holzwarth. Vier Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Jan Schineller auf 2:0, und damit war die Partie gelaufen, zumal die Hausherren an diesem Tag wenig Gefahr ausstrahlten. red