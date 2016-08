Marktzeulner verlieren Derby in Sonnefeld

Landesliga-Absteiger TSV Ebensfeld kommt in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West nicht in Tritt. Nach der 0:2-Niederlage bei der DJK Bamberg II steht das Team von Trainer Klaus Gunreben mit fünf Punkten aus sechs Spielen auf einem Relegationsplatz.

An der Spitze steht weiter Aufsteiger TSV Breitengüßbach, der aber durch das 1:1 in Merkendorf den TSV Sonnefeld gleichziehen lassen musste. Die Sonnefelder gewannen das Topspiel beim Mitaufsteiger Marktzeuln mit 3:2. Anschluss an die Spitzengruppe hält die SpVgg Ebing durch das 2:0 gegen Schammelsdorf. Im Kellerduell feierte der FSV Unterleiterbach mit 2:1 gegen Stegaurach den ersten Saisonsieg.



DJK Bamberg II - TSV Ebensfeld 2:0

Der Aufsteiger machte viel Druck aufs Gästetor. Dies zahlte sich in der 18. Min. mit dem Führungstreffer für die DJK aus. Nach Vorarbeit von Marc Eckstein setzte sich Martin Körner durch und traf aus kurzer Distanz. Die Ebensfelder fanden danach besser ins Spiel und tauchten gefährlich vor dem Tor der DJK auf. Torchancen erspielten sich die TSVler aber nur wenige bis zur Pause. Anders die junge Don-Bosco-Mannschaft, die aggressiv und kampfstark in die Zweikämpfe ging. Noch vor dem Wechsel fiel das 2:0 für die Bail-Truppe. In der 42. Min. eroberte Florian Schmauser den Ball, spurtete bis in den Strafraum, wo er mit einem platzierten Schuss einnetzte. In Hälfte 2 verflachte die Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich meist im Mittelfeld. Die Ebensfelder strahlten keine große Gefahr aus und enttäuschten ihre mitgereisten Anhänger. Don Bosco kam des öfteren, angetrieben durch den quirligen Martin Körner, der immer wieder seine Mitspieler in Szene setzte, gefährlich vors Gästetor. In der 58. Min. brachte der nach langer Verletzungspause eingewechselte Stefan Reck neuen Schwung ins Angriffspiel der DJK. Die Gunreben-Truppe kämpfte zwar um jeden Ball, aber im Spiel nach vorne war sie einfach zu harmlos. Die DJK hätte durchaus noch höher gewinnen können, denn gute Torchancen wurden in der Schlussphase nicht genutzt. mk

DJK Bamberg II: Hoh- Spies, Braun, Rosiwal (58. Reck), Mönius, Körner, Eckstein, Schmauser (77.Bogensperger), Nüsslein, Musik, Rosenberger (65. Auer) / TSV Ebensfeld: Reschke - Scheler, Domhardt, Alt, Ch.Quinger (46. Dierauf), Schug (64. B. Quinger), Gründel (72. Juraschek), Popp, Kremer, Häublein, Dietz / SR: Hofmann (Gefrees) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Körner (18.), 2:0 Schmauser (42.)



SpVgg Ebing - TSV Schammelsdorf 2:0

Im Gegensatz zu den vorherigen Wochen zeigten sich die Ebinger deutlich verbessert. Bereits in der 14. Min. ging die SpVgg in Führung, als Dippold eine Flanke von Funk aus zwei Metern einnickte. Trotz der Hitze bemühten sich beide Mannschaften, doch zunächst blieben weitere Tormöglichkeiten Mangelware. Nach der Trinkpause erspielten sich die Ebinger bis zur Pause noch zwei klare Chancen, doch zunächst setzte Fuchs einen Kopfball über die Latte (41.), und in der 45. Min. vergab Büttner allein vor Gäste-Torwart Schneider. Mit der ersten Aktion in Hälfte 2 überraschten die Ebinger die Schammelsdorfer Abwehr, als erneut Dippold eine Flanke von Funk per Kopf zum 2:0 verwertete. Mit fortlaufender Spielzeit versuchten die Gäste, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch ihre beiden Chancen nutzten sie nicht. In der 73. Min. rettete ein Ebinger Abwehrspieler nach Kopfball von Kauder auf der Torlinie, und in der 75. Min. parierte Torwart Endres einen Schuss von Völkl aus sieben Metern. Der eingewechselte Altenfeld vergab in der 89. Min. frei vor Schneider.

SpVgg Ebing: Endres - Landgraf, Derra, Fuchs, Kachelmann, Funk (87. Merzbacher), Motschenbacher, Lorz (90. Zebunke), Büttner, Schmidt, Dippold (76. Altenfeld) / TSV Schammelsdorf: Schneider - Christmayr, R. Herbst, Sussner (45. Pitzer), Kauder, Völkl, Massak, Brehm, P. Herbst, Leßner, Cümen / SR: Lorenz (Allersberg) / Zuschauer: 200 / Tore: 1:0 Dippold (13.), 2:0 Dippold (47.)



FSV Unterleiterbach - SpVgg Stegaurach 2:1

Zur Kirchweih starteten die FSVler engagiert. Die Bemühungen wurden belohnt, als sich Ambros aus der Distanz ein Herz fasste. Den Abpraller verwertete Schneider zur Führung (27.). In der Folgezeit zog sich die Heimelf etwas zurück und stand hinten sicher. Etwas überraschend fiel daher der Ausgleich: Nach einem Freistoß schloss Oguzhan Ergün im Getümmel zum 1:1 ab. Auch in Halbzeit 2 versuchte der FSV, das Spiel zu machen. Die SpVgg lauerte auf Konter. Einen dieser Konter konnten die Gäste gefährlich zu Ende spielen. Stefan Müller fand aber im Eins-gegen-eins seinen Meister in Torwart Dietmar Schmuck. Wachgerüttelt durch diese Chance kam der FSV nun vermehrt zu Möglichkeiten. Tobias Werner zog rund 20 Minuten vor dem Ende von der Strafraumgrenze ab. Seinen Schuss parierte Patrick Zeh, allerdings fiel der Ball Franz Schmuck vor die Füße, der zum 2:1 einschob. In der Folgezeit brachte die Heimelf das Resultat mit Glück - Rumpel scheiterte mit einem Kopfball am FSV-Pfosten - und Geschick über die Zeit.

FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Walter (31. Ebitsch), F. Bayer, Epp, Meli, F. Schmuck (95. Krümmer), Ambros, T. Bayer, K. Kießling (88. Ross), Werner, B. Schneider / SpVgg Stegaurach: Zeh - Ajayi, Hafenecker, R. Jäger, Müller, Ergün, P. Jäger, Andres, Dotterweich (9. Walz, 82. M. Kießling), Rosenberg, Chr. Rumpel / SR: do Adro (Kulmbach) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 B. Schneider (28.), 1:1 Hafenecker (38.), 2:1 F. Schmuck (77.)



TSV Marktzeuln - TSV Sonnefeld 2:3

Im Nachbarderby erwischte der TSV Marktzeuln vor 220 Zuschauern den besseren Start und kam zu Chancen. Danach entwickelte sich ein von beiden Seiten offen geführtes Spiel. Nach Chancen von B. Renk (14.) und U. Backert (15.) netzte Kremer wieder nur eine Minute später schön freigespielt von U. Backert von der Strafraumgrenze zum 1:0 ein. Mit einem Alleingang glich Chr. Rödel fast postwendend aus (18.). Die anschließende Verwirrung in der Zeulner Abwehr nutzte zwei Minuten später L. Scheler zur 2:1-Gästeführung. Ein Abwehrfehler der Gastgeber ermöglichte es B. Renk sogar, auf 3:1 zu erhöhen. Nach der Pause lauerten die Gäste nur noch auf Konter. Im Grunde spielten nur noch die Marktzeulner. Gästekeeper Jauch parierte zweimal gegen Adrian Kremer (46., 57.). Etwa eine Stunde war gespielt, da verloren die Gastgeber ihren Torwart nach einer zweifelhaften Notbremse mit Rot. Trotz Unterzahl boten sich den Zeulnern einige Chancen zum Ausgleich. Die größte, einen Elfmeter nach Foul an Bergmann, vergab Kremer (75.). Bergmann gelang sieben Minuten vor Schluss das 2:3. Der verdiente Ausgleich wollte dem Team von Trainer Oliver Kellner nicht mehr gelingen. mas

TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel, F. Rauch, Endres-Backert, Bergmann, J. Rauch, U. Backert, Jahn (75. Christian), Frank, Kremer, T. Schütz (65. Oppel) / TSV Sonnefeld: Jauch - Kunick (72. Pawellek), Simitci, Zapf, Peker, Graf, Scheler, Rödel (84. Jakob), Kappenberger, Renk, Schneider (77. Thyroff) / SR: Engelhardt (Bayreuth) / Zuschauer: 220 / Tore: 1:0 Kremer (13.), 1:1 Rödel (18.), 1:2 Scheler (20.), 1:3 Renk (33.), 2:3 Bergmann (86.) / Rote Karte: Grebner (63., Notbremse) / -