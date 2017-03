Marktzeulner punkten im Kellerduell eindrucksvoll gegen Breitengüßbach

Dies nutzte der FC Oberhaid, um mit einem Kantersieg über Schlusslicht Ebern auf Rang 2 zu klettern.

Im Abstiegskampf feiert der TSV Marktzeuln mit dem 4:0 gegen Breitengüßbach einen ganz wichtigen Sieg. Der FSV Unterleiterbach kletterte mit dem 3:2 über Bosporus Coburg auf Rang 11.



SpVgg Stegaurach - TSV Ebensfeld 0:0

Im Duell des Tabellenvorletzten gegen den Vierten war kein großer Unterschied festzustellen, so dass das Unentschieden dem Spielverlauf gerecht wurde. In den ersten 30 Minuten beherrschten die Ebensfelder mit ihrer aggressiven Spielweise das Spielgeschehen, waren nicht in der Lage, sich eine richtige Torchance zu erspielen. Feldüberlegenheit hatten die Gäste, Zählbares war nicht zu verzeichnen. Es gab auf beiden Seiten einige Fernschüsse, die aber ihr Ziel verfehlten. Auch in der zweiten Hälfte erreichte die Begegnung kein Bezirksliga-Niveau. Allerdings kam die Heimmannschaft zu mehr Chancen. Die Stegauracher waren nun ebenbürtig, konnten die Mannen von TSV-Trainer Klaus Gunreben nicht in Verlegenheit bringen. Auch auf Seiten der Gäste waren keine nennenswerten Situationen zu verzeichnen, die zu einem entscheidenden Erfolg der Gastmannschaft beigetragen hätten. Alles in allem ein Punktgewinn, aufgrund der Tabellensituation, für die Heimmannschaft. pr

SpVgg Stegaurach: Neblicht - Riley, Hörnes, C. Rosenberger, R. Jäger, I. Ajayi, Stöcklein, A. Andres (87. Og. Ergün), P. Jäger (33. M. Andres), Albert, Bayer (46. F. Rumpel) / TSV Ebensfeld: Bablitschky -D. Scheler, Stölzel, C. Quinger, S. Schug, D. Eideloth, K. Popp, F. Häublein, Y. Gründel (46. Dietz Maximilian.), S. Amon, B. Quinger / SR: M. Götz (Tütschengereuth) / Zuschauer: 160



SpVgg Ebing - TSV Mönchröden 1:1

In einem mäßigen Spiel entführten die Mönchrödener verdient einen Punkt. In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften lediglich zu einer Tormöglichkeit. Zunächst schoss Späth in der 9. Min. aus acht Metern am Ebinger Tor vorbei. Fuchs setzte nach einem Eckball in der 30. Min. den Ball aufs Tor, doch ein Gästespieler konnte noch kurz vor der Linie klären. Kurz vor der Pause hatten die TSVler Glück, als ein abgefälschter Ball nur knapp über das Gehäuse ging. Nach dem Seitenwechsel hatten auch die Ebinger Glück, denn nach einem abgefälschten Schuss landete der Ball an der Querlatte. Mit einem sehenswerten Volleyschuss von Walther gingen die Mönchrödener in der 60. Min. in Führung. In der 73. Min. sah Gästespielführer Cannone die Gelb-Rote Karte. Drei Minuten später staubte der eben eingewechselte Winter nach einem Querpass von Büttner zum 1:1 ab. Nachdem Gästetorwart Schulz den Ball fallen ließ, kam Motschenbacher aus sieben Metern zum Schuss, doch ein Mönchrödener konnte den Ball von der Torlinie kratzen.

SpVgg Ebing: Endres - Merzbacher (62. Lorz), Landgraf, Derra (75. Winter), Fuchs, Funk, Motschenbacher, Büttner, Skalischus, Altenfeld, Dippold / TSV Mönchröden: Schulz - Wittmann, Wicht, Greiner, Cannone, Schmidt (80. Treubel), Müller, Walter (90.+1 Carl), Greiner, Späth (90.+2 Bornitzky), Kirtay / SR: Döhler (Untermerzbach) / Zuschauer: 160 / Tore: 0:1 Walter (58.), 1:1 Winter (76.) / Gelb-Rote Karten: - / Cannone



FSV Unterleiterbach - SV Bosporus Coburg 3:2

In der Anfangsviertelstunde neutralisierten sich beide Teams. Wie aus dem Nichts ging der FSV in Führung. Eine verunglückte Flanke von M. Barth fiel direkt in den Coburger Kasten. Die Gäste glichen nur kurze Zeit später aus. T. Tokgöz köpfte nach einer abgefälschten Flanke aus vier Metern zum 1:1 ein. Kurz vor der Pause dann ein sehenswerter Spielzug der Jefkay-Elf. D. Betz spielte einen präzisen Pass Richtung B. Schneider, der seinen Gegenspieler alt aussehen ließ und vom Strafraum- Eck mit einem herrlichen Schuss das 2:1 erzielte. In der 62. Min. war es dann der überragende D. Schmuck, der einen Freistoß von S. Sener aus dem Winkel fischte. Jetzt kamen die Gäste zu mehreren Chancen. S. Sener lief eine Viertelstunde vor Schluss allein auf D. Schmuck zu, der toll per Fuß parierte. Fünf Minuten später setzte sich O. Rahmani im Strafraum nach einer Freistoßflanke durch und nickte zum 2:2 ein. Doch die Unterleiterbacher steckten nicht auf und spielten weiter nach vorne. Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff überlistete T. Bayer mit einem strammen Schuss Gästetorhüter B. Berisha. Kurz danach rettete FSV-Torhüter Schmuck den Sieg, als er einen Kopfball aus dem Winkel fischte.

FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Walter, Betz (78. F. Bayer), Epp, Barth (62. Zillig), F. Schmuck (92. Ross), Ambros, T. Bayer, Schneider, Meli, Ebitsch / SV Bosporus Coburg: Berisha - Tokgöz, Rahmani, Celik, Hariss (46. Kilic), Özdemir (83. Dürr), E. Sener, S. Sener, Güngör, Özer, Bozkaya / SR: Hofmann (Streitau) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0 Tokgöz (17., Eigentor), 1:1 Tokgöz (22.), 2:1 Schneider (43.), 2:2 Rahmani (79.), 3:2 T. Bayer (83.)



TSV Marktzeuln - TSV Breitengüßbach 4:0

Durch eine starke geschlossene Mannschaftsleistung gewann vor 170 Zuschauern der TSV Marktzeuln völlig verdient das Kellerderby. Von Beginn an waren die Kellner-Schützlinge präsent und drückten die Breitengüßbacher in deren Spielhälfte. Der Gast verlegte sich zunächst durch schnelles Umschaltspiel auf Konter. Bei einer solchen Aktion hatten die Zeulner Glück, dass in der 15. Min. eine gute Flanke von Torjäger Waldemar Mayer Freund und Feind verpasste. In der 26. Min. wurde Bergmann im Strafraum gefoult. Den Elfmeter vollendete er selbst zum 1:0. Neun Minuten später schlenzte Bergmann den Ball an die Latte. Im Gegenzug musste Heimtorwart Grebner alles riskieren, um den Ausgleich zu verhindern. In der 38. Min. hatten die Gäste Pech mit einem Lattenschuss. In dieser Phase wurde die Partie in einem offenen Schlagabtausch geführt. U. Backert prüfte in der 42. Min. Torwart Schor. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang Bergmann mit der Picke aus 16 m das 2:0. Breitengüßbach wurde nach der Pause stärker, und Marktzeuln hielt jedoch gut dagegen. So konnten sich die Gastgeber mehr und mehr vom Druck befreien und selbst wieder Richtung Gästetor spielen. Über einen Einwurf kam der Ball zu F. Stark, der ihn aus spitzem Winkel über den herauseilenden Torwart hinweg zum 3:0 in die Maschen hob (62.). Danach kontrollierte die Heimelf das Spielgeschehen. Schlussmann Schor entschärfte bravourös einen Hammer von Bergmann aus dem Winkel (72.). Den Schlusspunkt setzte U. Backert mit einem Heber aus 14 m zum 4:0-Endstand.

TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel, Yesurajah, F. Stark (80. Matuschek), F. Rauch, Endres-Backert, J. Rauch (69. Schöps), U. Backert, Jahn, D. Stark, Bergmann (77. N. Christian) / TSV Breitengüßbach: Schor - Stärk, T. Grasser, Hummel, Mayer, St. Herl, Ott, Dillig, Chr. Herl, Melsa (66. Finzel), Ph. Grasser / SR: J. Bähr / Zuschauer: 170 / Tore: 1:0 Bergmann (26. Foulelfmeter), 2:0 Bergmann (44.), 3:0 F. Stark (62.), 4:0 U. Backert (80.) / Gelb-Rote Karte: - / Herl (78.)