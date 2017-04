Mädchen aus dem Süden und Jungen aus dem Kreis Lichtenfels dominieren

In zwölf Altersklassen von der sechsjährigen Anfängerin bis zur Damenklasse wurden im Sportzentrum Lichtenfels die jeweils besten Turnerinnen des Turngaues Südoberfranken ermittelt. Mit 231 gestarteten Turnerinnen ist dies die in Oberfranken größte Veranstaltung in dieser Form. Von den 36 möglichen Platzierungen auf dem Siegertreppchen blieben allerdings nur drei im Landkreis Lichtenfels.

Lea Finsel vom TV Michelau sicherte sich den Meistertitel in der Altersklasse 2008 unter 32 Konkurrenten. Sophia Müller (Jg. 2005) und Laura Müller (Jg. 2004, beide vom TSV Staffelstein) erturnten sich jeweils Platz 2. Alle anderen Treppchenplätze gingen an die Turnerinnen aus den Bamberger und Forchheimer Landkreisen.

Gestartet wurde mit dem Nachwuchs der Altersklassen elf Jahre und jünger. Die Turnerschaft Lichtenfels hatte als Ausrichter einen Top-Geräteparcours gestellt, vor allem die Bodenturnfläche mit dem federnden Unterbau ist einzigartig in Oberfranken und daher bei den Spitzensportlern besonders beliebt.



Lea Finsel vom TV Michelau siegt

Von den fünf möglichen Titeln ernturnte sich Lea Finsel vom TV Michelau zusammen mit Julia Nikolei vom TSV Schlüsselfeld und Jule Kröner vom TV Hallstadt - alle mit 56,75 Punkten - unter 32 Mitstreitern den ersten Platz. Je ein vierter Rang ging an Anni Kirster vom TSV Staffelstein im Jahrgang 2007 und an Kira Schönhals von der TS Lichtenfels (Jg. 2006).

Am Nachmittag gingen die Älteren von der C-Jugend bis zu den Frauen an die Geräte. Auch hier ging, im Gegensatz zu den Vorjahren, keiner der sieben Titel in den Landkreis Lichtenfels, zumal Christine Schnapp von der TSL kurzfristig absagen musste. Ehrenretter wurden die beiden Turnerinnen des TSV Staffelstein, Sophia Müller (Jg. 2005) und Laura Müller (2004), die sich mit je einem Vizetitel einen Platz auf dem Podest erkämpften.

Anders sah es tags darauf bei den Jungen und Männern aus. Hier blieben alle Titel im Landkreis. Schon bei den Buben der Jahrgänge 2010 und jünger sicherte sich Phillip Bayer vom TSV Staffelstein den Titel. Nevio Gräf vom TV Michelau wurde mit deutlichem Vorsprung E-Jugend-Meister wie in der D-Jugend Alexander Rain von der TSL.



Vier Titel an die TSL-Jungs

Ab der C-Jugend war für die Meisterschaft ein Kür-Sechskampf ausgeschrieben. Nur zwei TS-Turner stellten sich diesen Anforderungen. In der C-Jugend war dies Florian Müller - und in der B-Jugend Luca Behr.

Bei den Männern war nahezu das komplette Ligateam der TSL am Start. Julian Kochhafen setzte sich, wenn auch nur äußerst knapp mit 65,90 Punkten im Mehrkampf mit fünf aus sechs Wertungsgeräten gegen seinen Mannschaftskollegen Patrick Schneider (65,65), der für den TV Michelau startete, durch. Platz 3 belegte Benedikt Zipfel (64,80) vor Georg Großmann (60,90).

In den Gerätefinals siegte am Boden Patrick Schneider (14,00) vor Kochhafen und Hannes Weisser (beide 13,20). Am Pauschenpferd lag Kochhafen (13,10) vor Zipfel (12,80) und Schneider (12,50). Die Ringe entschied Kochhafen (12,80) vor Schneider (12,70) und Großmann (11,60) für sich. Kochhafen sicherte sich auch dne Titel am Sprung mit 12,70 Zählern vor Schneider (12,20) und Zipfel (11,70), der sich den Sieg am Barren mit Großmann (je 14,20) teilte und knapp vor Schneider (14,15) lag. Seinen zweiten Sieg holte sich Zipfel am Reck mit 13,10 Punkten klar vor Schneider (12,30) und Kochhafen (11,00).

Die Turner der C-Jugend und älter, die nicht im Kürprogramm antraten, hatten die Möglichkeit über einen Pokalwettkampf mit Pflichtübungen zu starten. Auch hier blieben vier von fünf möglichen Podestplätzen im Landkreis Lichtenfels.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer Medaillen aus der Hand von Sabine Rießner, 2. Bürgermeisterin der Stadt Lichtenfels, Winfried Weinbeer, Sportreferent der Stadt und Ehrenvorsitzender des Turngaues, Turngau-Vorsitzender Edi Stark und TSL-Vorsitzender Rudi Breuning. peja



Ergebnisse

WEIBLICH



Wk 6 (Jg. 2005): 2. Müller, Sophia (TSV Staffelstein) 60,85; 8. Kremer, Sophie (TV Altenkunstadt) 58,50; 9. Meusel, Annika (TV Michelau) 55,45; 10. Krauß, Paula (TS Lichtenfels) 54,85; 12. Volk, Antonia (TV Altenkunstadt) 54,60; 13. Dornhöfer, Jule (TSV Staffelstein) 54,25; 17. Heßlinger, Antonia (TV Michelau) 53,15; 18. Bräutigam, Anne (TV Altenkunstadt) 53,05; 20. Walter, Lara (TSV Staffelstein) 52,00 / Wk 7 (Jg. 2004): 2. Müller, Laura 60,55; 6. Kirster, Emmi (beide TSV Staffelstein) 57,55; 7. Subat, Luisa (TS Lichtenfels) 57,40; 9. Hofmann, Katharina (TV Oberwallenstadt) 55,55; 12. Jakoubek, Sarah (TS Lichtenfels) 54,00; 13. Trinkwalter, Jule (TV Oberwallenstadt) 53,80; 15. Partheymüller, Nina (TV Michelau) 53,65; 18. Gack, Linda TV Oberwallenstadt) 51,65; 20. Dill, Jessica (TS Lichtenfels) 46,00 / Wk 8 (Jg. 2003 ): 5. Thiel, Alexandra (TS Lichtenfels) 58,85; 7. Scholz, Nina (TV Oberwallenstadt) 55,85; 9. Amann, Nadja (TSV Staffelstein) 54,90; 11. Schmitt, Anna (TSV Staffelstein) 52,15; 12. Tempel, Leonie (TSV Staffelstein) 51,00; 13. Schneidawind, Maya (TSV Staffelstein) 50,45 / Wk 9 (Jg. 2002): 6. Scholz, Emily (TSV Staffelstein) 59,05; 10. Weisser, Jule (TV Michelau) 54,45; 12. Friedrich, Jule (TSV Staffelstein) 53,25 / Wk 10 (Jg. 2001): 6. Geißler, Milena 56,85; 10. Lorenz, Jule (beide TV Michelau) 52,10



MÄNNLICH, MEISTERSCHAFT

WK 1 (Jg. 2010 jünger):

1. Bayer, Phillip 67,85; 2. Bayer, David (beide TSV Staffelstein) 64,90; 3. Schwarz, Benjamin 62,00; 4. Häfner, Moritz 60,00; 5. Rain, Michael 58,60; 6. Wiege, Niklas 56,65; 7. Wiege, David (alle TS Lichtenfels) 55,20 / WK 2 (Jg. 2009): 1. Gräf, Nevio (TV Michelau) 82,60; 2. Schubert, Alexander (TS Lichtenfels) 77,55; 3. Winterstein, Jakob (TV Hallstadt) 76,40; 4. Schneider, Maxim (TS Lichtenfels) 61,15 / WK 3 (Jg. 2008): 1. Von Rosen, Peter (TSV Staffelstein 78,25; 2. Arin, Elias 77,90; 3. Hofmann, Emil (beide TS Lichtenfels) 77,50; 4. Gräbner, Vincent (TV Michelau) 76,90; 5. Bayer, Tim (TSV Staffelstein) 76,85; 6. Schröder, Linus 75,35; 7. Weibert, Michael 74,45; 8. Kraus, Jakob (alle TS Lichtenfels) 71,75 / WK 4 (Jg. 2007): 1. Rain, Alexander (TS Lichtenfels) 88,30; 2. Schmitt, Matheo (TV Altenkunstadt) 83,75; 3. Rieg, Robin (TSV Burgebrach) 82,50; 7. Rupp, Simon 76,50; 9. Korzendorfer, Vincent 75,15; 10. Speter, Alexander (alle TV Altenkunstadt) 74,80; 12. Hornung, Tim 72,05; 13. Balzer, Erwin 66,40; 14. Maier, Martin (alle TS Lichtenfels) 62,40 / WK 5 (Jg. 2006):1. Sartison, Mike (TV Altenkunstadt) 78,15; 2. Reichl, Simon (TV Hallstadt) 76,85; 3. Henkel, Leo (TV Michelau) 75,60; 4. Murrmann, Sebastian (TV Altenkunstadt) 74,90 / WK 6 (Jg. 2004/05): 1. Müller, Florian (TS Lichtenfels) 65,10 / WK 7 (Jg. 2002/03): 1. Behr, Luca (TS Lichtenfels) 50,20 / WK 8, Kürturner, LK2: 1. Kochhafen, Julian (TS Lichtenfels) 65,90; 2. Schneider, Patrick (TV Michelau) 65,65; 3. Zipfel, Benedikt 64,80; 4. Großmann, Georg (beide TS Lichtenfels) 60,90; 5. Höhlein, Markus (TV Altenkunstadt) 42,55; 9 Weisser, Hannes (TV Michelau) 24,30; 10. Leicht, Maximilian (TS Lichtenfels) 22,60



POKAL WETTKAMPF

WK 9 (Jg. 2005): 2. Schmidt, Lorenz (TS Lichtenfels) 84,00; 3. Haupt, Manuel (TSV Staffelstein) 83,35; 4. Wiesmann, Vincent (TS Lichtenfels) 82,05; 5. Schmitt, David (TV Altenkunstadt) 81,10; 7. Leupold, Samuel 73,95; 8. Schüpferling, Veith (beide TV Michelau) 73,05 / WK 10 (Jg. 2004): 1. Nemmert, Johannes 89,05; 3. Zwosta, Lars (beide TV Michelau) 79,85 / WK 11 (Jg. 2003): 1. Kremer, Luis (TV Altenkunstadt) 84,60; 2. Pettendorf, Paul (TSV Burgebrach) 78,75 / WK 12 (Jg. 2002): 1. Göhring, Florian (TS Lichtenfels 89,00; 2. Kremer, Kevin (TV Altenkunstadt) 88,70; 3. Henkel, Florian (TV Michelau) 86,00 / WK 13 (Jg. 2001): 1. Mantel, Max (TV Michelau) 97,85; 2. Lindner, Markus (TSV Burgebrach) 87,40