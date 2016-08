Lukas Schmidt führt "Graatzer" mit vier Treffern zum Sieg

Weiter ungeschlagen steht der FC Stockheim (4:1 beim FC Kronach) an der Spitze der Fußball-Kreisliga Kronach. Die Verfolger TSV Weißenbrunn und TSV Steinberg feierten knappe Auswärtssiege in Schwürbitz (4:3) bzw. Arnstein (3:2). Auf Rang 4 liegt der FC Marktgraitz, der Wolfersgrün mit 4:1 bezwang. Einen Punkt dahinter liegt die SpVgg Lettenreuth (3:0 in Johannisthal). Den ersten Saisonsieg fuhr die SG Roth-Main beim Schlusslicht TSF Theisenort ein.



TSV Ludwigsstadt - SCW Obermain abges.

Die Partie wurde einer Platzsperre der Stadt abgesagt. Das die Ludwigsstadter zuletzt schon stark ersatzgeschwächt, darf vermutet werden, dass der TSV wohl zu wenige Spieler zur Verfügung stehen hatte. Bei der nächsten Absage aus diesem Grund wird das TSV-Heimspiel dann allerdings auf des Gegners Platz angesetzt.



VfR Johannisthal - SpVgg Lettenreuth 0:3

Bei tropischen Temperaturen entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem die Johannisthaler bereits in den Anfangsminuten die Führung hätten erzielen müssen, jedoch eine hunterprozentige Torchance vergaben. Die Lettenreuther waren ebenso stets gefährlich, doch blieben klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Kurz vor dem Halbzeitpfiff landete ein Schuss der Gäste am Querbalken des VfR-Tores. Wenig später passte Fischer in die Mitte, wo Florian Eberth zum 0:1 einköpfte. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die 100 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem der VfR seine Chancen nicht nutzte, was David Beloch nach feiner Einzelleistung bestrafte und seine Farben mit dem 0:2 (73.) auf die Siegerstraße brachte. Für den 0:3-Endstand sorgte Daniel Fischer mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute. red



TSF Theisenort - SG Roth-Main 1:3

Von Beginn an zeigen die Turn- und Sportfreunde ein druckvolles Spiel. Allerdings kam meist der entscheidende letzte Pass nicht an. Nach einem weiten Abschlag verschätzte sich ein Abwehrspieler der TSF und der spielstarke Atik nutzte dies zum 0:1 (30.). Die Heimelf suchte weiter ihre Chancen. Der zwingende Abschluss fehlte aber wieder. Fast mit dem Pausenpfiff erzielte dann Pfarrer mit einem trockenen Fernschuss das 0:2. In Hälfte 2 sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Blinzler, Hügging und Jakob für Theisenort bzw. Atik und Mullen für die SG ließen aber beste Möglichkeiten liegen. In der 74. Min. stellte Weber nach Flanke von Treusch per Volleyschuss den Anschluss her. Theisenort öffnete warf alles nach vorne, die SGler vergaben ihre Konterchancen. Erst in der 90. Min. stellte Mullen mit dem 1:3 den ersten Sieg der Roth-Mainer sicher.



SC Jura Arnstein - TSV Steinberg 2:3

Die Arnsteiner mussten auf acht Stammspieler verzichten und lagen bereits in der 3. Min. mit 0:1 in Rückstand. Geiger traf für den TSV. In der 11. Min. köpfte der Arnsteiner Bastian Schmitt eine Freistoßflanke an die Querlatte, den Abpraller staubte Hopfenmüller zum 1:1 ab. In der 63. Min. kam Lang nach einer Flanke unbedrängt im Jura-Strafraum zum Kopfball - 1:2. Erneut schlugen die "Juraboys" zurück. Einen Weidner-Kopfball konnte Gästeschlussmann Wojak nicht festhalten. Aus dem Gewühl heraus glich Schneider aus (75.). Als viele der rund 120 Zuschauer schon mit einem Unentschieden rechneten, mussten die Arnsteiner nach einem langen Ball erneut kurz vor Schluss (87.) das 2:3 durch Ebert hinnehmen.



FC Marktgraitz - SV Wolfers-/Neuengrün 4:1

Die Vorzeichen standen alles andere als günstig für den FCM am heutigen Spieltag. Neben Stammtorwart Lauterbach, der sich im Training verletzte und den Patrick Köstner nach langer Verletzungspause ersetzte, fehlten weitere Stammspieler. Schlaf prüfte in der 8. Min. den Gästeschlussmann, der den Ball nur nach vorne abwehrte; Lukas stand goldrichtig und staubte zum 1:0 ab. Marktgraitz spielte diszipliniert aus einer kontrollierten Defensive und setzte auf Konter.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste trotz der hohen Temperaturen das Tempo, blieben aber bei ihren Abschlüssen zu harmlos. Ein Konter über Ritzel führte zum 2:0 (57.). Auch diesmal war Schmidt mitgelaufen und schloss gekonnt ab. Der FCM stand weiterhin gut und leitete gegen frustrierte "Wölfe" in der 74. Min. einen weiteren Konter über Bülling ein, der auf Schmidt querlegte - 3:0. Sieben Minuten später folgte ein Spiegelbild des vorangegangenen Treffers. Bülling leitete den Gegenstoß nach einem Ballverlust der Gäste ein und Schmidt erzielte das 4:0. Der Ehrentreffer zum 4:1 durch Schuberth in der 90. Min. ärgerte vor allem "Neutorwart" Köstner.



FC Schwürbitz - TSV Weißenbrunn 3:4

Die cleveren Weißenbrunner nutzten vor 100 Zuschauern ihre Torchancen besser aus. Schwürbitz war das gesamte Spiel zwar ebenbürtig und besaß Torchancen zumindest für einen Punkt, doch in der Abwehr hakt es immer wieder. Frank Daniel gelang in der 13. Min. bereits das 0:1. Das Spiel war weiter ausgeglichen. Schwürbitz drängte auf den Ausgleich. Der gelang Andreas Kremer in der 41. Min. Nach dem Seitenwechsel gab es hüben wie drüben spannende Strafraumszenen. Weißenbrunn zog in der 59. Min. durch Adrian Schramm erneut in Front. Trawally Sayko erhöhte zwei Minuten später auf 1:3. Das Spiel schien entschieden. Doch Lukas Engelmann verkürzte fast im Gegenzug auf 2:4. Lukas Schäfer traf nur den Pfosten des Gästetores. Cleverer agierten die Gäste und zogen auf durch Frank Daniel auf 2:4 davon (81.). Andreas Kremer verkürzte in der 87. Min. per Foulelfmeter auf 3:4. In den letzten Minuten bzw. Nachspielzeit lag der Ausgleich für Schwürbitz in der Luft. Ein mögliches Unentschieden wäre wohl verdient gewesen, doch die cleveren Gäste ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen. ha