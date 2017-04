Lichtenfelser Derby bleibt ohne Sieger

Im zweiten Derby der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels bezwang der FC Burgkunstadt den FC Altenkunstadt/Woffendorf deutlich mit 3:0.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

SpVgg Obersdorf -

SpVgg Isling 2:2

Die 210 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Isling begann forscher und erarbeitete sich ein leichtes Plus im Mittelfeld. Aber sobald es dann zum Strafraum ging, ließen beide Mannschaften nur wenig klare Torchancen zu. Nach einem Eckball nutzte Zollnhofer die Verwirrung im Strafraum und erzielte die Führung (42.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Eigentor für den Ausgleich (60.). Obersdorf machte mehr Druck und wurde mit dem Führungstreffer belohnt (73.). Torschütze war Jens Mayer. Doch Isling kam noch einmal zurück und rettete dank eines verwandelten Handelfemeters von Tobias Knauer einen Zähler.



FV Mistelfeld -

FC Michelau 1:0

Die Mistelfelder taten sich schwer, gute Chancen herauszuspielen. Die erste Gelegenheit hatte Wildner, doch er brachte den Ball nicht am Michelauer Keeper Gahn vorbei. So ging es mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit versuchten die Michelauer alles, kamen aber nicht zu gefährlichen Torchancen. Das 1:0 für den FVM erzielte Kapitän Lang per Freistoß. Auch nach dem Rückstand ließen die Michelauer den Kopf nicht hängen, scheiterten aber immer wieder an der FV-Abwehr. pü



SSV O-/U'langenstadt -

Fortuna Roth 5:1

Die Heimelf brachte sich zu Beginn durch leichtsinnige Abspielfehler mehrmals in Bedrängnis. Nach einem Freistoß von Fischer köpfte Nickel unhaltbar zur Führung ein. Wenig später boxte sich Torwart Mahmud den Ball etwas unglücklich ins eigene Tor. Doch der SSV zeigte sich unbeeindruckt und machte mächtig Dampf. Kleinschmidt drosch den Ball nach kurzer Annahme aus 20 Metern zum 2:1 in die Maschen.

Gleich nach Wiederanpfiff leitete Rollmann den Ball auf Kleinschmidt weiter; dieser behielt vor dem Tor die Ruhe und erhöhte auf 3:1. Nach einen Foul an Nickel parierte TW Müller den fälligen Elfmeter. Doch kurz darauf knallte Traut den Ball aus 25 Metern zum 4:1 in den Winkel. In der 80. Minute war es wieder Nickel, der einen Abpraller zum 5:1-Endstand ins Tor schob.



Siedlung Lichtenfels -

SV Fischbach 2:2

Bereits in den ersten Minuten hatten Hagel und B. Karch hochkarätige Chancen für die "Siedler", scheiterten aber jeweils am gegnerischen Keeper. In der 23. Minunte gingen die Gäste duch A. Müller in Führung. Als der Heimakteur Kraus in der 33. Minute durch die Ampelkarte vom Feld musste, sank im Borussenlager die Hoffnung auf einen "Dreier".

Die Heimelf bewies aber Moral und erzielte trotz Unterzahl in der 35. Minute durch B. Karch den Ausgleich. Nach einem Eckball gelang Kuka kurz vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung zum 1:2. B. Karch erzielte in der 69. Minute das 2:2, das den Hausherren einen Punkt rettete.

TSV Staffelstein II -

FC Baiersdorf 1:7

Der FC Baiersdorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den TSV Staffelstein II mit 7:1. Das Ergebnis spiegelte jedoch nicht den Spielverlauf wieder, in welchem die Gastgeber gute Chancen hatten. Dennoch erwies sich die Mannschaft von Matthias Reh als sehr effektiv und konnte mit dem Sieg den Vorsprung auf Verfolger DJK Lichtenfels auf sechs Punkte ausbauen. Staffelstein muss langsam aber sicher punkten, ansonsten droht der "Studenten-Elf" der Abstieg in die A-Klasse.

DJK Lichtenfels -

FC Lichtenfels II 2:2

In diesem Verfolgerduell zeigten beide Teams ein abwechslungsreiches Spiel, wobei die Heimelf besonders in Halbzeit 1 ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen konnte und sich deshalb zum Schluß mit einem Remis begnügen musste. Zu Beginn war es Düßel, dem der Ball in aussichtsreicher Position versprang. Derselbe Spieler kam kurze Zeit später zur nächsten Chance, als er nach Zuspiel von Koch alleine auf das Tor zulief jedoch am Gästekeeper scheiterte.

Den Abpraller konnte M. Koch jedoch zur Führung verwerten. Es folgte die kalte Dusche, als der Schiedsrichter Elfmeter pfiff, den Gutgesell zum Ausgleich verwandelte. In Hälfte 2 folgte der Schock für die Franken, als erneut Gutgesell per Heber seine Farben in Front brachte. Es gab in der Folgezeit Chancen auf beiden Seiten. Den verdienten Ausgleich erzielte Hurec (80.). In der Summe war es ein gerechtes Remis. dü



FC Altenkunstadt/Woff. -

FC Burgkunstadt 0:3

Einen verdienten Sieg feierte der Tabellenführer aus Burgkunstadt im Kunstadter Derby. Der FCB kombinierte gefällig und kam bereits in der 18. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Alex Baier zum 0:1. Wenig später unterlief den Platzherren noch ein Eigentor zum 0:2.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Schamel gar auf 0:3. Die Fusionskicker hatten durch Schultheis und Natterer zwei Halbchancen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel. Die Bemühungen waren sichtbar, aber ohne Erfolg. Burgkunstadt verwaltete das Spiel ohne Schwierigkeiten.



Kreisklasse 3 Itzgrund

TSVfB Krecktal -

Spvg Wüstenahorn 2:0

Die Gastgeber hatten zwar spielerische Vorteile und auch die besseren Möglichkeiten, doch zeigten die Gäste viel Einsatzbereitschaft und verlangten den Platzherren alles ab. In der 21. Minute fiel der Führungstreffer durch Patrick Paul. Herrlich wurde der zweite Treffer herausgespielt: Nach einem Flankenlauf von Leuthäuser auf den langen Pfosten legte Weikard den Ball per Kopf zurück, und Bastian Dellert musste das Leder in der 45. Minute nur noch über die Linie drücken. Auch nach Wiederbeginn hatten die Hausherren Vorteile, gaben sich jedoch mit dem Ergebnis zufrieden. di



SV Hut-Coburg -

DJK/FC Seßlach 2:0

Wieder einmal scheiterten die Gäste an ihrer Abschlussschwäche. Bereits vor dem Wechsel hätten sie in Führung gehen müssen, was ihnen jedoch nicht gelang. Weitaus besser machten es die Huter, die ihre Chancen in der 36. und 73. Minute kaltschnäuzig zum Sieg nutzten. In der 65. Minute hatte Gästespieler Müller zudem die Ampelkarte gesehen.



Kreisklasse 1 Bamberg

DJK Priegendorf -

VfL Mürsbach 2:4

Trotz einer 2:0-Pausenführung nach Toren von Christian Philipp und Alexander Els mussten die Gastgeber als Verlierer den Platz verlassen. Sie ließen es nach Wiederbeginn im Gefühl des sicheren Sieges zu langsam laufen und bauten die Gäste durch ihre Speilweise auf. Innerhalb von zwanzig Minuten drehte der VfL die Partie nach Toren von Philipp Streng (2), Stefan Linz und Fabian Hornung.



SV Hallstadt -

TSV Ebensfeld II 3:1

Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Florian Lohneis früh in Führung, hatten jedoch damit bereits ihr Pulver verschossen. Nach Wiederbeginn kamen die Hausherren stärker auf und in der 55. Minute durch Andreas Leier zum Ausgleich (55.). In der 88. und 91. Minute fielen die entscheidenden Treffer durch Patrick Wessel. red/di