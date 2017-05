Lettenreuther vorzeitig Meister

Mit Siegen am Freitag und Sonntag hat die SpVgg Lettenreuth die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Kronach in trockene Tücher gepackt. Bei elf Punkten Vorsprung vor dem SCW Obermain sind die Kicker aus der Gemeinde Michelau an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von Rang 1 zu verdrängen. Damit ist der Durchmarsch des Teams um Trainer Daniel Ritzel von der Kreisklasse in die Bezirksliga perfekt. Der SCW Obermain kann bei fünf Punkten vor dem Dritten FC Stockheim fast schon für die Relegationsspiele planen.



Freitag



SCW Obermain - SC Jura Arnstein 4:2

In einem hochklassigen Stadtderby vor 300 Zuschauern übernahm nach je einer Chance vor beiden Toren der SCW die Spielkontrolle. Just in diese Phase hinein ging jedoch Arnstein in Führung: Tremel wurde im Strafraum getroffen, Hopfenmüller verwandelte den Elfmeter (30.). Jetzt hatte der SC Jura Oberwasser. Den wichtigen Ausgleich vor der Pause markierte Dinkel (37.). In der 47. Min. chippte J. Halbhuber die Kugel aus 25 m über den Jura-Torsteher Schmitt zum 1:2. Doch die Führung hielt nur zwei Minuten. Will traf per abgefälschtem Schuss aus dem Gewühl heraus. In der 66. Min. vergab der eingewechselte SCW-Torjäger Pülz noch eine gute Chance, anschließend wurde er zum Matchwinner. Einen Diagonalball erlief er sich und verwandelte zum 3:2 (68.). Und in der 79. Min. sprintete Pülz über das halbe Feld und blieb vor Schmitt eiskalt - 4:2. asch



TSV Steinberg - FC Schwürbitz 2:2

Nach einem Torwartfehler ging Steinberg nach 30 Sekunden durch Jakob in Führung. Danach hatten die Schwürbitzer vor 100 Zuschauern mehr Spielanteile. Kurz vor der Pause hatte der TSV die Chance, seine Führung auszubauen, doch ein Foulelfmeter und der Nachschuss wurden leichtfertig vergeben. In Hälfte 2 drängte der Gast auf den Ausgleich, den Kremer per Kopf erzielte (54.). Engelmann brachte dem FCS gar die Führung, als er einen Freistoß direkt verwandelte (70.). Der TSV warf alles nach vorn und glich vier Minuten vor Schluss durch Gryglewicz verdient aus. Kurz vor Schluss sah FCS-Kapitän Christian Wich noch die Rote Karte wegen angeblicher Beleidigung.



TSV Weißenbrunn - SpVgg Lettenreuth 0:1

Vor 170 Zuschauern nahm die SpVgg an das Heft in die Hand, kam jedoch über Halbchancen nicht hinaus. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der TSV Weißenbrunn besser ins Spiel und drückte auch nach dem Seitenwechsel vermehrt. Von den Gästen war zwischenzeitlich nichts mehr zu sehen - bis man ein Gastgeschenk nur noch annehmen musste. In der 85. Min. erzielte Mariusz Jankowiak das Goldene Tor, als TSV-Torwart Weise einen Kopfball von Daniel Fischer nicht festhielt und der Lettenreuther abstaubte.



SG Roth-Main - FC Marktgraitz 0:4

Die Anfangsphase gehörte klar den "Graatzern". Die schnellen Angriffe konnte die Heimelf vor 100 Zuschauern nur mit Mühe stoppen. Nach acht Minuten verlängerte Andreas Schaf einen Hereingabe auf Tobias Fischer-Mahr - 0:1. Als die Heimelf sich erstmals nach 30. Min. etwas befreite, erhöhte Alexander Koy nach Vorarbeit von Lukas Schmidt auf 2:0. Kurze Zeit später setzte Lukas Schmidt selbst einen Querpass in die Maschen. Kurz vor der Pause scheiterte Atki für die SG mit einem Elfmeter an FC-Torwart David Lauterbach. In Hälfte 2 ging es weiter Richtung SG-Tor. Den Schlusspunkt setzte Kapitän R. Geßlein per Foulelfmeter (75.). folt



Sonntag



SCW Obermain - SV Wolfers-/Neuengrün 1:0

Nach dem Derby-Kraftakt gegen Arnstein ging der SCW zudem mit einigen angeschlagenen Spielern ins Sonntagsspiel, wo für Weismain nur das Ergebnis zählte. Die einzigen beiden richtig guten Spielzüge der Partie leitete Püls ein. Seinen verunglückten Schuss nahm N. Halbhuber gekonnt mit und lupfte abgeklärt über den Torsteher zum Tor des Tages (19.). In der 90. Min. passte Püls punktgenau auf J. Halbhuber, der Torwart Hader umkurvte, ehe ein Feldspieler den Ball noch von der Linie kratzte. Ansonsten gab es viel Leerlauf. Auf der Gegenseite gab SCW-Torjäger Pülz einen fehlerfreien Ersatz-Torhüter ab. Am Ende zitterte die Heimelf nach Gelb-Rot gegen N. Halbhuber (88.) in Unterzahl noch um den Sieg. asch



SpVgg Lettenreuth - TSF Theisenort 3:0

Vor 120 Zuschauern wollten die Hausherren nichts dem Zufall überlassen, sondern mit einem Heimsieg die Meisterschaft perfekt machen. So rannten die Lettenreuther mit dem Anstoß an, vergaben aber zunächst einige Hochkaräter.

Erst kurz vor sowie nach dem Seitenwechsel stellten sie durch Daniel Fischer (44.) und Mariusz Jankowiak (48.) die Weichen Richtung Titelgewinn. Mit einem Fouelfmeter in der 82. Min., den Daniel Fischer im zweiten Versuch verwandelte, begannen schon die Feierlichkeiten im Lager der Lettenreuther.



FC Schwürbitz - FC Kronach 2:3

Die Schwürbitzer gingen vor 100 Zuschauern in der 4. Min. per Freistoß von Lukas Engelmann in Führung. Die Kronacher kamen zu einigen Strafraumszenen, ohne aber ein Tor zu erzielen. Nach der Pause das gleiche Bild: Schwürbitz bemühte sich, doch die Gäste setzten nach und glichen durch Michael Hoderlein aus (50.). Die unermüdlichen Gäste wirkten stabiler. So ging Kronach in der 78. Min. wiederum durch M. Hoderlein in Führung, die eine Minute später Lukas Kraus auf 1:3 ausbaute. Dennoch gab sich Schwürbitz noch nicht auf und verkürzte in der 84. Min. durch Patrick Krappmann auf 2:3, doch mehr war nicht drin. ha



SC Jura Arnstein - TSV Ludwigsstadt 2:0

Die Arnsteiner begannen druckvoll und wurden nach fünf Minuten mit dem 1:0 durch Manuel Will belohnt. Zwei Minuten später erhöhte Hopfenmüller auf 2:0 (7.) Arnsteins risikoreiches Abwehrverhalten blieb bis zur 43. Min. folgenlos. Doch dann brachte ein Rückpass zu Torwart Schmitt Gästespieler Fehn in Ballbesitz. Der Jura-Schlussmann zog die Notbremse und sah dafür Rot. Nach der Pause machte Arnstein in Unterzahl hinten dicht. Kurz vor Schluss pfiff SR Schunk bei einer Grätsche von Müller Elfmeter. Sein Assistent sah die Situation aber anders, so dass der Referee die Entscheidung zurücknahm. were



TSV Steinberg - SG Roth-Main 1:2

In der Anfangsphase übernahm der Gast vor 125 Zuschauern das Zepter. Danach vergaben die TSVler einige Chancen, ehe die SG mit ihrem ersten Torschuss durch Hoffmann in Front zog (16.). Steinberg kämpfte sich zurück und erzielte nur wenig später durch Ebert per Kopf das 1:1. In der Folge war nun die Heimelf das bessere Team, nutzte dies aber nicht. Nach dem Seitenwechsel schlief die TSV-Abwehr, ließ Zimmermann durch die Abwehr spazieren und ungehindert zum 1:2 einschieben. Der TSV warf alles nach vorn, hatte aber Pech bei einem Gryglewicz-Kopfball an den Pfosten.