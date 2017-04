Kreisliga-Derby zwischen Rattelsdorf und Zapfendorf

Ein dichtes Gedränge herrscht unter den abstiegsbedrohten Mannschaften in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels. Für den TSV Staffelstein (14.) steht am Sonntag auf der Anlage an der Oberauer Straße ein richtungsweisendes Duell gegen den nur zwei Zähler besseren TSV Bad Rodach auf dem Programm. Der Vorletzte Schwabthal bekommt es mit dem Dritten Ebersdorf zu tun.

In der Kreisliga Kronach ist die SpVgg Lettenreuth deutlich auf Meisterkurs. Vier Vereine können sich noch berechtigte Hoffnungen auf das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes ausrechnen.



Kreisliga Bamberg



SpVgg Rattelsdorf - SV Zapfendorf

Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich die Tabellennachbarn Rattelsdorf und Zapfendorf in der Hinrunde. Beide Vereine sammelten nach der Winterpause fleißig Punkte und liegen damit weit weg von der Abstiegszone. Die Rattelsdorfer dürften eventuell fehlende Kräfte durch die Euphorie des Sieges gegen Spitzenreiter Würgau am Donnerstagabend locker kompensieren.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels



TSV Staffelstein - TSV Bad Rodach

Nach der Freitagspartie in Ahorn müssen die Staffelsteiner ihre Fußballstiefel am Sonntag erneut schnüren und ihre Kondition beweisen. Wegen des Obermain-Marathons findet die Partie gegen den TSV Bad Rodach an der Oberauer Straße statt. Für die Gastgeber wäre eine Wiederholung des Hinspielsieges (4:2) gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Gold wert.



Schwabthaler SV - SC Sylvia Ebersdorf

Der Schwabthaler SV bleibt nach seiner 2:4-Niederlage bei der Spvg Ahorn Vorletzter. Auf der Gegenseite benötigte der Tabellendritte SC Sylvia Ebersdorf in seiner letzten Partie gegen den VfB Einberg eine große Portion Glück, um die drei Punkte zu ergattern. Klar favorisiert sind allerdings die Gäste, die noch um Platz 2 mitspielen. Allein das Torverhältnis macht dies deutlich. Dieses beträgt bei Ebersdorf 57:24 und beim SSV 22:43 (Hinspiel 1:1).



Kreisliga Kronach



TSV Ludwigsstadt - SpVgg Lettenreuth

Mit einem 1:0-Sieg beim TSV Steinberg wahrte der TSV Ludwigsstadt seine Aussichten auf das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes. Das Feld, das hierfür noch in Frage kommt, liegt eng beieinander. Mit der SpVgg Lettenreuth hat der TSV aber die wohl schwierigste Aufgabe zu lösen. Der Spitzenreiter wird sicher keine Punkte veschenken (0:2).



FC Marktgraitz - TSV Steinberg

Mit Ach und Krach kam der Vierte FC Marktgraitz beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Rothenkirchen/Pressig zu einem knappen 2:1-Sieg. Im Heimspiel gegen Steinberg (6.), der nur vier Punkte bei einem Spiel weniger hinter dem Zweiten Weißenbrunn liegt, muss sich der Tabellenvierte steigern, wenn er nicht wie im Hinspiel beim 0:3 leer ausgehen will.



SC Jura Arnstein - VfR Johannisthal

Mit dem 4:1-Sieg in Schwürbitz setzte der sich seit Wochen in einer sehr guten Verfassung befindliche SC Jura Arnstein ins Tabellenmittelfeld ab. Gegen Johannisthal wollen die Jura-Boys nachlegen. Der VfR kommt aber mit breiter Brust auf den Jura, bezwang er doch zuletzt den Tabellenzweiten Weißenbrunn überraschend mit 1:0. Das Hinspiel ging mit 1:0 an den SC.



TSF Theisenort - SCW Obermain

Beide Kontrahenten waren bereits am Freitagabend im Einsatz, so dass man gespannt sein darf, wer die größeren Kraftreserven besitzt. Die Weismainer dürfen sich gegen die abstiegsbedrohten Turn- und Sportfreunde keinen Ausrutscher im Kampf um die Vizemeisterschaft erlauben (1:1).



SV Friesen II - FC Schwürbitz

Beide Mannschaften hatten zuletzt derbe Niederlagen einzustecken. Der SV Friesen II bekam beim 0:6 in Lettenreuth das Fell über die Ohren gezogen, und der FC Schwürbitz musste zu Hause gegen Arnstein eine kräftige 1:4-Niederlage quittieren. Während die Hausherren auf einem gesicherten Mittelplatz angesiedelt sind, nehmen die Schwürbitzer den vorletzten Rang ein (0:3).



SG Roth-Main - SV Wolfers-/Neuengrün

Nach dem Heimspiel am Freitagabend gegen Theisenort erwartet die SG Roth-Main am Sonntag mit dem SV Wolfers-/ Neuengrün den gesicherten Tabellensiebten. Die Mannen aus dem Wallenfelser Ortsteil verfügen über eine sehr stabile Defensive. Die SGler müssen sich also etwas einfallen lassen (Hinspiel 1:8).