Kevin Popp beschert Ebensfeld den Derbysieg

Der FSV Unterleiterbach kam am Karsamstag mit 0:5 beim TSV Mönchröden unter die Räder, die SpVgg Ebing gewann bei der DJK Don Bosco Bamberg II mit 2:1. Das Spiel zwischen Schammelsdorf und Marktzeuln am Ostermontag wurde abgesagt.



Bezirksliga Ofr. West

Don Bosco Bamberg II -

SpVgg Ebing 1:2

Die Heimelf nahm mit dem Anpfiff sofort Fahrt auf und legte furios los am Ostersamstag. Bereits in der 1. Minute die große Chance zur Führung. Mit einem tollen Spielzug wurde der gut spielende Schmauser freigespielt, der allein vor Gästetorwart Endres auftauchte, doch sein Heber verfehlte das Ziel nur knapp. Auch im weiteren Spielverlauf hatte die DJK Don Bosco ein Übergewicht.

Allerdings blieben große Möglichkeiten, bis auf einen Rosiwal-Freistoß der an den Pfosten klatschte, aus. Die ersatzgeschwächten Gäste zeigten Kampfgeist und waren immer mal wieder gefährlich. Ein fulminanter 40-Meter-Schuß von Funk, der mit Windunterstützung, im Wildensorger Tor einschlug, brachte in der 42. Minute die Führung der SpVgg Ebing. Die Wildensorger wollten im zweiten Spielabschnitt den Ausgleich erzwingen, doch erst ein Freistoß von Reck in der 79. Minute brachte den lang ersehnten Ausgleich. Die Freude darüber war allerding nur kurz. Fast postwendend nutzte Ebing die Unordnung im Defensiverbund der DJK. Fuchs war mit einem Treffer in den Winkel der Schütze des goldenen Tores in der 82. Minute. Am Ende war der Sieg der Ebinger nicht einmal unverdient. Sie waren in den entscheidenden Momenten im Spiel, zielstrebiger und abgeklärter und sind weiter im Rennen um Platz 2 gut dabei. Die DJK Don Bosco muss noch entschlossener auftreten, um die noch notwendigen Punkte zum Klassenerhalt einzufahren. Es wartet ein anspruchvolles Restprogramm auf die Bayernligareserve.

DJK Don Bosco Bamberg II: Kraus - Braun, Mönius, Rosenberger (83. Eckstein), Rosiwal (46. Reck), Lauterbach, Schmausser, Zhgenti (89. Häßler), Heidenreich, Spies, Schwinn / SpVgg Ebing: Endres - Merzbacher (84. Hubatscheck), Landgraf, Derra, Fuchs, Winter (87. Motschenbacher), Funk, Lorz, Bergmann, Skalischus, Altenfeld / SR: Morgener (Kulmbach) / Zuschauer: 110 / Tore: 0:1 Funk (42.), 1:1 Reck (79.), 1:2 Fuchs (82.)

TSV Mönchröden -

FSV Unterleiterbach 5:0

Der TSV Mönchröden verschaffte sich mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen den FSV Unterleiterbach Luft im Abstiegskampf. Garanten für den wichtigen Erfolg waren die Doppeltorschützen Walter und Späth. Auch Wicht steuerte einen Treffer bei. Die Gäste versteckten sich keineswegs, besonders in der ersten Halbzeit hatten sie gute Torgelegenheiten.

Eine weite Flanke von Kirtay legte Späth gekonnt für Walter auf und dieser hatte keine Mühe das Leder aus kurzer Distanz ins leere Tor zu schieben. Doch auch die Gäste wussten zu antworten. So traf F. Schmuck nur den Pfosten. Beim Gegenzug konnte sich Späth in der Mitte durchsetzen, sein Flachschuss schlug im rechten Eck ein.

Auf der Gegenseite jagte Ambros einen Freistoß aus 25 Metern knapp über das TSV-Gehäuse. Vor dem 3:0 konnte sich Walter erneut in der Mitte durchsetzen, mit einem gekonnten Lupfer ließ er Keeper D. Schmuck keine Abwehrchance. Gästeakteur Schneider vergab die große Chance zu verkürzen. Sein Foulelfmeter war jedoch eindeutig zu hoch angesetzt.

Gleich nach Wiederbeginn Aufregung im "Wildpark": Walter schickte Späth steil in den Gästestrafraum, Keeper Schmuck brachte diesen auch zu Fall, doch ein Strafstoß wäre eine zu harte Entscheidung gewesen. Die Hüttl-Elf bestimmte weiterhin das Geschehen. Dem Treffer zum 4:0 ging ein raffiniert getretener Freistoß von Cannone voraus, der nach vorne geeilte Wicht stand goldrichtig und verwertete den Abpraller.

In der Schlussphase handelte sich noch Stutzki die rote Karte ein. Für das Endergebnis war der agile Walter nach Vorarbeit des eingewechselten Schmidt verantwortlich. mca

TSV Mönchröden: Schulz - Wittmann, Wicht, Greiner Kevin, Cannone (81. Bornitzky, Hüttner, Walter, Greiner Robert (78. Hübner), Stutzki, Späth (73. Schmidt), Kirtay / FSV Unterleiterbach: Schmuck Dietmar - Zillig (66. Eichhorn), Walter, Bayer Fabian, Barth (49. Ebitsch), Schmuck Franz, Ambros, Bayer Tobias, Schneider, Betz, Werner (80. Meli) / SR: Potemkin (SV Friesen) / Zuschauer: 120 / Tore: 1:0, 3:0, 5:0 Walter (4., 20., 90.), 2:0 Späth (16.), 4:0 Wicht (76.) / Rote Karte: - / Stutzki (89.)



TSV Ebensfeld -

TSV Marktzeuln 1:0

In dem durchschnittlichen Bezirksligaspiel bei widrigen Wetterbedingungen sahen die Zuschauer viel Leerlauf. Chancen wechselten sich zunächst auf beiden Seite ab, dann neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, so dass kaum Chancen zu verzeichnen waren. Allerdings präsentierten sich die Marktzeulner nicht wie ein Abstiegskandidat. Die Heimelf kam druckvoller aus der Kabine, erspielte sich Chancen. In der 58. Min. schoss der TSV Ebensfeld das vermeintliche 1:0, das der Linienrichter wegen einer Abseitsstellung von Yannik Gründel nicht anerkannte. Die Heimelf erarbeitete sich immer mehr Chancen, doch den finalen Abschluss verhinderte entweder die Zeulner Defensive oder man scheiterte am eigenen Unvermögen. Das erlösende 1:0 fiel in der 90. Min.: Ein Gründel-Freistoß aus dem Halbfeld fand Dominik Kremer. Der legte quer zu Popp, der eiskalt aus kurzer Distanz abschloss. Ebensfeld ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen.

TSV Ebensfeld: Bablitschky, Scheler, Stölzel, Alt, C. Quinger, Lieb, Amon, Popp, Häublein (62. Do. Kremer), B. Quinger (78. Dietz), Y. Gründel / TSV Marktzeuln: Grebner, Yesurajah, A. Kremer, F. Rauch, Endres-Backert, Bergmann (41. U. Backert), J. Rauch, Jahn, Christian, D. Stark, Schöps / Tor: 1:0 Popp (90.) / Zuschauer: 220 / Schiedsrichter: Ronan Richter (ATSV Münchberg)

TSV Schammelsdorf -

TSV Marktzeuln abges.