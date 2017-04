Keine Tore im Kellerderby

Im Kellerderby der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West trennten sich der TSV Marktzeuln und die SpVgg Stegaurach torlos. Im Kellerderby vor 135 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start. Stegaurach war lauffreudig und zeigte gute Kombinationen. Dagegen kam der TSV Marktzeuln zunächst nicht ins Spiel. Dadurch wurden auch keine zwingenden Torchancen erarbeitet. Stegaurach hätte nach 30 Minuten gut und gerne 3:0 in Führung liegen können. Hochkarätige Einschussmöglichkeiten durch Müller in der 19. Min. nach Alleingang oder Stöcklein nach Querpass (21.) nutzten die Gäste aber nicht. Die beste TSV-Chance hatte Yesurajah in der 18. Min. Seinen Schuss von der Strafraumgrenze entschärfte Torwart Patrick Zeh jedoch gekonnt. Nach der Pause erspielten sich die Gastgeber mehr und mehr ein Übergewicht, da bei der SpVgg etwas die Kräfte schwanden. In der 57. Min. kam Bergmann nach guter Kombination mit U. Backert sechs Meter vor dem Tor an den Ball. Im Liegen konnte er jedoch das Leder nicht mehr kontrolliert Richtung Gästetor bugsieren. In der Folge bemühten sich die "Zeulner" vergeblich. Auch die Ampelkarte gegen Gästeakteur Rosenberger (83.) konnten sie nicht gewinnbringend nutzen.

TSV Marktzeuln - SpVgg Stegaurach 0:0

TSV Marktzeuln: Grebner - Yesurajah, F. Stark, F. Rauch, Endres-Backert, Bergmann, J. Rauch, U. Backert, Jahn, N. Christian (87. Weigl), D. Stark / SpVgg Stegaurach: Zeh - Riley, Jäger, Ajayi, Stöcklein, Kopka (61. Ergün), Müller, A.Andres, M. Andres, Rosenberger, Bayer (83. Rumpel)/ SR: Michel (Steinwiesen) / Zuschauer: 135 / Gelb-Rote Karte: - /Rosenberger (83.)