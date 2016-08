Kein Tor - keine Punkte für den FC Lichtenfels

Erneut eine bittere Niederlage haben die Fußballer des FC Lichtenfels hinnehmen müssen. Am Samstag verlor der Aufsteiger beim FC Schweinfurt 05 II mit 0:1 und steht damit weiter im unteren Drittel der Tabelle in der Landesliga Nordwest.



Trinkpause besser genutzt

Diese blöden Trinkpausen: Da hatten sich die anfangs schwimmenden Lichtenfelser bis zur ersten Hitze-Unterbrechung gut auf die Schweinfurter U23-Schnüdel eingestellt. Doch nach der ersten kurzen Pause gaben die Hausherren wieder Gas und kamen so zum Goldenen Tor, als Christopher Lehmann rund sieben Minuten vor der Halbzeit einen Querpass von links verwertete.

"Bis zur ersten Trinkpause waren wir im Spiel", ärgerte sich der Lichtenfelser Trainer Alexander Grau über den kleinen Bruch. Und natürlich missfiel es ihm, dass dieses 1:0 nach einem Spielzug fiel, den die Gastgeber zuvor schon gezeigt hatten. In der Anfangsphase nämlich, als es lichterloh brannte im Strafraum der Oberfranken, als erst der später erfolgreiche Lehmann FCL-Torwart Hannes Köster bereits überwunden hatte, aber an der Latte gescheitert war. Wenige Minuten später köpfte Max Hillenbrand nur an den Pfosten. "Nach sieben, acht Minuten hätte es schon vorbei sein können", weiß Grau. "Wenn wir die Räume nicht schließen, dann sind die Schweinfurter eben blitzschnell. Die haben schon Qualität!"



Scholz trifft den Ball nicht richtig

Doch dann fingen sich die Gäste, hätten durch Pascal Scholz sogar in Führung gehen können, der nach dem Querpass von Daniel Oppel den Ball unsauber erwischte. "Unser Kapitän ist eben kein ausgebuffter Torjäger", grinste Grau bei der Schilderung. Was schwer fiel angesichts der zweiten Halbzeit, in der Schlussmann Köster nur einmal fliegend beim Schlenzer des eingewechselten Markus Thomann retten musste (66.). Ansonsten konterten die Schweinfurter fahrlässig. "Wir hätten den Sack zumachen müssen. Aber uns fehlte die Passgenauigkeit", kritisierte Schweinfurts Trainer Ulli Baumann.



Chancen nicht genutzt

Doch an den "letzten Prozent Qualität und Cleverness", so Grau, fehlte es auch den Lichtenfelsern. "Wir hatten gute Möglichkeiten in der Schlussphase, aber unsere Chancenverwertung war schlecht", erkannte der Trainer. Bei mindestens vier echten guten Gelegenheiten lag das 1:1 in der Luft. Doch nach einer Stunde traf der Ball beim Schuss von Steffen Hönninger nur die Oberkante der Latte.

Nach einer Flanke erwischte in der Mitte Lukas Dietz das Leder nicht richtig (68.). Der eingewechselte Stefan Fischer verfehlte erst das Gehäuse, suchte in der 76. Min. nicht den Abschluss, sondern passte in die Mitte ohne Abnehmer. Und nach der Hereingabe von Dietz vier Minuten vor dem Ende blockte der Schweinfurter Patrick Helfrich den Schussversuch von Daniel Oppel in höchster Not zur Ecke ab.



Glück für Schweinfurter

"Hinten raus hatten wir ein bisschen Glück in der ein oder anderen Situation. Wenn Lichtenfels den Ausgleich macht, dann drehen wir das Spiel bei diesen Temperaturen nicht mehr", gestand Baumann. Bezeichnend am Ende: Nach dem Abpfiff fielen viele Akteure der siegenden Schweinfurter erschöpft und fertig zu Boden.

Fazit von Alexander Grau: "Ohne erzieltes Tor kann man keine Punkte holen - oder maximal einen!" Der war für die Lichtenfelser in Schweinfurt drin. Trotzdem geht der Sieg der Hausherren in Ordnung. Nun muss für die Lichtenfelser kommendes Wochenende eben zuhause im Neulingsduell gegen den FC Fuchsstadt der zweite Saisonsieg her. mhor



Die Statistik

FC Schweinfurt 05 II: Saballus - Helfrich, Topuz, Ruft, P. Schmitt, S. Schmidt, Illig (56. Thomann), Hillenbrand (82. Kühlinger), Ch. Schmidt, Lehmann, Fleischer (76. Reinhart) / FC Lichtenfels: Köster - Goller, Hellmuth, Schardt, Graf (63. Fischer), L. Dietz, Lulei (51. Hempfling), Scholz, Aumüller, Hönninger (77. Wige), Oppel / SR: J. Roloff (Nürnberg) / Zuschauer: 80 / Tor: 1:0 Chr. Lehmann (38.)