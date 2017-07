Ist der Bezirk in seiner derzeitigen Form bald Geschichte?

Die Entscheidung darüber soll am 9. Juli in Amberg beim außerordentlichen Verbandstag des Bayerischen Tischtennis-Verbandes (BTTV) fallen. Vorgesehen ist dann eine Struktur- beziehungsweise Gebietsreform, nach der es keine Kreise mehr geben wird, sondern aus bisher sieben Bezirken dann 16 Bezirke als unterste Einheit in Bayern entstehen sollen. Oberfranken würde demnach in zwei Bezirke aufgeteilt, und zwar in die Region Ost (Hof, Bayreuth, Kulmbach, Kronach) und West (Coburg, Neustadt, Lichtenfels und Bamberg).



Müller skeptisch

Diese geplante Änderung zog sich wie ein roter Faden durch die Jahresversammlung des Bezirkshauptausschusses im Landgasthaus Moreth in Altenplos. Bezirksvorsitzender Hartmut Müller (Lichtenfels) erklärte, dass mit der geplante Strukturreform versucht werde, die Probleme, die vor allem mit der um sich greifenden Verringerung an Spielern und Vereinen aufgetreten sind, in ihrer Auswirkung zu minimieren. "Ob bei einer Zustimmung zur Reform alles damit erreicht werden kann, wird sich zeigen", meinte Müller etwas skeptisch.

13 Fachwarte hatten ihre Berichte mit Rückblick, Stellungnahmen sowie Statistiken in schriftlicher Form erstellt und gaben in der Versammlung zusätzliche Ergänzungen ab.

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Hans-Albert Braemer (Tiefenlauter) stellte mit Freude fest, dass die von Gunther Czepera (Altenkunstadt) und Norbert Rudrich (Eggolsheim) betreute Bezirks-Homepage an Aktualität und Qualität kaum zu überbieten sei. Bedauert wurden von ihm allerdings die rückläufigen Teilnehmerzahlen an Turnieren.



Neuer Pokalspielleiter

Pokalspielleiter Harald Flutschka (Hirschaid) wird sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellen. Zu seinem Nachfolger wurde Thomas Bürger (TSV Untersiemau) gewählt. Neuer Spielleiter ist auch Carsten Schirm (Meeder) für die 2. Bezirksliga West (Herren) und Edgar Kraus (Friesen) für die 2. Bezirksliga Ost der Damen (jeweils für Harald Wich). Weiterer neuer Spielleiter für die Herren der 3. Bezirksliga Bamberg/Forchheim/Lichtenfels ist Norbert Rudrich.

Bei der Besprechung des vom Bezirksvorsitzenden Müller vorgelegten Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr wurde eine Reduzierung von Beiträgen vorgenommen. So wurden der Grundbeitrag für die Vereine von 30 auf 10 Euro und der Mannschaftsbeitrag von 25 auf 20 Euro gesenkt. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil bei einer kommenden Strukturreform die vorhandenen Kassenbestände dem Verband zufließen würden.

In diesem Zusammenhang hatte der Kreisvorsitzende von Bayreuth, Daniel Geßenich, so seine Probleme. Die Vereine seines Kreises hätten nämlich schon für ein bevorstehendes Jubiläum zu keiner unerheblichen Rücklage ihren Beitrag geleistet. Sollte die geplante Strukturreform greifen, dann müsste er auch diese Gelder dem Verband überlassen. Damit würde sein Kreis bestraft und dies könne doch nicht sein.



Ehrungen

Zu Beginn der Versammlung wurden drei Ehrungen vorgenommen. So wurde Bezirks-Sportwart Reinhard Müller (Schwarzenbach/Saale) mit der BTTV-Ehrennadel in Gold mit großem Kranz für eine 40-jährige Mitarbeit im Bezirk ausgezeichnet.

Des Weiteren wurden Bezirksrevisor Robert Görlich (Altenkunstadt) mit der BTTV-Ehrennadel in Silber für eine zehnjährige Bezirksmitarbeit und Frauenvertreterin Conny Gebert-Scholl (Burgkunstadt) mit der BTTV-Ehrennadel in Bronze für eine fünfjährige Bezirksmitarbeit geehrt.

Ausgezeichnet wurden mit den vom Bezirks-Ehrenvorsitzenden Joachim Franke gestifteten Pokalen und Preisen für die beste Nachwuchsarbeit nach einem gewissen Punktessystem der TSV Unterlauter (1507 Punkte), der TTC Mainleus (950) und der FC Adler Weidhausen (843).



Termine

30. September/1. Oktober: Einzelmeisterschaften der Damen und Herren in den Kreisen; 7./8. Oktober: Einzelmeisterschaften Jugend und Schüler in den Kreisen; 21./22. Oktober: Bezirks-Einzelmeisterschaften Damen und Herren (Ausrichter wird noch gesucht); 12. November: Bezirks-Einzelmeisterschaften der Jugend und Schüler A/B beim TV Ebersdorf/C.; 26. November: Bezirks-Einzelmeisterschaften der Schüler C beim TTC Rugendorf; 6./7. Januar 2018: Bezirkseinzelmeisterschaften der Senioren (Ausrichter wird noch gesucht).