In Selb geht's für die Kunstadter um den Titel

Wenn nicht jetzt, wann dann? So und nicht anders muss das Motto für die Bezirksoberliga-Handballer der HG Kunstadt am Samstag, 18 Uhr, lauten, wenn das Team von Trainer Kostja Zelenov zum "Endspiel" um die Meisterschaft nach Selb fährt. Dort wartet mit dem HSV Hochfranken der einzig verbliebene Verfolger des Tabellenführers. Für den Gastgeber (33:3 Punkte) ist die Partie die letzte Gelegenheit, die Kunstadter (35:1) noch vom Aufstieg in die Landesliga abzuhalten.

Zwei Tabellennachbarn treffen aufeinander, wenn am Sonntag (14.30 Uhr) der TV Weidhausen die Reserve der Haspo Bayreuth in der Michelauer Mainfeldhalle empfängt. Für die Steinberger-Truppe wird es ein harter Gang. Das verdeutlicht auch die 31:26 Hinspielpleite.

Noch zwei Begegnungen bestreiten die Bezirksoberliga-Handballmänner im eigenen Haus. Eine davon findet am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum statt. Gast ist die dritte Mannschaft des HSC Coburg.



HSV Hochfranken - HG Kunstadt

Am Samstag braucht es nicht einmal einen Rechenschieber, um die Lage nach der Partie richtig einschätzen zu können. Bei einem Sieg oder Unentschieden der HGK würden die Gäste vom Obermain mit vier beziehungsweise mit zwei Zählern Vorsprung in die drei letzten Saisonspiele gehen. Der Titel wäre der HG kaum noch zu nehmen. Sollte die Mannschaft von Trainerfuchs Luka Veraja den Heimvorteil nutzen und Oester & Co. bezwingen, würden die Selber nach Punkten gleichziehen und hätten aufgrund des besseren direkten Vergleichs - das Hinspiel endete unentschieden - die Nase vorne. Allerdings hat der HSV mit zwei schweren Auswärtsspielen das deutlich anspruchsvollere Restprogramm. Von einer Vorentscheidung um den Titel könnte man somit nicht sprechen. Immerhin brachten sich die Spieler aus Selb und Rehau in den letzten Wochen aufgrund ihrer Auswärtsschwäche selbst um eine bessere Ausgangslage.

Nur ein Sieg aus den letzten vier Partien sollten selbst bei einer derart jungen und unbekümmerten Mannschaft Spuren hinterlassen haben. Hinzu kommt: Während der HSV schwächelte, zeigte die HGK konstant gute Leistungen.

Allerdings kann die Veraja-Truppe am Samstag auch auf den Heimvorteil bauen. In der Realschulhalle ist der HSV noch verlustpunktfrei und nutzt hier stets den Rückenwind der Fans zu wahren Höhenflügen. Einen Vorgeschmack auf die Stimmung in der Halle gaben die Fans des HSV am 26. Februar ab, als sie beim 23:23 die Obermainhalle in ein Tollhaus verwandelt hatten. Die Kunstadter waren sichtlich beeindruckt und verspielten in der zweiten Halbzeit einen klaren Vorsprung.

Am Samstag müssen die Kunstadter alles versuchen, damit sich die Hochfranken nicht wieder in einen Rausch spielen, und das Tempo kontrollieren. HSV-Coach Veraja kann im Gegensatz zum Hinspiel auf Kreisläufer Johannes Kempf zurückgreifen, so dass auf den Kunstadter Mittelblock um Toni Lakiza, Oliver Oester und David Jung Schwerstarbeit zukommt. Viel Hoffnung legen die Kunstadter Fans auch auf Torhüter Alexander Kießling, der sich wieder ein packendes Fernduell mit seinem Gegenüber Vladimir Michanek liefern wird.

Die Kunstadter Fans hoffen aber, dass "ihr" Team sein Potenzial abrufen wird. Sollte sich die HG nämlich in Bestform präsentieren, dann kann der Sieg nur an sie gehen. Alle Handballfans dürfen sich aber ganz sicher auf ein emotionales Gipfeltreffen der beiden besten Mannschaften der Liga freuen. mts



TV Weidhausen - HaSpo Bayreuth II

Während Weidhausen mit 18:18 Punkten das Mittelfeld der Tabelle anführt, gehört die Haspo-Reserve mit 23:13 Zählern zur Spitzengruppe. Den satten Vorsprung haben die Wagnerstädter nicht zuletzt ihrem jüngsten 41:31-Sieg über die SG Bad Rodach/Großwalbur zu verdanken. Das Ergebnis verdeutlicht, was den TVW in der Mainfeldhalle erwartet. Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gastgeber alles zeigen müssen. Die Personalsituation ist aber alles andere als rosig. Ob Florian Büttner wieder mitspielen kann, ist noch offen. Dirk de Rooij ist aus privaten Gründen ebenso verhindert wie Maximilian Werner. David Morgenthum fällt durch seine Ellbogenverletzung für den Rest der Saison aus. Auch wenn damit die Voraussetzungen alles andere als optimal sind möchte sich der TVW im Heimspiel für die Hinspielniederlage revanchieren. Dass dabei der Unterstützung durch die Fans eine enorme Bedeutung zukommt braucht nicht eigens betont zu werden. kag



TS Lichtenfels - HSC Coburg III

Mit den Siegen über die mitabstiegsgefährdeten Teams aus Ahorn und Ebern haben die Mannen von TSL-Trainer Uli Hillebrand mit 11:25 Zählern auf dem viertletzten Rang jeweils fünf Punkten Abstand nach oben und unten. Für den Ligaverlbeib ist das ein gutes Polster. Ob Rang 9 dafür reicht, steht erst nach Abschluss der Landesliga Nord fest. Der HSC Coburg III zählt nicht unbedingt zu den Bezirksoberligisten, gegen den sich die TSL-Männer einen Sieg ausrechnen. Aber vielleicht kann das Team aus der Korbstadt in diesem Duell über sich hinauswachsen und den Schwung aus den vergangenen Partien nutzen. Eine stattliche Zuschauerkulisse könnte ebenso ihren Teil dazu beitragen, dass sich die TSL gegen den Favoriten gut aus der Affäre zieht. gü