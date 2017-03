Hohe Hürde für Lichtenfels

Ein Mammutprogramm wartet in der Fußball-Landesliga Nordwest auf den Aufsteiger FC Lichtenfels (10.). Gleich drei Spiele wird die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau/Christian Goller in nur sieben Tagen bestreiten. Zum Auftakt gastieren die Korbstädter am Sonntag (15 Uhr) jedoch beim Spitzenteam TSV Kleinrinderfeld (5.). Es folgen die beiden Heimspiele am Mittwoch gegen Memmelsdorf (6.) und am Samstag gegen Kahl (14.).



Ein Sieg wäre Gold wert

Die Lichtenfelser haben aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt und müssen aufpassen, nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Gegen den direkten Konkurrenten Röllbach (11.) bogen die Korbstädter zuletzt nicht wie gewünscht wieder auf die Siegerstraße ein. Das 1:1 wirkte jedoch nicht wie ein Rückschlag, sondern entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Punktgewinn. Immerhin musste der FCL nach einer Notbremse von Martin Hellmuth ab er 22. Min. in Unterzahl auskommen und ergatterte sich dennoch in der Schlussphase (86.) den Punkt.

"Das war natürlich ein Punktgewinn für uns, der aber auch hochverdient war", sagt FCL-Trainer Christian Goller, der mit seiner Mannschaft jedoch auch ins Gericht geht: "Nicht vergessen dürfen wir jedoch, dass wir in Gleichzahl richtig schlecht gespielt haben."



Goller fordert Steigerung

Angesichts der nun anstehenden englischen Woche brauchen die Lichtenfelser also unbedingt einen Leistungsanstieg, vor allem gegen die beiden Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, Kleinrinderfeld (5.) und Memmelsdorf (6.). "Auch in der englischen Woche schauen wir nur von Spiel zu Spiel, und da wartet mit Kleinrinderfeld erst einmal eine ordentliche Herausforderung auf uns", gibt Goller zu bedenken. "Klar ist aber auch, dass wir noch mindestens sieben Punkte brauchen, um den Klassenerhalt fix zu machen."



FCL will Hinspielsieg wiederholen

Ob gleich am Sonntag um 15 Uhr beim Spitzenteam Kleinrinderfeld schon zumindest ein Punkt dazukommt, scheint nach dem Hinspiel als nicht aussichtslos zu gelten. In Lichtenfels besiegten Hönninger und Co. die Unterfranken etwas überraschend mit 2:0 und versetzten dem Favoriten damals einen Dämpfer. Einen weiteren Rückschlag musste der TSV vor zwei Wochen bei der 3:9-Klatsche im Derby in Abtswind (4.) hinnehmen. Das 0:0 in Unterpleichfeld am vergangenen Wochenende unterstreicht das kleine Formtief der Kicker aus der Landkreis Würzburg. Aufpassen muss die FCL-Abwehr besonders auf Peter Endres (elf Tore, sechs Torvorlagen), ein eiskalter Knipser, der vom herausragenden Silas Krebelder derzeit sogar noch in den Schatten gestellt wird. Der Mittelfeldspieler hat nicht nur schon acht Tore auf seinem persönlichen Konto, sondern lieferte zudem auch schon bärenstarke elf Torvorlagen. "Unser Matchplan sieht in erster Linie eine hoffentlich endlich wieder sattelfeste Abwehr vor. Dann dürfte auch Kleinrinderfeld für uns nicht außer Reichweite liegen", zeigt sich Christian Goller, der auf den rotgesperrten Martin Hellmuth verzichten muss, vor dem Gastspiel in Kleinrinderfeld optimistisch.

FC Lichtenfels: Köster, Hetzel - F. Goller, Schardt, L. Dietz, Aumüller, Hönninger, Scholz, Jankowiak, Oppel, Wige, S. Fischer, N. Lulei, Graf, Mahr, Zollnhofer, Mex