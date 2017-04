Hoffnung auf besseres Wetter

Nur kleine Änderungen





Gute Stimmung an der Strecke



Der Baur-Triathlon findet in diesem Jahr am 4. Juni zum 17. Mal statt. "Das alles macht dem Team und mir rund um die Veranstaltung persönlich derart viel Freude, dass ein Ende nicht in Sicht ist", sagt Organisator Helmut Dorsch. Folglich gibt es auch keinen Grund, im Vergleich zu den Vorjahren große Veränderungen vorzunehmen. "Wir bleiben dem bisherigen Ablauf treu, hoffen aber natürlich auf besseres Wetter als im letzten Jahr", so Dorsch. 2016 litt die Veranstaltung unter der extrem schlechten Witterung. Aus dem Triathlon wurde kurzerhand ein Duathlon, weil aus Sicherheitsgründen auf die Schwimmstrecke verzichtet werden musste. Doch auch hier zeigt sich Dorsch für 2017 optimistisch: "Die bisherigen Temperaturen und der relativ späte Termin im Kalenderjahr sprechen für einen reibungslosen Ablauf."Zwei kleine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr wird es aber dennoch geben: Die Laufstrecke für die olympische Distanz (zehn Kilometer) führt 2017 in Weismain aufgrund von Sperrungen nicht in Richtung Erlach, sondern nach der Gärtnerei Kunstmann zum Giechkröttendorfer Schloss und von dort aus zurück in den Zielbereich am Weismainer Marktplatz. Und noch eine Änderung sollten die Teilnehmer im Hinterkopf behalten: "Der neue Straßenbelag auf der Radstrecke zwischen Altenkunstadt und Baiersdorf wird diesen Streckenabschnitt um einiges schneller machen", so Dorsch.Der Veranstalter TV Strössendorf bietet auch in diesem Jahr die Wahl zwischen zwischen Volksdistanz (500 Meter schwimmen, 20 Kilometer radfahren, sieben Kilometer laufen) und olympischer Distanz (1,5 Kilometer, 40 Kilometer, zehn Kilometer). "Darüber hinaus kann sich jeder innerhalb der ebenfalls angebotenen Staffelwertung die drei Disziplinen bei der Volksdistanz beispielsweise mit seinen Freunden, Trainingspartnern oder Mannschaftskollegen aufteilen", erläutert Dorsch. Albert Klein, Geschäftsführer des Baur-Versands, übernimmt die Schirmherrschaft der Veranstaltung. Der Baur-Triathlon wird wieder als bayerische Meisterschaft der Para-Triathleten gewertet.Bisher entwickelt sich die Zahl der Teilnehmer erfreulich: "Wir wissen, dass die meisten Anmeldungen jetzt in den kommenden Wochen einfliegen werden", so Dorsch. Die Anmeldung ist online bis zum 1. Juni unter www.baur-triathlon.de möglich. Nachmeldungen werden am Wettkampftag bis 12 Uhr am Bootshaus entgegengenommen.Belohnt wird das gesamte Teilnehmerfeld durch die prächtige Stimmung, die neben der Strecke herrschen wird. Dies gilt sowohl für den Startbereich am Altenkunstadter Bootshaus als auch für den Zieleinlauf in Weismain und den Altenkunstadter Verkehrskreisel zwischen Katholischer Kirche und Grundschule. Vor der Radstrecke steht das 1,5 Kilometer beziehungsweise 500 Meter lange Schwimmen im Main an. Die abschließende Laufstrecke führt wie in den Vorjahren über die Flutmulde Richtung Röhrig und von hier aus über den Fahrradweg nach Weismain mit der anschließenden Schleife Richtung Giechkröttendorf. Die Teilnehmer des Volkstriathlons müssen diese Schleife nicht in Angriff nehmen. Der Zieleinlauf wartet am Weismainer Marktplatz.Der Startschuss zum Baur-Triathlon fällt am Pfingstsonntag um 13 Uhr für das Teilnehmerfeld des Volkstriathlons, der Staffeln und der Para-Triathleten. Um 13.30 Uhr folgt dann das restliche Starterfeld. Weitere Informationen wie Zeitplanung und genaue Streckenprofile können ebenfalls unter www.baur-triathlon.de abgerufen werden.