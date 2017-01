Heißes Derby in Kunstadt wird erwartet

Für Freunde des Handballsports im Kreis Lichtenfels kann das neue Jahr eigentlich nicht besser beginnen. Denn am Sonntag erwarten die Männer der HG Kunstadt zum Jahresauftakt in der Bezirksoberliga um 18 Uhr in der Kordigasthalle den Lokalrivalen vom TV Weidhausen. Dabei scheint die Favoritenrolle in diesem Derby nur auf den ersten Blick eindeutig besetzt zu sein.

Bereits am Samstagabend (19 Uhr) steht die TS Lichtenfels beim HC Bamberg vor einer hohen Hürde. TSL-Trainer Uli Hillebrand will gegen sein Ex-Team aber gerne für eine Überraschung sorgen.



HC Bamberg - TS Lichtenfels

Die Partie in Bamberg hat es in sich. Zum einen stellt der Gastgeber Bamberg eine Spitzenmannschaft, die zurecht den dritten Rang in der Bezirksoberliga einnimmt. Zum anderen war der HCB die letzte Trainerstation für den jetzigen TS-Coach Uli Hillebrand.

Es wäre schon eine große Überraschung, wenn die Korbstädter (6:14 Punkte/Rang 9) in der Bamberger Berufsschulhalle etwas Zählbares erreichten. Nichtsdestotrotz wird Trainer Uli Hillebrand seine Mannen auf diese große Herausforderung vorbereiten. An seiner alten Wirkungsstätte weiß der TS-Coach natürlich, was ihn und seine Lichtenfelser erwartet.

Mit 14:4 Punkten belegen die Gastgeber den dritten Rang in der Tabelle. Das liest sich souverän. Der Blick auf die einzelnen Ergebnisse spiegelt allerdings meist nur knappe Erfolge wider. Ausnahme war der 43:21-Kantersieg über die HG Hut/Ahorn. Die TS Lichtenfels möchte gegen den favorisierten Gast ein ordentliches Resultat einfahren, kann aber personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Schöck fehlt erkrankt. Im Tor der TSL steht jedenfalls der junge Jonas Ottolinger. Auch Michael Macheleid kann den verhinderten Stammkeeper Tim Renner gut auf dieser Position vertreten.

HCB-Trainer Matthias Roppelt kann wohl auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Es bleibt aber abzuwarten, welche Mannschaft nach der Weihnachtspause besser aus den Startlöchern kommt. gü



HG Kunstadt - TV Weidhausen

HGK - 16:0 Punkte, TVW - 8:10 Punkte. Diese Zahlen sprechen eigentlich eine klare Sprache: Eine Niederlage der Kunstadter von Trainer Kostja Zelenov käme vor eigenem Publikum einer Sensation gleich. Aber dennoch haben die Mannen von TVW-Coach Frank Steinberger einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Und der heißt "Spielpraxis". Denn während Weidhausen mit einem 29:26-Auswärtserfolg bei der HG Hut/Ahorn schon erfolgreich ins Jahr gestartet ist, steht für die HGK am Sonntag das erste Punktspiel seit fast zwei Monaten auf dem Programm. In einem solch großen Zeitraum kann selbst ein verlustpunktfreier Tabellenerster aus dem Tritt kommen.

Positiv ist jedoch, dass alle Kunstadter einsatzbereit sind. Das galt auch für Routinier Anton Lakiza, der die lange Ruhephase nutzte, seine im November aufgebrochene Muskelverletzung auszukurieren. Somit dürfte die HG in Bestbesetzung ins Derby am Sonntag starten. Der Fokus in der Abwehr wird vor allem auf die beiden Büttner-Brüder des TVW gerichtet sein. Zudem hat der Gast nichts zu verlieren und wird aus der Position des Außenseiters seine Chance suchen.

Auch wenn die Zeiten der ganz großen Rivalität vor dem Hintergrund einer im Frauen- und Jugendbereich existierenden Spielgemeinschaft aus HGK und TVW vorüber zu sein scheinen, ist diese Partie noch immer die Mutter aller Handball-Derbys am Obermain. So wird auch eine große Zuschauerzahl in der Kordigasthalle erwartet. Ein Selbstläufer wird die Partie für die Kunstadter sicher nicht. mts