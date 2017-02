HG Kunstadt verspielt im Topspiel klaren Vorsprung

Im Grunde genommen hätte man mit diesem Endergebnis rechnen müssen: Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga trennten sich die bisher noch ungeschlagenen Mannschaften der HG Kunstadt und des HSV Hochfranken nach spannendem Spielverlauf mit 23:23 (13:11).



Gäste fühlen sich wie die Sieger

Die Reaktionen nach dem Schlusspfiff machten aber deutlich, dass sich die Gäste wie die Sieger fühlten, während die Kunstadter niedergeschlagen nach den Gründen für den Punktverlust suchten. Das lag aber weniger an der Tatsache, dass die Ost-Oberfranken den Ausgleichstreffer erst fünf Sekunden vor Spielende erzielten, sondern vielmehr an der Frage, wie es möglich war, dass die Gastgeber ihre klare 18:12-Führung noch aus der Hand gaben.



Kunstadter zufrieden mit Abwehrleistung

"Wenn du von einem solch offensiv starken Gegner gerade einmal 23 Tore kassierst, dann kann man der Abwehr keinen Vorwurf machen", erläuterte Kunstadts Torhüter Sven Etterichretz, der mit spektakulären Paraden in der zweiten Hälfte Schlimmeres verhindert hatte, den Grund für die Wende im Spiel. Denn dem HSV reichte nach dem 12:18-Rückstand (38. Min.) eine einzige Umstellung in der Abwehr, um die konditionell abbauende Zelenov-Truppe offensiv vollends aus dem Konzept zu bringen. Demnach strahlte HSV-Coach Luka Veraja nach dem Schlusspfiff mehr Zuversicht als sein Gegenüber aus. In der Tat war seine Mannschaft trotz des frühzeitigen Ausfalls von Lukas Kempf in der Breite besser aufgestellt und hatte gerade im Schlussviertel deutlich mehr im Tank als die individuell besser besetzte HG. Letztendlich war die Punkteteilung aber ein dem Spielverlauf angemessenes Endergebnis.



Tolle Stimmung in Obermainhalle

Einen Sieger gab es dennoch - und das war der Handball-Fan am Obermain. Denn nach fast zweijähriger Generalsanierung öffneten sich erstmalig wieder die Pforten der Obermainhalle für ein Kunstadter Heimspiel. Bereits vor dem Anpfiff herrschte Gänsehaut-Atmosphäre in der voll besetzten Halle, die ihre Feuertaufe mit Bravour bestand und sich schnell in den "Hexenkessel" vergangener Zeiten verwandelte. Großen Anteil daran hatten auch die Gäste aus Selb und Rehau, die mit einer Trommel-Fraktion für mächtig Stimmung sorgten.

Dieser Funke sprang aber zu Beginn der Partie noch nicht so richtig auf die Mannschaften über. Sichtlich beeindruckt von der Kulisse brauchten sie etwa 20 Minuten, bis sie die Handbremse im Offensivspiel gelöst hatten. Bei der HG zeichnete sich schnell ab, dass der Angriff vor allem über die Mittelachse Trotsenko - Oester - Lakiza lief, während die Hochfranken aufgrund des starken Kunstadter Mittelblocks fast nur über Außen und gelegentlich über den bulligen Kreisläufer Marcus Kropf zum Erfolg kamen.



HGK dominiert vor und nach der Pause

Kunstadt startete mit einer 6:3-Führung (12.), verlor diese aber, weil der HSV selbst beim Siebenmeter Glück hatte und zweimal im Nachwurf verwandelte (9:11; 24.). Die stärkste Phase hatte die HGK zwischen der 25. und 38. Min. Hier spielten die Gastgeber aus der weiterhin starken Abwehr den Ball schnell nach vorne und hatten so den HSV im Griff (18:12).



HSV-Trainer stellt in der Abwehr um

Plötzlich war ein komfortables Polster für das Rückspiel eine echte Option. Nach Verajas Griff in die Taktik-Trickkiste und der Umstellung auf eine 5-1-Formation war damit aber trotz mehrfacher Überzahl schnell Schluss. Trotsenko und Lakiza fanden kaum noch freie Würfe, Niklas Oester rieb sich in Zweikämpfen auf, und über Außen brachte Kunstadt überhaupt nichts zustande. Der HSV übernahm mit Jan Schönberner und Tobias Ludwig das Kommando. Auf der Gegenseite riss Hannes Beuerle das Spiel an sich und hielt sein Team mit zwei Treffern in der Partie. Trotsenko erzielte mit etwas Glück das 23:22 (60.). Mit dem Ausgleichstreffer kurz vor Ende versetzte HSV-Flügelspieler Dominik Krauß seine Mannschaft und die eigenen Fans in Freudentänze und vertagte die endgültige Entscheidung im Meisterschaftsrennen auf das Rückspiel in Selb am 1. April. Im Hinblick darauf lautet die gute Nachricht aus Sicht der HGK: Gerade in der Offensive hat Kunstadt noch viel Luft nach oben.



Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Etterichretz, Swoboda - Trotsenko (11/4), Lakiza (5), O. Oester (2), Beuerle (2), N. Oester (2), Jung (1), Stirbati, Deuber, Maile, Scholz, Petersen / HSV Hochfranken: Michanek, Köhler - Schönberner (7), Ludwig (4), Krauß (4), Mocker (3), Kropf (3), Herkt (1), Dirr (1), Stöckert, Fritsch, Vogel, Görlitz, Kempf / SR: Langner, Liebsch (beide Hammelburg)