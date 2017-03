HG Kunstadt muss weiter punkten

Sechs Spieltage vor Saisonende kommt die diesjährige Handball-Bezirksoberliga ihrem Höhepunkt am 1. April immer näher. Doch bevor HG Kunstadt und HSV Hochfranken im direkten Duell den Meistertitel unter sich ausmachen können, müssen sich beide Mannschaften schadlos halten.



Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt -

SG Marktleuthen/Niederlam.

Das bedeutet für die Kunstadter, dass sie am Sonntag um 14.30 Uhr die Favoritenrolle im Heimspiel gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz in der Kordigasthalle nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen.

Denn wie schnell man sich um eine möglichst gute Ausgangslage bringen kann, erlebte der HSV Hochfranken am eigenen Leib: Beim Landesliga-Mitabsteiger HC 03 Bamberg kassierten die Spieler von Coach Veraja in letzter Sekunde den 26:26-Ausgleichstreffer, der der HGK die alleinige Tabellenführung bescherte und dem HSV den scheinbar großen Vorteil des deutlich besseren Torverhältnisses nahm. Sollten beide Teams die weiteren Spiele gewinnen, würde der HG am 1. April auch ein Remis in Selb zum Aufstieg reichen.

Doch soweit will Kunstadts Trainer Kostja Zelenov noch gar nicht in Zukunft blicken. Für ihn zählt zunächst allein die SG Marktleuthen/Niederlamitz, die am Sonntag versuchen wird, der HGK den momentanen Vorteil von einem Zähler-Vorsprung vor dem HSV wieder zu entreißen. Derzeit belegen die Ostoberfranken Tabellenplatz 7, haben aber auch durchaus schwierige Wochen hinter sich. Drei Niederlagen in den letzten vier Spielen bereiten dem Team von Coach Kassing einiges an Kopfzerbrechen. Dabei ist Marktleuthen mit seinem guten Torwart John und seinen athletischen Flügelspielern Wiedel und Höppler nie zu unterschätzen. Auch das 25:31 beim HSC Coburg III ist trügerisch, denn Marktleuthens Formkurve zeigte in dieser Partie schon wieder deutlich nach oben.

Auf Kunstadter Seite möchte man natürlich die Spannung in den nächsten Wochen so hoch wie möglich halten. Immerhin geht es auch darum, kräftig Selbstvertrauen zu sammeln. Die HG will über ihre starke Abwehr den Gegner kontrollieren und in der Offensive den Trend vom Bayreuth-Erfolg fortsetzen.

Sollte all dies gelingen, dann wird die HGK an diesem Wochenende die Tabellenspitze verteidigen - und am Samstag mit einem Auge Richtung Selb blicken. Denn dort hat der HSV mit HaSpo Bayreuth II einen mindestens genauso schweren Gegner zu Gast.