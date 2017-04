Für den TSV Marktzeuln war mehr drin

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Marktzeuln kamen gegen den SV Merkendorf nicht über ein 2:2 hinaus und mussten sich mit einem Zähler begnügen.



Bezirksliga Ofr. West

SpVgg Ebing -

TSV Breitengüßbach 4:0

Die erste Möglichkeit bot sich dem Gästespieler Stefan Herl, der aber knapp neben das Gehäuse köpfte. Die Führung der Hausherren erzielte in der 21. Min. Büttner, der eine Vorlage von Funk einschob. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich und in der 33. Min. parierte Torwart Endres einen 22-Meter-Schuss von Hümmer. Nur eine Minute später war er erneut mit einer Glanzparade zur Stelle, als er einen Kopfball von Grasser um den Pfosten lenkte.

Fast mit dem Halbzeitpfiff zirkelte Skalischus in "Reimund-Helmreich-Manier" einen Freistoß aus 20 Metern in den oberen Torwinkel. Auch nach dem Wechsel bemühten sich die Gäste um den Anschlusstreffer, doch in der 47. Min. scheiterte Mayer am starken Endres und in der 58. Min. verfehlte Hümmer mit einem Schuss aus 16 Metern das Ebinger Gehäuse. Nachdem die Bemühungen der Güßbacher erfolglos blieben, sorgten die Hausherren für die Entscheidung. In der 84. Minute erzielte der auffälligste Ebinger Spieler Büttner mit einem Volleyschuss aus 16 Metern das 3:0. In der 87. Min. umspielte Dippold die Breitengüßbacher Hintermannschaft sowie Torhüter Schor und schob zum 4:0-Endstand ein.

SpVgg Ebing: Endres - Merzbacher (83. Lorz), Landgraf, Derra (67. Hubatschek), Fuchs, Winter (76. Bergmann), Funk, Büttner, Skalischus, Altenfeld, Dippold / TSV Breitengüßbach: Schor - Stärk, T. Grasser, Hummel, Mayer, S. Herl, Ott (43. Melsa), Dillig, Ch. Herl, Hümmer (84. Bieler), P. Grasser / SR: Klerner (Lichtenfels) / Zuschauer: 310 / Tore: 1:0 Büttner (19.), 2:0 Skalischus (43.), 3:0 Büttner (83.), 4:0 Dippold (86.)

TSV Marktzeuln -

SV Merkendorf 2:2

.Ohne sieben verletzte Spieler traten die Zeulner gegen den Tabellensechsten aus Merkendorf an. Mit Kampfeswillen und der notwendigen Entschlossenheit boten die Kellner-Schützlinge Paroli. Gemessen an den Spielanteilen in der zweiten Spielhälfte wäre sogar ein Sieg verdient gewesen, da die Merkendorfer mehr und mehr in die eigene Hälfte zurück gedrängt wurden. Bis zur 28. Minute wogte das Spiel hin und her.

Dann entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter, auch zur Überraschung der Gäste. Frank Schneider nahm das Geschenk an und vollendete zum 0:1. Vor der Pause hätte in der 40. Min. Yesurajah das 1:1 erzielen müssen, wenn er seinen Einsatz aus sieben Metern noch entschlossener geführt hätte. Die 180 Zuschauer sahen dann einen spielüberlegenen TSV Marktzeuln. Bergmann erzielte, nachdem er auch noch den SVM-Torwart umspielt hatte, das 1:1 (58.). Postwendend nutzte Daniel Schulz eine Unstimmigkeit in der Zeulner Abwehr wiederum zur Gästeführung (1:2, 61.).

Das Spiel nahm immer mehr Fahrt auf. Bergmann erzielte nach schönem Einsatz von Yesurajah per Kopf das 2:2 (66.). Der TSV wollte mehr, jedoch scheiterte Bergmann knapp mit einer Direktabnahme (70.). Als Gästespieler Daniel Schulz mit der "Ampelkarte" in der 74. Minute den Platz verlassen musste, verlegte sich Merkendorf nur noch auf die Abwehrarbeit. Dem TSV blieb der Siegtreffer verwehrt, weil Kapitän Florian Rauch sechs Minuten vor dem Ende aussichtsreich den Ball über die Latte bugsierte. mas

TSV Marktzeuln: Grebner - Yesurajah, D. Stark, F. Rauch (89. Matuschek), Endres-Backert, Bergmann, J. Rauch, Jahn, Christian, Werner (64. Weigl), Schöps (64. Kremer) / SV Merkendorf: Menze - Kappel, Schneider, Herrmann, D. Schulz, Martin, Eck, Linzner (80. Globisch), Rießland (Leineweber), Weber, Ultsch / SR: Franz (Bayreuth) / Zuschauer: 170 / Tore: 0:1 Schneider (28., Foulelfmeter), 1:1 Bergmann (58.), 1:2 D. Schulz (61.), 2:2 Bergmann (66.) / Gelb-Rote Karten: - / D. Schulz (74.)

FSV Unterleiterbach -

TSV Schammelsdorf 3:1

Der FSV Unterleiterbach machte von Beginn an klar, wer Herr im Haus ist. Den ersten Treffer für den FSV erzielte Tobias Bayer nach zwanzig Minuten. Die Schammelsdorfer konnten die wenigen Befreiungsschläge nicht in Tore ummünzen.

Es blieb bis zur Pause bei der knappen Führung der Unterleiterbacher. In Durchgang 2 bot sich das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Bastian Schneider erhöhte für den FSV auf 2:0 (60.). Auch im weiteren Verlauf hatten die Schammelsdorfer wenig zu melden.

Für die Entscheidung sorgte Serge Meli zehn Minuten vor Schluss mit seinem ersten Saisontor. Die Gastgeber ließen es nun ruhiger angehen, was dem TSV Gelegenheiten verschaffte. Eine davon nutzte Dominik Kauder zum 3:1-Endstand.

FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Zillig, Walter, Epp (56. F. Bayer), Barth, F. Schmuck, Ambros, T. Bayer, Schneider, Betz, Werner (74. Meli) / TSV Schammelsdorf: M. Schneider - Naszkowski (66. Kemmer), D. Schneider, Christmayr (75. Sussner), Ohland, R. Herbst, Pitzer, Kauder, Völkl, Massak, P. Herbst (82. Hofmann) / SRin: Müller (Wartenfels) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 T. Bayer (20.), 2:0 Schneider (60.), 3:0 Meli (80.), 3:1 Kauder (85.)

SV Bosporus Coburg -

TSV Ebensfeld 0:1

Ein gutes Bezirksligaspiel mit einem verdienten Sieger sahen die Zuschauer am Sonntagabend beim SV Bosporus Coburg. Die hochmotivierten Gäste vom TSV Ebensfeld gingen nach einem tollen Angriff über die rechte Seite verdient durch Kevin Popp, der in der Mitte nur noch einschieben musste, in Führung (19.). Die Gastgeber hielten dagegen und kamen durch Hakan Bozkaya immer wieder gefährlich vors Tor, doch Zählbares sprang nicht heraus. Nach einer Notbremse von Omar Rahmani (51.) mussten die Coburger zu zehnt weiterspielen. Die Folge war ein deutliches Chancenplus für die Ebensfelder, die aber den Sack nicht zumachten. Das hätte sich in der Schlussphase beinahe gerächt, denn erst vergab Sertan Sener in aussichtsreicher Position (84.) und dann scheiterte Firat Güngör mit einem fulminanten Fernschuss an Ebensfelds starkem Keeper Bablitschky, der den Ball zur Ecke abwehrte. red

SV Bosporus Coburg: Rutz - Tokgöz, Vogelmann, Rahmani, Celik S., Sener G., Sener E., Güngör, Knauer, Bozkaya (71. Kilic Ü.), Sener S. / TSV Ebensfeld: Bablitschky - Stölzel (70. Scheler D.), Alt D., Quinger C., Schug S., Popp K., Häublein F., Gründel Y. (46. Lieb T.), Eideloth D., Amon S., Quinger B. (77. Dietz Maximilian.) / Tor: 0:1 Popp K. (19.). / Rote Karte: Rahmani (51./Notbremse). / Zuschauer: 120. / SR: Alexander Pott (FC Eintracht Bayreuth).