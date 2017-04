Fischer ist einfach nicht zu bremsen

Die SpVgg Lettenreuth ist in der Fußball-Kreisliga Kronach weiter auf Titelkurs und bezwang am Karsamstag den FC Marktgraitz mit 2:0. Die kurze Siegesserie des TSV Staffelstein riss in der Kreisliga Coburg gegen den TSV Pfarrweisach.



Kreisliga Kronach

FC Schwürbitz -

TSV Ludwigsstadt 1:3

Schwürbitz hatte in der Anfangsphase zwei gute Tormöglichkeiten durch Andreas Kremer. Die Gäste nutzten eine Unachtsamkeit der Gastgeber kurz darauf zum 0:1 (4., Andreas Fehn). Schwürbitz bemühte sich um den Ausgleich, doch ein Eigentor von Viktor Schön ermöglichte den Gästen das 2:0 (26.). Nach dem Seitenwechsel machte Schwürbitz Druck, doch Treffer wollten nicht fallen. Spannung kam auf, als Lukas Engelmann durch einen Freistoß auf 1:2 verkürzte (74.). Der Ausgleich lag in der Luft, doch dem TSV gelang nach einen Konter durch Christian Frunske das 3:1 (90.+1).



TSV Weißenbrunn -

SC Jura Arnstein 3:1

Der TSV ging durch ein Traumtor von Mullen in Führung (35.). Mit den Pausenpfiff erzielte Frank das 2:0. Beide Teams boten auch im zweiten Durchgang Magerkost. Nach einer Roten Karte gegen den Gästetorwart schwächten sich die Weißenbrunner kurze Zeit später durch "Gelb-Rot" für Johannes Bauer. Dennoch erzielte der TSV das 3:0 durch einen Heber von Trawally. Die Gäste verkürzten noch einmal, doch am Sieg des TSV änderte sich nichts mehr.



SpVgg Lettenreuth -

FC Marktgraitz 2:0

Beide Mannschaften waren von Anfang an sehr offensiv aufgestellt, es gab Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Eckball kam ein Gästespieler mit der Hand an den Ball. D. Fischer verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 (27.). Nur zwei Minuten später erzielte der gleiche Spieler aus 16 Metern das 2:0.

Nach dem Wiederanpfiff ging es weiter hin und her, die ersten Gelegenheiten blieben jedoch ungenutzt. Ab der 75. Minute war Lettenreuth nach einer Gelb-Roten Karte nur noch zu zehnt. Marktgraitz schloss zu überhastet ab und ließ dadurch viele Chancen liegen. Die Heimelf setzte einige Konter und fuhr letztlich verdient den Sieg ein.



SCW Obermain -

SG Roth-Main 0:1

Tor: 0:1 Atik Özgür (79./FE)



Kreisliga Coburg

TSV Meeder -

Schwabthaler SV 3:1

Der Gast schaffte es zu Beginn mit viel kämpferischen Einsatz, die Heimelf in Schach zu halten. Im weiteren Verlauf übernahm Meeder das Kommando und kam durch Knoch zum 1:0 (63.). Nur fünf Minuten später der Ausgleich der nie aufsteckenden Gäste: Schaller marschierte durch die Meederer Abwehr und vollstreckte unhaltbar aus 16 Meter. Die Heimelf ließ sich nicht beeindrucken und ging nur zwei Minuten später durch Knoch erneut in Führrung (70.). Kurz vor Ende die Entscheidung: Abwehrspieler Derra wollte einen langen Ball zum Tormann zurückspielen, aber seine Kopfballrückgabe ging über den Keeper ins Tor (88.). gö



TSV Pfarrweisach -

TSV Staffelstein 2:0

Die Gastgeber hatten einige Anlaufschwierigkeiten. Doch im weiteren Verlauf, vor allem nach Wiederbeginn, machte die Pfarrweisacher Mannschaft immer mehr Druck, so dass sich im Gästestrafraum prickelnde Torraumszenen abspielten. In der 63. Minute brachte Torjäger Daniel Schneidawind die Gastgeber in Führung. Bereits sechs Minuten später die Vorentscheidung mit dem 2:0 durch Florian Pecht.



Kreisliga Bamberg

DJK Stappenbach -

SpVgg Rattelsdorf 3:1

Praktisch mit dem ersten Angriff ging die DJK Stappenbach durch Stefan Menz in Führung. Nach 20 Minuten traf Florian Bischof zum verdienten Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel stellte Stappenbach auf 2:1. Als Alexander Keiling einen Freistoß auf Höhe der Eckfahne in den Strafraum flankte, lenkte ein Verteidiger der Gäste das Leder unglücklich ins eigene Netz.

Nach dem Seitenwechsel versäumte es die Heimelf, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. So dauerte es bis zur 74. Minute, ehe Mario Meth mit einem sehenswerten Freistoßtreffer aus 21 Metern in den Torwinkel zum 3:1-Endstand traf.

TSV Burgebrach -

SV Zapfendorf 2:0

Der Neuling SV Zapfendorf konnte zunächst überzeugen. Heger traf in der 13. Min. nach einem Eckstoß per Kopf das TSV-Lattenkreuz. In der Folgezeit übernahmen die Platzherren die Spielkontrolle. Timo Selig besorgte in der 53. Min. nach einer gefühlvollen Freistoßflanke von D. Baier die 1:0-Führung für die Burgebracher. In der 70. Min. markierte Jannik Denzler nach Vorarbeit von Mohr und Kreck den 2:0-Endstand. In der Schlussminute setzte TSV-Youngster Marc Beyer das Leder an den Innenpfosten. red