FSV jubelt nach Elfmeter-Krimi

Die Toto-Pokal-Kreisfinals 2017 der Frauen und Herren in Breitengüßbach für den Spielkreis Bamberg/Bayreuth und in Meeder für den Kreis Coburg/Lichtenfels/Kronach waren volle Erfolge. 470 Zuschauern sahen in Breitengüßbach den 5:4-Sieg des FSV Unterleiterbach gegen den Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter BSC Saas Bayreuth. Zuvor sicherten sich die Frauen der DJK Teuchatz mit 2:0 gegen den RSC Oberhaid den Pott.

Das gleiche gelang in Meeder den Frauen des FC Redwitz, die die SG Fürth a. B./Ketschenbach mit 3:2 bezwangen. Der Höhepunkt in Meeder war dann der Finalsieg der gastgebenden Männer, die sich am Wochenende neben dem Titel in der Kreisliga auch noch mit 3:1 über den Bezirksliga-Ost-Zweiten SV Friesen den Pokal sicherten.



Männerfinale Kreis Ba/Bt/Ku



FSV Unterleiterbach - BSC Saas Bayreuth n. E. 5:4

Von den Bayreuthern kam offensiv zunächst nur wenig. Der FSV Unterleiterbach war nach einer Viertelstunde einen Tick besser. Doch in der 27. Min. schepperte es im Gehäuse der Unterleiterbacher. Hannes Greef wurde von Johannes Schatz freigespielt. Der Saas-Angreifer ließ dem FSV-Torsteher Dietmar Schmuck mit seinem "Hammer" keine Abwehrchance. Kurz vor der Pause hätte Saas die Führung fast ausgebaut. Dominik Schmidt vernaschte die komplette Unterleiterbacher Abwehr, schoss aber knapp am linken Pfosten vorbei. Die Mannschaft von FSV-Coach Tobias Eichhorn stecke in keiner Phase auf, konnte aber zunächst die kompakt stehende Elf aus der Wagnerstadt nicht knacken. In der 92. Min. bekam FSV-Spieler Tobias Bayer den Ball von Florian Werner durchgesteckt und verlängerte das Zuspiel aus der Drehung zum hochverdienten 1:1 ins kurze Eck.

Nun musste ein Elfmeterschießen das Pokalfinale entscheiden. Hier waren die FSVler erfolgreicher. Ihre Elfer verwandelten Tobias Werner, Bastian Schneider, Dominik Betz und Markus Barth. Einen Schuss vom Punkt aus parierte FSV-Torsteher Dietmar Schmuck. df



Frauenfinale Kreis Co/Lif/Kc



FC Redwitz - SG Fürth a. B./Ketschb. 3:2

Über 250 Zuschauer sahen in Meeder ein abwechslungsreiches Finale um den Frauen-Kreispokal. Redwitz kam besser in die Partie und hatte in der 5. Min. die erste Torchance: Laura Herbst scheiterte jedoch aus acht Metern an SG-Torfrau Natalie Prötzel. In der 12. Min. hatte Lena Vorndran die erste Chance für Fürth/Ketschenbach; ihr Schuss aus gut 20 m ging jedoch drüber. In der 27. Min. gingen die Redwitzerinnen in Führung. Laura Herbst drang in den Strafraum ein, umspielte zwei gegnerische Abwehrspielerinnen und schob aus spitzem Winkel ein. Fürth/Ketschenbach hatte vor der Pause noch zwei Ausgleichschancen: Vanessa Wolf verfehlte mit einem gefühlvollen Heber nur knapp das Redwitzer Gehäuse; Lena Vorndran scheiterte mit einem Flachschuss an der Redwitzer Torfrau Lena Bernert.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der zweite Streich von Laura Herbst: In der 47. Min. nutzte sie ein Missverständnis in der gegnerischen Abwehr zur 2:0-Führung für Redwitz. Fürth/Ketschenbach gab sich allerdings nicht geschlagen: Nach einem Eckball erzielte Annika Fleißner in der 56. Min. den 1:2-Anschlusstreffer. Kurz danach hatte Lena Vorndran die Chance zum Ausgleich; ihr Schuss zischte knapp über das Tor. In der 79. Min. fiel die Vorentscheidung für den FC Redwitz: Laura Herbst nutzte wiederum ein zögerliches Abwehrverhalten der SGlerinnen und schob zum 3:1 ein. Vanessa Wolf verkürzte zwar in der 85. Min. noch auf 2:3, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr für die SG.

Nach dem Schlusspfiff der gut leitenden Schiedsrichterin Lisa Stelzner rissen die Redwitzerinnen den Pokal jubelnd in die Höhe. menz