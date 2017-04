FSV Unterleiterbach gelingt die Überraschung

In der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West bezwang der FSV Unterleiterbach den TSV Sonnefeld mit 4:2. Die SpVgg Ebing zog beim SV Merkendorf mit 1:4 den Kürzeren. Der TSV Marktzeuln unterlag beim ASV Kleintettau mit 0:2. Bereits am Freitag hatte der TSV Ebensfeld überraschend beim TV Ebern mit 0:1 verloren.



Bezirksliga Ofr. West

TV Ebern -

TSV Ebensfeld 1:0

Die Eberner lieferten eine läuferisch und kämpferisch starke Leistung, und vor allem gefiel ihre disziplinierte Spielweise. Die körperlich starken Gäste hatten zwar im Feld ein deutliches Plus, fanden jedoch kein Mittel, um die aufopferungsvoll kämpfende Eberner Abwehr in ernsthafte Verlegenheit zu bringen. Die TSVler versuchten immer wieder ihr Glück mit langen Bällen, doch im Abschluss fehlte an diesem Tag ein Vollstrecker, zudem zeigte sich der Eberner Schlussmann Sven Kapell erneut in bester Verfassung. Auch die Hinterhaltsschüsse der Ebensfelder strichen weit am Gehäuse vorbei. Die Gastgeber waren mit ihren Kontern gefährlich. Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts am Spielgeschehen. Ebensfeld rannte an, wusste jedoch mit seinen Möglichkeiten nichts anzufangen. Selbst einen Elfmeter brachte Kapitän Popp, der auch gefoult worden war, nicht unter. Erneut zeigte sich Schlussmann Kapell auf dem Posten. So kam es, wie es kommen musste. Sieben Minuten vor dem Abpfiff schob Johannes Fischer das Leder am Gästetorwart vorbei zum 1:0 ins Netz.

TV Ebern: Kapell - Mat. Zürl., Korn, Ammon, L. Geuss, Hümmer, Köhler (80. Eichhorn), Kollmer, Graß (63. Steinert), J. Fischer, S. Fischer (90. Zettelmeier) / TSV Ebensfeld: Reschke - D. Scheler, D. Alt, C. Quinger, S. Schug (46. D. Eideloth), T. Lieb, K. Popp, F. Häublein, S. Amon, Do. Kremer (82. Domhardt), B. Quinger (77. Maxi. Dietz) / Schiedsrichter: Daniel Hofmann (Streitau) / Zuschauer: 140 / Tor: 1:0 J. Fischer (83.)

ASV Kleintettau -

TSV Marktzeuln 2:0

In diesem wichtigen Heimspiel siegten die Hausherren verdient. Tobias Wagner hatte bereits in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß. Im weiteren Verlauf war der ASV weiterhin das bessere Team, und die Gäste beschränkten sich lediglich auf diverse Konter. Nach einer halben Stunde spielte Andreas Böhnlein einen herrlichen Pass in den Lauf von Wagner, der sich diesmal die Chance zum 1:0 nicht nehmen ließ.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel der Gäste etwas zielstrebiger, jedoch erhöhte der ASV nach der 63 Minute auf 2:0, als Niko Fröba einen Freistoß von Böhnlein per Kopf in die Maschen setzte. Der ASV hatte in der Folgezeit die Partie im Griff und musste nur kurz vor Ende der Partie zwei große Chancen des TSV Marktzeuln zulassen.

ASV Kleintettau: Möller - Pflügner (53. Kostewicz), Martin, Wilke, Alper Yürük, Altan Yürük, Kunz, Cekic, Wagner (73. Wilhelm), Böhnlein, Fröba (83. Lieb) / TSV Marktzeuln: Grebner - F. Rauch (39. F. Stark), Endres-Backert, Yesurajah, J. Rauch, Jahn, Christian, Bergmann (72. Riedel), D. Stark, Schöps (72. Backert), Kremer / Tore: 1:0 Wagner (29.), 2:0 Fröba (63.) / Schiedsrichter: Reich (Ebern) / Zuschauer: 150

SV Merkendorf -

SpVgg Ebing 4:1

Der SVM legte flott los und wurde bereits in der fünften Minute für sein Engagement belohnt. Erst scheiterte Waldi Kappel per Kopf am Pfosten, setzte aber entschlossen nach und bugsierte den Ball zum 1:0 über die Linie. In der Folge verlief das Spiel ausgeglichen. So blieb es bei dem verdienten Halbzeitstand von 1:0. Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahmen die Ebinger mehr und mehr die Kontrolle. In der 62. Minute hatte der Ebinger Dippold den Ausgleich auf dem Fuß. Aus zwei Metern schoss er aufs Tor, doch Torwart Michael Menze reagierte blitzschnell. Doch in der 67. Minute kam die SpVgg zum Ausgleich. Nach einer Flanke in den Strafraum stand Büttner goldrichtig und versenkte den Ball im Netz.

In der 76. Minute zog Cello Eck in den Strafraum und erzielte den Führungstreffer für den SVM. Die Gastgeber dominierten das Spiel. Benjamin Martin startete einen Alleingang, seinen Pass musste Daniel Keiling nur noch über die Linie drücken - 3:1. Mit dem Schlusspfiff setzte sich Martin erneut durch und erzielte den 4:1-Endstand.

SV Merkendorf: Menze - Seifert, Kappel, Schneider, Schulz, Martin, Eck (88. Schulz), Linzner (14. Heichel), Weber, Ultsch, Rießland (75. Keiling) / SpVgg Ebing: Endres - Merzbacher (82. Motschenbacher), Landgraf, Derra, Fuchs, Funk, Lorz (67. Bergmann), Büttner, Skalischus, Altenfeld, Dippold / Schiedsrichter: Steinbach (Ahorn) / Zuschauer: 270 / Tore: 1:0 Kappel (5.) 1:1 Büttner (67) 2:1 Eck (76.) 3:1 Keiling (81.) 4:1 Martin (93.)

FSV Unterleiterbach -

TSV Sonnefeld 4:2

Nach einem indirekten Freistoß verfehlte Franz Schmuck mit einem Kopfball nur um Zentimeter das Sonnefelder Tor (14.). Die nächste Großchance hatte erneut der FSV, doch nach einer flachen Hereingabe scheiterte Bastian Schneider am glänzend reagierenden TSV-Torwart.

Drei Minuten später ging Unterleiterbach in Führung: Nach einem Konter traf Tobias Schneider aus knapp 20 Metern mit seinem Flachschuss ins rechte Eck (21.). Doch bereits in der 24. Minute kam der Gast zum Ausgleich - Bastian Renk verwandelte einen Strafstoß. In der 31. Minute ging der TSV in Front. Nachdem sich ein Sonnefelder auf der linken Seite gegen drei FSV-Spieler durchgesetzt hatte und zum Flanken kam, drückte Renk den Ball aus sieben Metern zum 1:2 ins Tor. Nach 55 Minuten glichen die Unterleiterbacher durch einen Handelfmeter aus, den Sebastian Kunick verursacht und dafür Gelb-Rot gesehen hatte. Torschütze war Werner (2:2). Ebenso treffsicher war Werner in der 79. Minute. Sein Freistoß aus knapp 30 Metern schlug unhaltbar im rechten Torwinkel ein. Das 4:2 markierte Spielertrainer Tobias Eichhorn, der eine schnelle Kombination über drei Stationen abschloss. red

FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Ebitsch, Walter, F. Bayer, Barth, F. Schmuck, Ambros, T. Bayer, Schneider, Betz (72. Eichhorn), Werner / TSV Sonnefeld: Jauch, Kunick, Schneider (74. Daumann), Zapf, Tyroff, Graf, Scheler, Rödel, Yesilyurt (71. Jakob), Kappenberger, Renk / SR: Hoffmann (Röthenbach/Peg.) / Zuschauer: 200 / Tore: 1:0 Werner (21.), 1:1 Renk (24., Foulelfmeter), 1:2 Renk (31.), 2:2 Werner (55., Handelfmeter), 3:2 Werner (80.), 4:2 Eichhorn (83.) / Gelb-Rote Karten: - / Kunick (54.) / Rote Karten: - / Graf (84.)