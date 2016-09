FCMarktgraitz setzt seine Serie fort

Der SCW Obermain kam in der Fußball-Kreisliga 2 Kronach nicht über ein 0:0 beim FC Kronach hinaus. Die SpVgg Lettenreuth feierte beim SV Friesen II einen 5:1-Kantersieg. Die "Jura-Boys" beendeten ihre Niederlagenserie mit einem Heimerfolg gegen den FC Schwürbitz. Die SG Roth-Main unterlag zu Hause gegen den FC Stockheim knapp mit 1:2.



FC Kronach -

SCW Obermain 0:0

Dieses Spiel konnte keinen Gewinner haben; von beiden Sturmreihen ging zu wenig Gefahr aus. Dabei hatten die Gäste in der Anfangsphase durchaus zwei starke Aktionen. FC-Torwart Zänker wehrte stark einen Schuss von Reuß ab (6.), wenig später einen Freistoß von Pülz und den Nachschuss von Dinkel (15.). Auf der Gegenseite schoss Sünkel über das Gästetor (20.). Zu ungenau spielten beide Teams in die Sturmreihen, und beide Abwehrreihen verrichteten ihre Aufgabe konsequent. Bei den Gästen fiel vor allem der unermüdliche Al Lami auf, bei den Kronachern der stetig rackernde Mannschaftsführer Christian Engelhardt.



SV Friesen II -

SpVgg Lettenreuth 1:5

Mit den routinierten Gästen stellte sich eine spielstarke und ballsichere Mannschaft vor, die der Heimelf läuferisch überlegen war und ihre Torchancen besser nutzte. Der Gast, der am Wochenende nur ein Spiel austrug, begann druckvoll und hatte gute Möglichkeiten, die jedoch allesamt überhastet vergeben wurden. So dauerte es bis zur 20. Minute, als Florian Eberth einen schnell ausgeführten Freistoß zum 1:0 abschloss.

Nach dem Wechsel hatte der Gast wiederum die erste Gelegenheit, jedoch scheiterte man an Routinier Frank Hopf. In der 53. Minute erhöhte Lettenreuth durch einen Elfmeter auf 2:0. Die Heimelf war bemüht, zum Torerfolg zu kommen, jedoch konnten selbst gute Möglichkeiten gegen eine nicht immer sattelfest wirkende Gästeabwehr nicht verwertet werden. Als der Gast in der Schlussphase nach eklatanten Abwehrfehlern mit einem Doppelpack auf 4:0 erhöhte, war das Spiel entschieden. Dem SV gelang durch den jungen Tim Schumann der Ehrentreffer. Als der bis dahin gut leitende Schiedsrichter zwei Friesener mit Gelb-Rot vom Platz schickte, erzielte der Gast durch Fischer den Endstand.



FC Marktgraitz -

FC Rothenkirchen 4:2

Nach fünf Minuten startete Welsch einen ersten Sololauf aufs gegnerische Tor, der Abschluss wurde aber zur Ecke geklärt. Den Eckball trat Schlaf, Welsch war wieder zur Stelle und tanzte an der Strafraumgrenze vier Gegenspielern aus, um mit einem satten Schuss in den Winkel zum 1:0 abzuschließen. Die erste Chance der Gäste hatte Fiedler, verzog jedoch über die Latte (22.).

Mit einem Freistoß direkt durch die Mauer glich Bienlein unhaltbar zum 1:1 aus (35.). Nach einem weiteren Gästeangriff leitete Bülling einen schnellen Gegenstoß ein und verlängerte auf Schmidt, der die 2:1-Halbzeitführung erzielte. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte schalteten die "Graatzer" einen Gang zurück. Dennoch erzielte Bülling das 3:1 (74.). J. Partheymüller nutzte einen groben Abwehrschnitzer zum 4:1 (80.). Per Foulelfmeter verkürzte Bienlein auf 4:2 (90.).



SC Jura Arnstein -

FC Schwürbitz 2:1

In den Anfangsminuten kamen die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tor, doch Arnstein nutzte kurz darauf seine erste Chance und ging durch Johannes Freitag in Führung. Ein langer Abschlag erreichte Freitag, der auf Manuel Will ablegte. Dieser erhöhte mit einem satten Schuss auf 2:0. Durch einen Foulelfmeter kamen die Gäste in Durchgang 2 zum Anschluss. Schwürbitz machte immer mehr Druck, kam aber nicht zu nennenswerten Chancen. Letztlich war der Sieg für die "Jura-Boys" verdient, die damit ihre Niederlagenserie stoppen konnten.



SG Roth-Main -

FC Stockheim 1:2

Den Gästen bot sich die erste Möglichkeit der Partie, doch SG-Schlussmann Kleuderlein wehrte den Versuch ab. Danach kam die SG besser in die Partie, Atik und Grünewald konnten jedoch gute Möglichkeiten nicht nutzen. In der 37. Minute nutzte Ramming einen Abwehrfehler, lief allein auf das Roth-Mainer Tor zu und ließ Kleuderlein keine Chance. Direkt nach Wiederanpfiff scheiterte Zimmermann am Gästetorwart. Brosemann konnte in der 65. Minute eine Kopfball-Vorlage von Hofmann nicht verwerten. Einen weiteren Abwehrfehler der SG nutzte Engel in der 83. Minute zum 2:0.

Nach einem Foul an Zimmermann gab es in der 86. Minute Elfmeter für Roth-Main, den Atik sicher verwandelte. Der Ausgleich gelang der Heimelf jedoch nicht mehr.