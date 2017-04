FC Schwürbitz feiert einen wichtigen 3:0-Sieg

Kreisliga Kronach

FC Schwürbitz -

SG Rothenk./Press. 3:0

Die abstiegsbedrohten Gastgeber gingen durch A. Lother früh in Führung (5.). Schwürbitz erspielte sich zahlreiche Torchancen durch A. Kremer, A. Lother und L. Schäfer, doch es wollten keine Tore fallen. Auch die Gäste hatten gute Möglichkeiten. A. Kremer erhöhte schließlich auf 2:0 (16.). Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Zwar machten die Gastgeber Druck, doch die Gäste ließen zunächst nichts anbrennen. Erst in der 65. Minute erhöhte A. Kremer auf 3:0.



FC Marktgraitz -

TSF Theisenort 3: 0

Mit einem schmeichelhaften 3:0 besiegte der FCM die Turn- und Sportfreunde aus Theisenort. Die Gäste konnten sich bei ihrem Kapitän und Torwart Thomas Franz bedanken, dass das Ergebnis nicht wesentlich höher ausgefallen ist. Der ehemalige "Graatzer" bewahrte seine Mannschaft bis zur 20. Minute vor dem Rückstand, indem er gute Möglichkeiten von Gleich, T. Fischer-Mahr, Schmidt und Herz mit sehenswerten Paraden entschärfte. In der 22. Minute prüfte Bülling den TSF-Keeper mit einem Freistoß aus halblinker Position. Franz faustete den Ball nach vorne ins Strafraumgetümmel, und Schlaf stocherte das Leder zum 1:0 über die Linie. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern erhöhte Bülling in der 61. Minute auf 2:0. A. Koy schloss einen schönen Konter über Bülling und Schlaf zum 3:0 ab.



VfR Johannisthal -

SCW Obermain 1:2

In der ersten Halbzeit sahen die wenigen Zuschauer eine Begegnung auf überschaubaren Niveau. Torchancen waren bis kurz vor der Pause Mangelware. Die einzige nutzte Will zum schmeichelhaften 0:1 (42.). Nach Wiederbeginn ging jedoch die Post ab. Gästestürmer Stürmer Püls köpfte in der 51. Minute zum 0:2 ein. Johannisthal steckte nicht auf und erarbeitete sich tolle Chancen. Das Aluminium sowie fehlendes Zielwasser verhinderten den Anschlusstreffer. Da die Einheimischen aufmachten, hatten auch die Gäste zahlreiche Gelegenheiten, den Sack zu zumachen. Zwar erzielte Sachs in der 90. Minute das 1:2, doch kam dieser Treffer zu spät, um das Blatt zu wenden.



SpVgg Lettenreuth -

TSV Steinberg 2:0

Tore: 1:0 Pfaff (9.), 2:0 Catlakcan (53.) / SR: Redl



SC Jura Arnstein -

SV Wolfers-/Neuengr. 2:1



Kreisliga Coburg

SV Cob.-Ketschendorf -

Schwabthaler SV 4:1

Der Tabellenletzte aus Schwabthal stand von Beginn an auf verlorenem Posten. Die Ketschendorfer gingen nach einem Doppelschlag (19./22.) durch Tolga Junkunz und Philipp Bauer in Führung. Schwabthal ließ sich zunächst nicht unterkriegen und kam durch Christopher Zurek zum Anschluss (34.). Nur acht Minuten später zerschlug Moritz Mönch die Hoffnungen des SSV (42.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Nico Seyfarth vor 60 Zuschauern für den 4:1-Endstand.



TSV Staffelstein -

SV Heilgersdorf 0:0

Für beide Teams stand viel auf dem Spiel. Die Partie war von vielen Fehlpässen geprägt. In der 38. Minute musste der Staffelsteiner Torhüter, Sebastian Titze, das erst Mal eingreifen, als er einen Freistoß von Christian Weiß per Faustabwehr klärte. In der 45 Minute war auf der anderen Seite Christoph Marquardt bei einem Freistoß von Lukas Wich ebenfalls auf dem Posten. In Hälfte 2 hatten die Gäste aus Heilgersdorf etwas mehr vom Spiel - so musste Torhüter Titze in der 57. Minute nach einer Ecke und in der 68. Minute nach einem Schuss von Christian Weiß eingreifen. Heilgersdorf drängte den TSV in die eigene Hälfte. Die Konter der Staffelsteiner kamen nicht an. So blieb es beim torlosen Remis.



Kreisliga Bamberg

SV Zapfendorf -

FC Eintracht Bamberg II 3:1

Die erste Hälfte sah eine weitgehend ausgeglichene Partie in der es keinem Team gelang sich entscheidende Vorteile zu erspielen. Die Gäste gingen in der 23. Minute in Führung, doch bereits zwei Minuten später der Ausgleich durch Patrick Heathfield. Zehn Minuten vor dem Wechsel verwandelte Tobias Hennemann einen Strafstoß zum 2:1. Nach Wiederbeginn lagen die Vorteile auf Seiten der Platzherren, die nun mehr Spielanteile hatten und damit auch die klareren Möglichkeiten. Eine davon nutzte Patrick Heathfield nach einer Stunde zum 3:1 Endstand. Auf Grund der Steigerung nach der Pause geht der "Dreier" voll in Ordnung.



TSV Hirschaid -

SpVgg Rattelsdorf abges.