FC Lichtenfels holt zu Hause nur ein Remis

In einer durchschnittlichen, aber spannenden Auseinandersetzung zweier Fußball-Landesliga-Aufsteiger reichte es für den FC Lichtenfels zu Hause gegen den FC Fuchsstadt nur zu einer Punkteteilung.



FC Lichtenfels -

FC Fuchsstadt 1:1 (1:0)

Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Je eine gefährliche Eingabe von rechts waren die offensiven Ausrufezeichen in den ersten zehn Minuten - beide fanden jedoch keinen Abnehmer. Die erste echte Torchance hatte dann der FCL: Jankowiak bediente Hönninger, der vom "Fünfer"-Eck abzog, doch Eyrich kam mit den Fingerspitzen an den Ball und Bayer kratzte das in Richtung langes Eck trudelnde Spielgerät gerade noch von der Linie.

Zehn Minuten später zog Jankowiak aus 16 Metern ab, aber Eyrich parierte sicher. Die Fuchsstädter hatten in dieser Phase etwas mehr Spielanteile, die Korbstädter waren aber in ihren Offensivaktionen weitaus gefährlicher. Nach 33 Minuten strebte Jankowiak in Richtung Torauslinie und wurde dabei unsanft zu Fall gebracht. Da dieses Vergehen knapp innerhalb des "Sechzehners" passierte, blieb Schiedsrichter Wenzlik nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Die Gäste sahen jedoch zuvor ein Foulspiel an Häcker und protestierten vehement. Hönninger ließ sich davon nicht stören und verwandelte souverän zum 1:0.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später schickte Oppel Jankowiak, dieser zielte, frei vor Eyrich, aber etwas zu hoch und traf nur die Latte. Kurz darauf hatte auf der Gegenseite der bärenstarke Feser zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich.

Nach der Pause hatte Lichtenfels dann seine stärkste Phase, verpasste es dabei aber, das zweite Tor nachzulegen. Ein Freistoß von Hönninger geriet zu hoch, eine Hereingabe von Jankowiak verpasste Lulei knapp, ein Kopfball von Jankowiak ging über das Tor. Die größte Möglichkeit zum 2:0 hatte aber Hönninger, der, mustergültig bedient von Jankowiak, am Fuchsstadter Torhüter scheiterte. Nach 20 Minuten konnten sich die Gäste dann etwas aus der Lichtenfelser Umklammerung befreien, brachten aber das Tor von Köster, der in der ersten Hälfte für den verletzten Rossbach aufs Feld durfte, nicht wirklich in Gefahr.

Nach 71 Minuten fiel dann aber trotzdem der zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Ausgleich. Feser wurde im Strafraum angespielt und verwandelte eiskalt zum 1:1. Im Anschluss kam der FCF immer stärker auf. Lichtenfels verlor zeitweise den Faden und hatte in der Endphase sogar Glück, nicht noch zu verlieren. Allein in den letzten fünf Spielminuten plus Nachspielzeit ließen Halbig, Häcker und Pfeuffer Hochkaräter liegen. Ein abgefälschter Freistoß von Häcker strich zudem nur Millimeter am Pfosten vorbei.

Kurz vor dem Ende hatten dann aber die Hausherren noch einmal die Gelegenheit zum Sieg, doch Hönningers Kopfball ging knapp über die Latte. So blieb es beim insgesamt leistungsgerechten Unentschieden.



Stimmen zum Spiel

Martin Halbig (Trainer FC Fuchsstadt): "In Halbzeit 1 lag das Chancenplus aufseiten des FC Lichtenfels. Wir kamen nicht ins Spiel und waren nicht aggressiv genug. Das 1:0 zur Pause war in Ordnung, auch wenn meiner Meinung nach dem Elfmeter ein Foul an unserem Spieler Häcker voranging. Nach der Pause stellten wir um, waren bissiger und kamen zum verdienten Ausgleich, vergaben am Schluss sogar noch zwei Riesenchancen. Alles in allem geht der Punkt in Ordnung. Mit dem Schiedsrichter war ich heute allerdings nicht zufrieden."

Alexander Grau (Trainer FC Lichtenfels): "Das Zustandekommen der Führung war glücklich. Danach müssen wir allerdings das 2:0 nachlegen und hätten dann natürlich gute Chancen zum Sieg gehabt. Das 1:1 fiel aus dem Nichts, danach können wir aber sogar noch verlieren. Nach dem Ausgleich gab es keine taktischen Zwänge mehr und es war teilweise ein offener Schlagabtausch."

FC Lichtenfels: Rossbach (27. Köster), Goller F., Hellmuth M., Schardt, Aumüller, Lulei N., Scholz, Hönninger, Jankowiak, Oppel, Dietz L. (78. Fischer S.)

FC Fuchsstadt: Eyrich, Bayer, Wolf (64. Thurn), Lieb, Häcker, Halbig (88. Emmer), Pfeuffer, Graup (64. Lebsak), Bolz, Feser, Reuß

Tore: 1:0 Hönninger (33., Foulelfmeter), 1:1 Feser (71.) / Zuschauer: 310 / Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden)