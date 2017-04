FC Lichtenfels bleibt in der Landesliga

In einem hochklassigen, höchst unterhaltsamen Fußballspiel holte der FC Lichtenfels verdient den "Dreier" gegen starke Gäste aus dem Main-Spessart-Kreis und schaffte dadurch als Aufsteiger bereits am 30. Spieltag den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Nordwest.



Landesliga Nordwest

FC Lichtenfels -

DJK Schweb./Schwem. 5:3

Die Anfangsphase in dieser von Beginn an mit enorm hohem Tempo geführten Partie gehörte den Gästen. Torchancen konnten sie sich dabei allerdings nicht erspielen. Die hatte stattdessen der FC Lichtenfels, der sich nach fünf Minuten freispielte. Doch Zollnhofer zielte zu hoch, und Jankowiak scheiterte am Torhüter. Nach einer Viertelstunde war es so weit: Einen Konter über Lulei und Zollnhofer veredelte der überragende Oppel mit rechts aus 14 Metern zum 1:0. Auf der Gegenseite faustete Köster ein 20-Meter-Geschoss von Rumpel zur Ecke.



Nach 20 Minuten schon 2:0

Nach 20 Minuten schlug Hellmuth einen Freistoß in den "Sechzehner", genau auf den Kopf von Jankowiak, der über Herold hinweg zum 2:0 einköpfte. Nur eine Zeigerumdrehung später hatte Lulei die Chance auf den dritten Treffer, sein Versuch aus etwa sechs Metern wurde aber zur Ecke geblockt.

Wie aus dem Nichts fiel der Anschlusstreffer: Deibl zog aus 35 Metern ab, und der eher harmlose Ball sprang auf und an Köster vorbei zum 2:1 ins Netz.

Doch die Korbstädter spielten weiter munter nach vorne. Einen Freistoß von Zollnhofer entschärfte der Torhüter, und als dieser kurz darauf schon umspielt war, rettete ein Abwehrspieler gegen Aumüller kurz vor der Linie. Und wie es häufig kommt: Wenn die eine Mannschaft die Chancen vergibt, schlägt die andere eiskalt zu. Ein Freistoß aus dem Halbfeld senkte sich am Eck des Fünfmeterraums auf den Kopf von Zöller, der das Spielgerät zum Ausgleich in die Maschen wuchtete.

Doch auch hiervon ließ sich die Heimelf nicht entmutigen und kombinierte sich teilweise in einen Spielrausch. Lulei und Jankowiak konnten bei zwei dicken Möglichkeiten Herold aber nicht bezwingen. Drei Minuten vor der Halbzeit fiel der verdiente Führungstreffer: Zollnhofer spielte den Ball vom rechten Flügel nach innen, der sprang Full an die Hand, und der Referee entschied auf Strafstoß, den Zollnhofer, in Vertretung des verletzten Goalgetters Hönninger, zum 3:2-Pausenstand verwandelte.

Schwebenried/Schwemmelsbach kam entschlossen aus der Kabine und machte zunächst viel Druck. Ein erster Kopfball von Weißenberger geriet jedoch zu hoch. Lichtenfels setzte immer wieder gefährliche Konter und versteckte sich nicht. Trotzdem musste man nach einer Stunde erneut den Ausgleich hinnehmen: Deibl drosch einen Freistoß aus 20 Metern scharf an der Mauer vorbei, Köster war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr um den Pfosten drehen - 3:3.

Der FCL blieb ruhig und bekam die zweite Luft. Angetrieben vom Fanclub der "HPZ-Böschla" und von den Fans des an diesem Wochenende in der Stadthalle stattfindenden Ragnarök-Festivals, die "ihre" Lichtenfelser einmal im Jahr lautstark unterstützen, hielt die Heimelf dagegen. Fünf Minuten nach dem Ausgleich drang Oppel von links in den Strafraum ein, legte quer auf Scholz, der nur durch ein Foul gebremst werden konnte: Zollnhofer ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte erneut souverän vom Punkt.

Beide Mannschaften gönnten sich kaum Verschnaufpausen. Auf der einen Seite hatten Rumpel und Deibl den Ausgleich auf dem Fuß, auf der anderen Zollnhofer und Mahr die Entscheidung. Die fiel in der Nachspielzeit: Ein langer Ball in die Hälfte der DJK wurde zunächst abgewehrt, landete vor den Füßen von Scholz, der Lichtenfelser Spielführer sah den Keeper zu weit vor dem Kasten und hob die Kugel aus über 40 Metern ins verwaiste Gehäuse. Mit dem Abpfiff stand fest: Der FCL spielt auch in der kommenden Saison Landesliga. oli

FC Lichtenfels: Köster, F. Goller, Hellmuth, Graf, Schardt, N. Lulei (67. Mex), Zollnhofer (80. Mahr), Scholz, Aumüller, Oppel, Jankowiak (84. L. Dietz) / DJK Schwebenried/Schwemmelsbach: Herold, Heinlein (70. Herchet), Full (70. Ziegler), Zöller, M. Weißenberger, Cäsar, Mützel, Deibl, Rumpel, S. Weißenberger (46. Paul), Stürmer / Schiedsrichter: Andreas Stolorz (Weiden) / Zuschauer: 275 / Tore: 1:0 Oppel (15.), 2:0 Jankowiak (20.), 2:1 Deibl (26.), 2:2 Zöller (36.), 3:2 Zollnhofer (42., Handelfmeter), 3:3 Deibl (60.), 4:3 Zollnhofer (65./FE), 5:3 Scholz (91.) / Gelb-Rote Karte: -/Mützel (91.)