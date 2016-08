FC Lichtenfels bei Schweinfurter Torfabrik

Auf den Tabellenführer folgt eine echte Torfabrik. Der Aufsteiger FC Lichtenfels (13.) steht nach dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter TSV Unterpleichfeld bereits eine Woche später vor der nächsten hohen Hürde. Am Samstag (16 Uhr) geht es für die Schützlinge des FCL-Trainergespanns Grau/Goller nämlich zum letztjährigen Dritten FC Schweinfurt 05 II (6.), der sich nicht nur in der letzten Spielzeit mit 86 Treffern als Torfabrik erwiesen hat.



Überraschung möglich

Vielleicht gelingt den Lichtenfelser ja in der Industriestadt eine Überraschung, der sie bei der 0:2-Niederlage zuletzt in Unterpleichfeld sehr nah waren. Gegen den unterfränkischen Tabellenersten konnten die Lichtenfelser die Partie durchaus ausgewogen gestalten und ließen kaum Torchancen des starken Mitaufsteigers zu. Selbst gelang den Kickern aus der Korbstadt dann nach sehr gefährlichen Standardsituationen fast die Führung, ehe der gastgebende TSV mit der ersten Chance die Weichen doch noch auf Favoritensieg stellte. "Es war wirklich schade", resümierte FCL-Trainer Alexander Grau deshalb nach dem Spiel und führte weiter aus: "Wir standen sehr diszipliniert und hätten uns meiner Meinung nach auch mindestens einen Punkt verdient gehabt."



Auf Augenhöhe mit fast allen

Ohnehin wies der Liganeuling aus Lichtenfels bereits mehrfach nach, dass er selbst mit den Spitzenmannschaften der Landesliga Nordwest gut mithalten kann und sie immer wieder an den Rand einer Niederlage bringen kann. Immerhin prüfte der FCL bereits vier der ersten fünf der Tabelle und holte aus diesen Spielen sogar den bisher einzigen Saisonsieg (3:0 gegen Karlburg). "Bisher war es so, dass wir mit jeder Mannschaft, ausgenommen Rimpar, auf Augenhöhe waren", freut sich auch Alexander Grau, der jedoch auch einschränkt: "Wir müssen abwarten, ob die Tabelle schon aussagekräftig ist."



Schweinfurter torhungrig

Richtig aussagekräftig sind jedenfalls die 86 Saisontore des FC Schweinfurt II aus der vergangenen Spielzeit. Die Regionalligareserve hat allerdings vor der Saison in Dominik Halbig und Adrian Dußler gleich zwei ihrer Toptorschützen verloren. Dennoch scheint sich Schweinfurt spätestens seit vergangenem Wochenende gefunden zu haben, als die Regionalliga-Reserve beim Bayernligaabsteiger FC Eintracht Bamberg mit 6:0 gewann. Da dürfte es Alexander Grau gerade recht kommen, dass mit Torwart Florian Rossbach, Sergei Henkel, Kevin Wige, Bastian Gutgesell und Lukasz Jankowiak gleich fünf zuletzt verhinderte Spieler wieder in den Kader der Lichtenfelser zurückkehren.



Gastgeber spielstark

"Schweinfurt hat ein junges Team mit Spielern, die allesamt eine technisch und taktisch hervorragende Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum genossen haben. Daher erwarte ich einen richtig spielstarken Gegner", weiß der FCL-Coach ziemlich genau, was auf seine Elf zukommt und fügt an: "Natürlich ist es eine schwere Aufgabe für uns, aber auch diese Mannschaft hat schon verloren, daher ist nichts unmöglich."

FC Lichtenfels: Köster, Rossbach; F. Goller, Graf, Hellmuth, Schardt, Aumüller, Lulei, Henkel, Wige, Gutgesell, L. Dietz, Hempfling, Hönninger, Scholz, Jankowiak, Fischer, Oppel