FC-Frauen schießen den RSV ab

Die Bezirksoberliga-Partie zwischen den Fußballerinnen des FC Michelau und des RSV Drosendorf startete furios: Nach einer knappen halben Stunde waren bereits fünf Treffer gefallen. Ähnlich torreich ging es in den anderen Partien des vergangenen Spieltags zu.



Landesliga Nord

1. FC Nürnberg II -

Schwabthaler SV 2:5

Für die SSV-Frauen hätte es nicht schlechter losgehen können. Nach zehn Minuten lagen sie bereits 0:2 zurück. Doch nach einer knappen halben Stunde begann die Aufholjagd: Lisa Kestler erzielte nach einer schönen Kombination den Anschluss und kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich. Keil brachte den SSV schließlich in Führung (73.). Die Gastgeberinnen versuchten es mit langen Bällen, waren aber nicht erfolgreich. Besser machten es die Gäste: Keil baute die Führung auf 4:2 aus. FCN rannte an, blieb aber weiterhin erfolglos. Stattdessen stetzte Kestler mit einem Heber über die herauseilende Torfrau den Schlusspunkt zum 5:2-Sieg.



Bezirksoberliga Ofr.

FC Michelau -

RSV Drosendorf 7:2

Es dauerte nur 200 Sekunden, ehe Gebhardt die Michelauer Frauen nach einem Abpraller in Führung brachte. Kurz darauf schoss N. Panzer aus der zweiten Reihe, und der platzierte Schuss flog über A. Nölscher in die Maschen. Die Drosendorferinnen nutzten eine ihrer wenigen Möglichkeiten nach einem Fehler in der FC-Defensive zum Anschluss. Torschützin war Gaber. FC-Talent Haderlein flankte wenig später auf Karch, die alleine auf die RSV-Keeperin zulief und ihr keine Chance ließ (21.). Gebhardt sorgte nach Zuspiel von Opitz für das 4:1, mit dem es auch in die Kabine ging. Ein Eigentor des RSV führte nach dem Seitenwechsel zum 5:1. Die Korbmacherinnen ließen in der 65. und 70. Minute zwei weitere Treffer folgen: J. Schmitt verwertete eine Flanke, und Haderlein verwandelte einen Foulelfmeter. In der 85. Minute erzielten die Drosendorferinnen nach einem weiteren Fehler in der FC-Abwehr durch C. Schmitt das 7:2.



ASV Wunsiedel -

SpVgg Ebing 2:5

Ebing trat mit einer jungen und spielstarken Mannschaft an, der ASV mussste auf einige Stammkräfte verzichten und setzte daher Spielerinnen aus der "Zweiten" ein. Die ersten Chancen hatten die Gäste zu verzeichnen: Zunächst verzog Luisa Eiermann aus aussichtsreicher Position, danach hatte Svenja Meißner eine Doppelchance um Ebing in Führung zu bringen. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause. Durch zwei Doppelschläge (56., 57./71., 74.) zogen die Gäste nach dem Seitenwechsel auf 4:0 davon. Danach verkürzte der ASV auf 4:1 - Katharina Wippenbeck wurde von Meli Siart steil geschickt und vollstreckte. Durch die eingewechselte Katrin Förner erhöhten die Gäste auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Laura Meyer für die Heimelf.



Bezirksliga Ofr. West

SpVgg Dietersdorf - SG Neuses 1:4

Tore: 1:0 S. Arnold (21.), 1:1 S. Schedel (36.), 1:2 I. Biesenecker (53.), 1:3 C. Müller (63.), 1:4 A. Gritzke (71.)

Fortuna Roth - SV Walsdorf 2:1

Tore: 1:0 M. Thaler (2.), 2:0 L. Bohl (39.), 2:1 J. Gube (47.)



Kreisliga Nord

TSV Heldritt - FC Redwitz 1:9

Redwitz begann spielbestimmend. Bereits in der vierten Minute gelang Laura Herbst mit einer schönen Einzelleistung das 1:0 für die Gäste. Heldritt versuchte, sich zu befreien, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Redwitz blieb am Drücker, und Laura Herbst erhöhte mit zwei Treffern auf 3:0 (22., 32.). Nach einem Eckball für den TSV gelang Daniela Franz der Anschlusstreffer für die Gastgeberinnen. Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Pause.

Nach einem Foulspiel an Melanie Marr im Strafraum erhöhte Lisa Schubert per Elfmeter auf 4:1 für Redwitz (65.). Zu diesem Zeitpunkt spielte sich Redwitz in der Heldritter Hälfte fest, der TSV hatte nur wenig entgegenzusetzen. Laura Herbst baute die Führung auf 6:1 aus (75., 78.).

In der 81. Spielminute traf die Redwitzer Spielführerin Katrin Schlaf aus halbrechter Position zum 7:1. Schlaf wurde wenig später im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Lisa Schubert sicher zum 8:1. Den Schlusspunkt zum 9:1 setzte Melanie Marr.

SCW Obermain - SG Staffelstein/Lif. 0:3

Tore: 0:1 L. Richter (8.), 0:2 I. Lotar (70.), 0:3 R. Mathes (79.)

Rothenkirchen - Schwabthaler SV II 1:13