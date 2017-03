Ebinger wollen Aufwind im Kampf um Platz 2 nutzen

Die Kenner der Fußballszene in der Bezirksliga Oberfranken West sind sich einig. Der Spitzenreiter TSV Sonnefeld wird seine Position aufgrund seiner Qualität im Normalfall bis zum Saisonende nicht mehr abgeben. So geht es für die Verfolger nur noch um den begehrten Relegationsplatz zur Landesliga. Die besten Aussichten hierfür haben der Zweite SpVgg Ebing (gegen den Neunten Mönchröden), der FC Oberhaid (3.), der am Sonntag das Schlusslicht Ebern erwartet, und der TSV Ebensfeld (4.), der bereits heute beim Vorletzten Stegaurach gastiert.

Um Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht es für den FSV Unterleiterbach (13.) gegen den SV Bosporus Coburg (6.) und den TSV Marktzeuln (14.), der auf dem Sportgelände in Horb auf den Mitaufsteiger TSV Breitengüßbach (11.) trifft.



SpVgg Stegaurach - TSV Ebensfeld

Der Tabellenvierte Ebensfeld hat durch die 0:2-Niederlage vor zwei Wochen in Unterleiterbach Boden im Kampf um den Relegations-Aufstiegsplatz verloren. Doch die Gunreben-Schützlinge steckten diese Niederlage gut weg. Gegen eine technisch versierte DJK Bamberg II (3:1) fanden sie wieder in die Erfolgsspur. Heute geht es für den TSV in Stegaurach erneut gegen einen Kontrahenten aus dem Keller. Das junge, neuformierte Team von SpVgg-Trainer Mathias Ganzmann steht seit Saisonbeginn mit dem Rücken zur Wand. Den Klassenerhalt zu erreichen, wird für die Hausherren schwierig. Ein Schritt in die richtige Richtung gelang der SpVgg vor Wochenfrist mit dem 1:0-Sieg über den Mitkonkurrenten Unterleiterbach. Dies setzt Kräfte frei. Doch der Favorit dieses Derbys heißt Ebensfeld. Wird es wieder so ein knappes Ergebnis wie beim 1:0 des TSV in der Hinrunde?



SpVgg Ebing - TSV Mönchröden

Zwei Rivalen treffen in diesem Spiel aufeinander, die sich in der Vergangenheit immer enge Matches geliefert haben, wobei in der Vergangenheit meist der TSV Mönchröden vor den Ebingern stand. Dies ist derzeit anders, denn die "Mönche" spielen im Kampf um die vorderen Plätze derzeit keine Rolle. Mit Platz 9 stehen sie im bedeutungslosen Mittelfeld; dies aufgrund von vier Niederlagen in Serie direkt vor der Winterpause. Doch ein Erfolgserlebnis feierten die Hüttl-Schützlinge jüngst beim 4:0 gegen Kleintettau. Sehr viel konstanter tritt da schon die SpVgg Ebing auf, auch wenn sie zuletzt in Schammelsdorf beim 0:0 zwei Zähler liegen ließ. So bemängelte der Ebinger Coach vor allem die Chancenverwertung seiner Jungs. Lobte aber auch die Stabilität der Abwehr. Da die Hausherren Platz 2 im Blick haben, müssen die Jungs von Trainer Heiner Dumpert jede Begegnung mit voller Konzentration angehen. Die mannschaftliche Geschlossenheit und der Heimvorteil sprechen aber dafür, dass der SpVgg die besseren Gewinnchancen einzuräumen sind und sie ihren 2:1-Hinspielerfolg wiederholen kann.



FSV Unterleiterbach - SV Bosporus Coburg

Unsanft wurden die Unterleiterbacher wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Euphorie des 2:0-Sieges gegen Ebensfeld konnte der FSV nicht transportieren. Die Niederlage in Stegaurach war ein herber Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib. Die Mannen von Coach Lutvi Jefkay wollen sich nun die Punkte im Heimspiel gegen Bosporus Coburg wieder holen. Die Gäste liegen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und haben ebenfalls eine bittere Niederlage zu verdauen. Gegen den FC Oberhaid verloren sie ihr Heimspiel mit 0:3. Es ist anzunehmen, dass das türkische Team morgen ein ganz anderes Gesicht zeigt, vor allem in der Abwehr besser steht. Die Defensive muss auch für den FSV die Basis für einen Erfolg sein. Im Torabschluss haben die "Lätterbocher" so ihre Probleme. Vor eigenem Publikum sind die FSVler aber hochmotiviert, sich für die 1:4-Hinspielniederlage zu revanchieren.





TSV Marktzeuln - TSV Breitengüßbach

Erneut in Horb am Main findet das Heimspiel des TSV Marktzeuln am Sonntag statt, da der Zeulner Platz aufgrund des Regens noch "quackert" wie es Abteilungsleiter Dieter Rauch ausdrückte. Das Auftaktprogramm mit den ersten drei Spielen (bei Bosporus Coburg, gegen Mönchröden und beim souveränen Tabellenführer Sonnefeld) hatte es für die Zeulner Kicker in sich. Mit mehr Kaltschnäuzigkeit beim Ausnutzen der Torchancen und etwas Glück wäre mehr als nur ein Punkt möglich gewesen. Hätte Uli Backert, eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze, in der 80. Min. in Sonnefeld das 1:1 erzielt, wäre sicherlich das Selbstvertrauen gewachsen. An das Vorrundenspiel gegen Mitaufsteiger Breitengüßbach erinnert man sich bei den Kellner-Schützlingen mit gemischten Gefühlen. Der TSV hätte seinerzeit in den ersten 20 Minuten klar in Führung gehen müssen, um am Ende etwas unglücklich mit leeren Händen da zu stehen. Das ist jedoch Schnee von gestern. Zeuln steckt mitten im Abstiegskampf und Breitengüßbach schnuppert derweil an den Relegationsplätzen. Also zählt für jede Mannschaft jeder Punkt. MaS

TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel, F. Rauch, J. Rauch, Endres-Backert, U. Backert, Bergmann, Yesurajah, N. Christian, D. Stark, Jahn, Matuschek, Schöps, T. Niechziol, F. Stark