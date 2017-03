Ebensfelder wollen den Anschluss nicht verlieren

Die Ebensfelder liegen fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten SpVgg Ebing, haben aber ein Spiel weniger absolviert. Die Ebinger sind am Sonntag beim TSV Schammelsdorf (12.) Favorit. Um wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib geht es im Duell zwischen der SpVgg Stegaurach (15.) und dem FSV Unterleiterbach (13.). Krasser Außenseiter ist der TSV Marktzeuln (14.) beim souveränen Spitzenreiter TSV Sonnefeld.



TSV Ebensfeld - DJK Bamberg II

Einen herben Rückschlag musste der TSV Ebensfeld im Kampf um Platz 2 am Sonntag hinnehmen. Trotz drückender Überlegenheit stolperten Häublein, Popp & Co. in Unterleiterbach. Die Partie ging mit 0:2 verloren. Heute treffen die Gunreben-Schützlinge auf einen Gegner, den sie im Hinspiel nach starker Leistung mit 2:0 bezwungen haben. Die TSVler werden sich auch diesmal auf ein enges Match einstellen müssen, denn die DJK-Jungs von Trainer Uwe Nagel sind auf dem Vormarsch. Insbesondere Stefan Reck war in den Partien gegen Schammelsdorf und jüngst gegen Breitengüßbach mit insgesamt vier Treffern für die vier Punkte verantwortlich. Klar, dass die TSV-Abwehr auf Reck ein besonderes Augenmerk richten. Vor allem aber wollen sich die Gunreben-Mannen für ihr Engagement auch belohnen und ihre Torchancen nutzen. Die Bamberger sind eher offensiv ausgerichtet, werden aber den Gastgebern nicht ins offene Messer laufen. Mit einem Remis könnte die Bayernliga-Reserve gut leben.





TSV Schammelsdorf - SpVgg Ebing

Dieses Derby führt zwei Mannschaften zusammen, die einen hervorragenden Start in die Restrückrunde hatten. So beendeten die Ebinger ihre Matches beim FSV Unterleiterbach und gegen Ebern siegreich. Dies brachte der SpVgg den alleinigen zweiten Platz ein. Die Schützlinge von Trainer Heiner Dumpert treten nach wie vor als geschlossene Einheit auf. In Schammelsdorf trifft die SpVgg erneut auf einen Kontrahenten, der gegen den Abstieg kämpft. "In der vergangenen Saison haben wir uns in Schammelsdorf sehr schwer getan. Mein Kollege Dominik Kauder hat viele erfahrene Akteure in seinem Team, die ein Match entscheiden können", weiß Dumpert und fordert: "Wir müssen also äußerst konzentriert sein, damit wir unsere positive Serie fortsetzen können." Die Schützlinge von Spielertrainer Kauder bewiesen Stehvermögen, als sie vor zwei Wochen einen 1:3-Rückstand gegen DJK Bamberg II zuhause noch egalisierten. Der erste Auswärtssieg - 2:1 beim ASV Kleintettau - wird bei den Schammelsdorfern für diese Partie zusätzliche Kräfte freigesetzt haben. Denn damit haben sich die TSVler ein gutes Stück von den Abstiegsplätzen entfernt und den Anschluss an die direkten Nichtabstiegsränge hergestellt. "Der Kampf um den Klassenerhalt geht unvermindert weiter, wir müssen punkten. Dies wollen wir, zumal wir zuhause sind", sagt Kauder, der aber weiß, dass "es sehr schwer wird, denn umsonst stehen die Ebinger nicht auf Platz 2. Vor allem gilt es Standards in Reichweite unseres Tores zu vermeiden, denn hier ist der Gegner besonders gefährlich". Das Hinspiel hat Ebing mit 2:0 gewonnen.





SpVgg Stegaurach - FSV Unterleiterbach

Ein sehr wichtiges Duell steht für diese beiden Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich an. Eigentlich ist die SpVgg Stegaurach nach dem 1:5 beim FC Oberhaid zum Siegen verurteilt. Mit nur 13 Punkten wird es schwierig, das rettende Ufer bis zum Saisonende noch zu erreichen. Die Ganzmann-Schützlinge müssten nun eine Erfolgsserie hinlegen, um unten rauszukommen. Ähnliche Probleme haben auch die Unterleiterbacher. Der FSV hat jedoch mit 20 Zählern größere Chancen auf den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Coach Lutvi Jefkay kommt zudem mit breiter Brust. Schaffte sie es doch durch eine sehr starke Defensivleistung und etwas Glück, den favorisierten TSV Ebensfeld mit 2:0 zu besiegen. An der Spielausrichtung der Unterleiterbacher wird sich wohl auch gegen den Vorletzten nicht viel ändern. Denn dieser muss in die Offensive gehen, braucht dringend den "Dreier". Die Gäste wollen ihren Hinspielerfolg (2:1) wiederholen, denn dann wäre der Anschluss ans hintere Mittelfeld geschafft.



TSV Sonnefeld -TSV Marktzeuln

Das Auftaktprogramm für den TSV Marktzeuln nach der Winterpause hat es gleich in sich. Nach dem schweren Auswärtsspiel beim SV Bosporus Coburg (1:2-Niederlage) und der Heimpartie gegen Mönchröden (1:1) müssen die Kellner-Schützlinge beim souveränen Tabellenführer in Sonnefeld antreten. Für die Moral der Spieler, die eine Aufholjagd nach der Winterpause starten wollen, nicht gerade ideal, doch erwartet gegen den designierten Meister niemand etwas Zählbares.

Als klarer Außenseiter können die Marktzeulner jedoch befreit aufspielen und über eine kompakte Abwehr gezielt Nadelstiche setzen. Kommt in diesem Nachbarderby noch Glück hinzu, ist vielleicht sogar eine Überraschung denkbar. Erinnert man sich an das Spiel im Zeulner Rodach-Stadion, so sah man damals einen gut mithaltenden Gastgeber, der durch individuelle Fehler den Gegner zum Toreschießen einlud. Gehen die Marktzeulner konzentriert zu Werke, wer weiß wie sich das Spiel entwickelt. MaS